中金公司參加第18屆亞洲金融論壇，助力啟動增長新引擎

北京2025年1月14日 /美通社/ -- 1月13日至14日，由香港特別行政區政府及香港貿易發展局合辦的第18屆亞洲金融論壇在香港會議展覽中心成功舉辦。中國國際金融股份有限公司（中金公司）再次作為合作伙伴參與並助力此次盛會。

亞洲金融論壇是2025年區內首項金融盛事，以「啟動增長新引擎」為主題，匯聚逾百位全球政商領袖、金融專家以及知名經濟學家擔任演講嘉賓，共同探討全球經濟格局及金融生態的變化，剖析風險管理策略，發掘新商機，在變局中尋求突破。

中金公司董事長、管理委員會主席陳亮在論壇首日的專題午餐會開幕辭中表示，新一輪科技革命和產業變革深入發展，持續為世界經濟和資本市場注入新動能、新活力，並深刻影響全球發展格局。中國作為全球第二大經濟體，正加快發展以科技創新為核心的新質生產力，基於超大規模市場和門類齊全、產業鏈完整的工業體系，有望在人工智能時代構成技術發展的一種優勢，助力中國從追趕式創新向引領式創新轉變、從傳統制造向智能制造轉變。

陳亮表示，作為資本市場的重要參與者，中金公司積極為科技創新和技術進步貢獻力量。2024年，我們通過股權、債券、並購等支持科技創新領域企業完成交易規模超過4600億元；圍繞數字技術、先進制造等領域設立30多支投資基金，規模超過500億元；中金研究院還推出《AI經濟學》等重要研究成果，為中國AI發展貢獻智慧。

未來，中金公司將繼續與境內外伙伴保持密切友好合作，共同挖掘、培育新的業務增長點，為促進中國和世界經濟的新增長貢獻力量。

作為支持亞洲金融論壇十三屆的合作伙伴，中金公司今年還通過現場展覽等方式與來自全球不同機構的參會嘉賓深入交流，分享前瞻觀點，並詳細介紹了中金公司在科技創新等領域的舉措。

關於中金公司

中國國際金融股份有限公司成立於1995年，憑借率先采用市場最佳實踐以及深厚的專業知識，我們完成了眾多開創先河的交易，並深度參與中國經濟改革和發展，與客戶共同成長。我們的目標是打造成為具有國際競爭力的一流投資銀行機構。秉承「植根中國，融通世界」的理念，通過廣泛的業務網絡及傑出的跨境能力，中金公司將持續為客戶提供一流的金融服務，協助客戶實現其戰略發展目標。

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