華勤技術港股招股啟幕：17家豪華基石陣容鎖定50%份額，全球頂級資本鼎力加持

2025年華勤技術實現營收1,714.4億元人民幣，同比增長56.0%，歸母淨利潤40.5億元，同比增長38.6%。公司構建了「3+N+3」智能產品平台。3大核心業務：智能手機、筆記本電腦、服務器構成穩健收入；同時形成智慧生活、商業數字生產力、數據中心全棧基礎設施的N多產品組合，如智能穿戴、打印機、AIoT、交換機等。3大創新業務汽車電子、機器人、軟件開闢新增長曲線。公司是全球唯一同時在智能手機、平板電腦、智能穿戴、筆記本電腦和數據基礎設施五大領域建立領先市場地位的ODM廠商，2024年全球消費電子ODM出貨量第一，市場份額22.5%。

2025年公司數據中心業務營收超400億元，接近翻倍增長，其中AI服務器收入占比超70%，交換機營收實現倍數增長，超節點項目預計2026年下半年進入規模量產交付。端側AI大模型從雲端向手機、可穿戴設備、智能家居等終端延伸，為各類智能產品帶來新增量。汽車電子業務已實現規模交付，機器人業務完成數據採集機器人量產發貨。

基於上述佈局，華勤在AI浪潮中已建立起從算力基礎設施到智能終端的全棧技術能力。 華勤的客戶已覆蓋全球主流科技品牌，合作關係深度且廣泛：與全球前10大智能手機品牌（如三星、小米、OPPO、索尼等）中的9家，前5大平板品牌（如聯想、三星等）中的4家、前5大智能穿戴品牌（如Meta、小米、三星等）中的4家、前6大PC品牌（如聯想、華碩等）中的4家 建立了長期穩固的合作關係。同時，華勤的數據基礎設施業務已全面覆蓋國內頭部CSP客戶（如阿里巴巴、騰訊、字節跳動、百度等），並在汽車電子領域與上汽、五菱及多家新勢力車企深度合作。2025年海外收入占比53.8%。此外，公司客戶集中度逐漸下降，2025年最大客戶收入占比已降至14.9%，前五大客戶合計54.1%。 近期 A2H IPO 項目，行業基石比例平均在 30%–40%，華勤技術 H 股 IPO 基石占比達 50%，單筆最大基石投資 6,800 萬美元，多項指標位居A2H發行前列，另外，加上錨定投資人合計90% 的機構持股結構，疊加產業鏈夥伴的集體加持，體現市場與產業鏈對其平台韌性與業務增長潛力的認可。

SOURCE 華勤技術