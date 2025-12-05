翱路醫藥完成1億美元A輪融資，加速推動早期創新全球轉化

上海2025年12月5日 /美通社/ -- 上海翱路生物醫藥科技有限公司（OTR Therapeutics）（「翱路醫藥」）今日宣布已於2025年6月成功完成1億美元A輪融資。此輪融資由淡馬錫旗下全資子公司淡明資本、禮來亞洲基金、輝瑞風險投資及Sirona Capital共同出資完成。

翱路醫藥成立於2025年3月，致力於將早期創新轉化為具有全球影響力的臨床新藥。公司通過深度融合內部研發與外部創新戰略引進，構建資本高效、合作靈活、平台可拓展的新研發模式。這一模式以科學嚴謹與運營敏捷為核心，同時憑借團隊深厚的本土根基及區域性研發生態的效率優勢，實現早期創新成果的全球高效轉化，打造具有國際競爭力的療法，惠及全球患者。

本輪募集資金將用於加速翱路醫藥的差異化管線布局，專注攻克免疫與炎症、腫瘤等領域的重大未滿足臨床需求。同時，資金還將用於增強公司的研發中心能力，構築兼具科學卓越性與戰略合作敏捷性的賦能平台，驅動具有全球臨床價值潛力的新藥快速開發。

作為其戰略重要組成部分，翱路醫藥同時宣布，已成功引進一款針對神經疾病領域高度未滿足需求、且具備「同類最佳」潛力的臨床前項目。此舉標志著公司「引進與自研」雙驅動戰略的落地——通過持續引進高潛力早期資產、推動其全球臨床轉化，並與內部研發協同，增強管線多元化與競爭力，以覆蓋更廣泛的患者需求。

「我們正身處全球生物醫藥研發范式加速變革的時代，創新、速度與效率已成為核心競爭力，」翱路醫藥創始人兼首席執行官陳椎博士表示，「通過創立翱路醫藥，我們希望構建新一代生物科技模式，以卓越的研發與資本效率，驅動高潛力早期創新的高效全球臨床轉化，加速前沿療法的全球可及。我們衷心感謝投資方的鼎力支持，這是對我們的願景、戰略及團隊能力的極大肯定。」

翱路醫藥由陳椎博士、揣少坤博士及史源博士聯合創立。創始團隊擁有全球生物醫藥領域深厚的藥物研發經驗，以及連續創業者卓越運營能力與商業成功背景。

禮來亞洲基金創始管理合伙人施毅：「生物制藥行業正邁向一個資本效率與研發創新性雙重深化的新階段。翱路醫藥走在了這一趨勢的前沿，其深度協同自研與引進的模式是其核心優勢，能系統性地加速早期創新資產的全球開發進程。」

輝瑞風險投資合伙人Michael Baran：「輝瑞風險投資始終關注並賦能那些致力於塑造未來的行業創新者。翱路醫藥在拓展其研發體系、構建變革性產品管線方面展現了獨特的潛力。我們很高興能為其發展提供支持。」

關於淡明資本

淡明（上海）私募聚焦投資於大中華區的創新、高成長型企業。其為淡明資本全資子公司，並已在中國證券投資基金業協會完成登記備案。淡明資本是一家總部位於新加坡的資產管理公司，目前管理資產規模約40億美元，投資者來自全球。淡明資本旗下基金聚焦於投資在與大中華區有緊密聯系或重要業務關系的高質量項目。淡明資本與淡明（上海）私募均為淡馬錫的獨立全資子公司 (www.temasek.com.sg）。如需了解更多關於淡明的信息，請訪問 www.truelightcap.com。

關於翱路醫藥（OTR Therapeutics）

翱路醫藥(OTR Therapeutics)致力於將早期創新轉化為具有全球影響力的臨床新藥。我們通過「引進+自研」雙輪驅動模式，甄選和開發具有差異化優勢的早期項目，憑借嚴謹高效的研發體系與靈活多元的合作機制，加速推進全球臨床開發，打造具有國際競爭力的治療方案。我們通過與全球創新力量深度協同、持續推動早期創新成果的國際轉化，為合作伙伴創造卓越價值、為全球患者帶來切實福祉。www.otr-tx.com

SOURCE OTR Therapeutics