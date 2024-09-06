康寶萊調查：亞太區六成有志創業者計劃在未來18個月內創業

超過一半（51%）的受訪者表示計劃增加今年在健康與保健領域的支出。

有志創業者將健康與保健列為第四大（20%）最具吸引力的創業領域，僅次於飲食（44%）、零售（30%）和科技（25%）行業。

受康寶萊委托，Talker Research於2024年6月展開調查，重點關注亞太區的創業意願和商機，以及健康與保健支出趨勢，對澳洲、香港、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國和越南，共11個市場的8000名受訪者進行了調查。

康寶萊亞太區高級副總裁兼董事總經理Thomas Harms表示：「調查所見，亞太區創業者對創業持積極態度。區內許多小商家預計2024年的營商環境會比去年更好，但對創業或會卻步。為了盡量降低風險，有志創業者可考慮啟動成本較低的商業模式，透過社群支援獲取正確知識和專業技能。」

Harms補充：「我們看到越來越多消費者將健康與保健放在首位。健康與保健的消費不斷增長，為有志創業者提供了大量商機。作為一家鼓勵創業的健康與保健公司，我們始終致力於培訓有志創業者，協助他們充分發揮潛力。」

2024年的營商環境

儘管經濟環境對企業償還債務的能力造成了影響，並導致成本上升，以及提供的產品服務有所改變，但亞太區81%受訪者仍預計2024年的業務狀況會比去年強。當前企業家要面對的三大挑戰包括：在通貨膨脹攀升下的賺錢能力（32%）、挽留客戶（26%）和維持營運所需的工作時間超出能力範圍（25%）。

健康與保健機遇

亞太區消費者在健康與保健產品及服務方面的支出正在不斷增加。調查結果顯示，超過一半（51%）的亞太區受訪者計劃在2024年增加在健康與保健產品上的支出，其中三分之二（64%）的人計劃將支出增加逾25%。

在計劃增加健康與保健支出的受訪者中，他們首選的兩大類別是營養補充品（72%）和健身課程（31%）。

Z世代和千禧一代的創業意願較強

與X世代和嬰兒潮一代相比，Z世代和千禧一代的創業意願尤為突出。87%的Z世代和千禧一代表示已發展小生意或立志在未來創業。這比例高於X世代（83%）和嬰兒潮一代（59%）。

如今，可供創業者選擇的業務模式和互動渠道眾多。調查顯示，Z世代（70%）和千禧一代（65%）對直銷模式的態度最為開放。印尼（91%）、菲律賓（86%）、越南（87%）、泰國（77%）和馬來西亞（62%）的企業家也對直銷給予積極評價。

Z世代和千禧一代選擇創業的主要原因包括：賺更多錢、擁有屬於自己的事業，以及透過創業追求在職場中無法實現的激情與夢想。

關於康寶萊

康寶萊（紐約證券交易所代碼：HLF）為全球領先的健康與保健公司及社群，自 1980 年以來致力透過優質營養及事業機會改善人們的生活。康寶萊的優質營養產品奠基於卓越的科學基礎，藉由遍佈全球逾 90 國的康寶萊獨立會員，以一對一諮詢及社群支持，鼓勵客戶選擇更健康活躍的生活模式，活出豐盛人生。

如欲了解更多詳情，請聯繫：

Susan Tan

亞太區企業傳訊總監

康寶萊

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SOURCE Herbalife Nutrition Asia Pacific