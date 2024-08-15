現通過意向書的方式出售香港街17號已獲准用作餐廳的5層永久產權商業保護性店屋

該建築位於次級居住區保留地(Secondary Settlements Conservation)的沙球朥路上段保護區(Upper Circular Conservation Area)，占地面積約1793平方英尺，土地用途為"商業"，根據2019年的總體規劃，其容積率為4.2，總建築面積約為7950平方英尺。此外，該建築每層設有單獨的分層地契，為未來所有權的劃分提供了更大的靈活性。

基於4580萬新加坡元的指導價，這一定價在當前市場上對於永久產權資產來說頗具吸引力，特別是當商業店屋需求持續得到支撐，這一定價更能吸引來自本地和海外財富市場的買家。

Brilliance Capital Pte Ltd創始人兼執行董事Sammi Lim女士表示：「在新加坡，永久產權物業因其恆久價值和投資穩健性而備受青睞。因此，該物業的優勢在於其令人向往的永久產權，為資本增值和增長釋放巨大的潛力，這與新加坡蓬勃發展的城市脈絡相得益彰。

該店屋位於香港街得天獨厚的位置，距離克拉碼頭、牛車水、萊佛士坊、國家美術館和濱海灣等地標性建築僅幾步之遙，坐擁新加坡繁華的金融、商業和旅游樞紐心髒地帶。香港街以其琳琅滿目的美食、定制咖啡館、零售店、辦公室和畫廊而聞名，活力四射，吸引著源源不斷的本地居民和海外游客，營造出熱鬧非凡的氛圍。此外，該地區正經歷再一次復興，多個即將面世的項目有望助其蛻變為更具活力的餐飲和夜生活目的地。這種無縫融合不僅加快了租賃的進程，更為未來的增長和擴張提供了無限可能。此次機會不可多得，誠邀遠見卓識的投資者共繪繁華都市畫卷。

新加坡保護性店屋的稀缺性極大地提升了其在投資者和自住者中的吸引力。此類物業不僅是企業總部或家族辦公室的優選之地，更因承載深厚歷史價值而彌足珍貴。作為限量且搶手的資產類別，它們將繼續成為熱門的投資選擇。」

該店屋的另一優勢在於，其作為商業物業，不產生額外買家印花稅(ABSD)或賣家印花稅(SSD)。這為投資者的決策過程增加了靈活性並降低了成本，進一步提升了該物業的整體吸引力。

該物業交通極為便利，克拉碼頭地鐵站就位於街道對面，且輕松接駁中央高速公路(CTE)、濱海高速公路(MCE)和亞逸拉惹高速公路(AYE)等主干道。四通八達的交通網絡確保了無縫的交通選擇，滿足了企業和游客的需求。

Brilliance Capital是此次意向書活動的唯一營銷代理。

意向書活動將於2024年9月26日（周四）下午3點結束。

關於Brilliance Capital Pte. Ltd.

Brilliance Capital是一家提供全方位服務的房地產機構，為超高淨值個人、本地和海外家族辦公室、房地產開發商、上市公司以及本地及海外私募基金購買和出售房地產資產提供協助和咨詢。公司由Sammi Lim創立並領導，聘請了業內最頂尖的專業人士，擁有一支充滿活力的團隊，他們專注於各類房地產的銷售和租賃，其中包括住宅公寓、有地住宅、商業地產、工業資產、集體銷售以及咨詢和顧問服務。

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