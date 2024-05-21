全面領跑增長，安能物流一季度淨利潤大增173.9%

上海2024年5月21日 /美通社/ -- 5月21日，快運龍頭企業安能物流（9956.HK）發佈2024年一季度業績公告，這是其上市以來披露的首份自願性季報。公告顯示，安能物流一季度實現營業收入23.78億元，同比增長15.2%；零擔貨運總量實現288萬噸，同比增長21.7%；毛利達3.82億元，同比大增77.6%，毛利率達16.1%，同比提升5.7個百分點，創下歷史最好水準；經調整稅前利潤2.8億元，同比激增133.7%；經調整淨利潤2.09億元，同比激增173.9%；各項業績指標均實現超預期增長。

整體來看，在「網路覆蓋最密、品質最好、服務回應最快、時效最穩、成本最優」的「五最」目標指導下，安能物流在貨量規模、網路覆蓋、成本控制能力等方面持續領跑行業，行業龍頭地位不斷夯實。

在成本控制能力上，安能物流通過提升分撥中心及車隊運輸的營運效率，推動成本下降，持續進行費用管控。一方面從分撥端入手，圍繞人、場、設備全方位提升；另一方面發力運輸端，持續優化車線規劃和投產配置，根據不同線路進行車頭、車掛、司機合理配比；精細化車隊管理，減少各成本（人、油、路）的跑冒滴漏。季報顯示，2024年一季度，安能單位幹線運輸成本310元/噸，同比下降8%，單位分撥中心成本151元/噸，同比下降27.1%。持續深入的精細化管理讓成本節降效益逐步釋放，並為更具優勢的定價能力和市場競爭力奠定了基礎。

在貨量結構方面，受益於網點結構優化以及點均貨量提升，安能貨量同比顯著增長，貨重結構持續改善，票均重91公斤，同比下降2.9%，利潤更高的中小公斤段貨量明顯增長，其中，迷你小票和小票零擔的貨量分別增長24.8%和20.8%，進一步夯實了盈利能力。

在服務方面，安能進一步深化「用安能，運好貨」的品牌理念，通過優化路線規劃，提高中轉效率，推進操作標準化，提升服務品質及時效；2024年一季度，遺失率（每十萬件中的遺失件數）下降至0.06，破損率（每十萬件中的破損件數）下降至8.67，2024年3月，平均運單時長縮短至70小時以內。

在組織變革方面，安能物流不斷優化組織架構，使總部從管控型向賦能型轉變，在營運區層面縮短管理半徑，組織效率不斷升級；在網路生態層面，依託行業首創的「鐵三角」基層組織，行銷、運營、客服三位一體賦能網點。同時，安能物流關注長期增長和服務品質，繼續推進網路拓展，截至2024年一季度末，貨運合作商及貨運代理商總計突破29500家，於加盟快運網路中多年穩居第一。

一季度的業績「開門紅」亦為接下來的發展奠定了基礎，安能物流表示，將持續聚焦高毛利公斤段，推動有品質的規模增長；同時，將通過持續創新挖掘增長潛力，開展自動化流水線設備應用試點，推廣新能源和智慧化駕駛試點，踐行碳中和等，創新試點培育安能新質生產力，構築遠離單純價格競爭的「安能護城河」，引領行業走上良性競爭和高品質發展。

根據國家統計局近期發佈資料，初步核算今年一季度中國國內生產總值（GDP）同比增長5.3%。業內人士表示，物流行業增長速度與國家GDP增速保持相近，安能物流在以「品質和利潤」為核心的戰略變革下，以15.2%的營收增長率超越了過往業績，也跑贏了行業速度，成功進入增長快車道，行業領跑的絕對地位不斷夯實。中金日前也發佈研究報告，維持安能物流「跑贏行業」評級，表示看好公司貨量持續快速增長。

SOURCE 安能物流