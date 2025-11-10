聯想電訊盈科企業方案攜18家新夥伴成立「自主創新技術生態圈」

作為香港首屈一指的系統集成與應用開發商，LPS是擁有本地最多自主創新技術專業認證之一的科技服務商，認證數量逾240項。憑藉4,000人的技術團隊及豐富的應用現代化實戰經驗，LPS擅長打造貫通前端應用、中台整合至後端基礎設施的數碼轉型服務，並透過嚴謹的品質與風險管理機制，確保系統穩定、合規可靠及業務持續運作。

在 應用軟件 方面，LPS 與用友（YonYou）、帆軟軟件（FanRuan）、神策數據（Sensors Data）、紛享銷客（ShareCRM）、海揚數據（OceanBase） 、 中電科金倉（北京）科技股份有限公司（KingBase）、南大通用 （Gbase）合作，提供融合AI與數據分析的ERP、商業智能及數據庫遷移方案，提升企業決策與管理效率。





方面，LPS 與用友（YonYou）、帆軟軟件（FanRuan）、神策數據（Sensors Data）、紛享銷客（ShareCRM）、海揚數據（OceanBase） 、 中電科金倉（北京）科技股份有限公司（KingBase）、南大通用 （Gbase）合作，提供融合AI與數據分析的ERP、商業智能及數據庫遷移方案，提升企業決策與管理效率。 辦公自動化 則與FileZ、致遠互聯（Seeyon）及論客（Coremail）攜手，推動智慧協作與流程自動化，提升協同效率。





則與FileZ、致遠互聯（Seeyon）及論客（Coremail）攜手，推動智慧協作與流程自動化，提升協同效率。 在 網絡安全 領域，聯同360數字安全（360 Tech）、聯軟科技（Leagsoft）、奇安信（QAX）、啟明星晨（VenusTech）及深信服（Sangfor），打造具備AI威脅檢測與主動防禦能力的全方位安全體系，強化網絡安全的韌性。





領域，聯同360數字安全（360 Tech）、聯軟科技（Leagsoft）、奇安信（QAX）、啟明星晨（VenusTech）及深信服（Sangfor），打造具備AI威脅檢測與主動防禦能力的全方位安全體系，強化網絡安全的韌性。 基礎設施層面，整合雲智慧（Cloudwise）、愛數（Aishu）及麒麟軟件（Kylin）的技術，提供穩定及可擴展度高的 AIOps智能運維、數據備份及操作系統支援。

Lenovo 方案服務業務集團亞太區總經理何一凡表示：「Lenovo一直致力構建開放的技術生態系統，透過聯想創投（Lenovo Capital and Incubator Group），我們已投資並扶持逾300家創新型初創企業，涵蓋AI、半導體及先進製造等關鍵領域。新成立的自主創新技術生態圈，正是將本地技術整合能力與全球佈局相結合的重要一步。憑藉Lenovo遍及180個市場的銷售、服務與合作夥伴網絡，我們將為生態圈成員提供從技術驗證、場景落地到國際拓展的全方位支持。」

LPS 生態系統業務主管梁俊榮表示：「我們相信在開放合作的框架下，技術創新能形成更強的共振效應。自主創新技術生態圈的核心精神是『共建、共創與共享』——我們不只是整合產品，更促進技術互通與方案聯創。未來，我們將持續吸引本地及區內的優質夥伴加入，深化技術交流和產業融合，為客戶帶來更緊貼市場需要、更具經濟價值的解決方案。」

未來，LPS將持續完善生態圈架構，推動更多夥伴加入，共同構建開放、可信且高效的科技合作平台，助力企業實現安全、高效的數碼轉型。

了解更多有關「自主創新技術生態圈」的詳情，請瀏覽：

https://www.lpstech.com/site/sc/service/next-gen-it-innovation/overview.html

關於聯想電訊盈科企業方案 （ LPS ）

LPS 是亞太地區領先的 IT 和技術解決方案供應商。我們與政府和企業合作，透過市場頂尖的解決方案和行業最佳實踐，實現卓越的數碼轉型和推動業務增長。作為聯想集團的成員，我們很自豪能夠借助其全球影響力和技術能力解鎖新的協同效應，專注於AI、數據實踐、雲端運算及網絡安全。憑藉超過4,000人的專家團隊和強大的合作夥伴生態系統，我們致力於提供頂尖的AI解決方案和數據實踐，協助企業在數碼轉型中取得卓越成就。

SOURCE 聯想電訊盈科企業方案