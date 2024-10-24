供貨超1GW至尊N型720W系列組件 天合光能i-TOPCon再攀高原攬勝

新聞提供者天合光能
24 10月, 2024, 20:00 CST
常州2024年10月24日 /美通社/ -- 近日，由天合光能供貨的金沙江上游清潔能源基地新能源項目正在火熱建設中，當前組件供貨已全部完成，預計將於今年年底完成組件安裝。至尊N型720W系列組件再次在高原盛放，總供貨量超1GW，以超高功率、超高可靠性為項目保駕護航，平穩輸送綠色能量。
該項目已被列入國家「十四五」規劃102項重大工程項目和國家水風光一體化示範基地，項目場址分別位於西藏芒康縣昂多鄉和貢覺縣拉妥鄉境內，海拔4200～4800米，是目前在建單體規模最大的牧光互補山地光伏發電項目。項目建成後，年發電量約51億千瓦時，每年可節省標煤約167萬噸，減少二氧化碳排放374萬噸。
負責該項目供應的天合光能西南區川藏渝銷售負責人武經理提到：「項目地處高原，氣候環境條件嚴峻，對光伏組件的發電性能和可靠性能均提出了更高要求。天合光能至尊N型720W系列組件採用了n型i-TOPCon先進技術，具備低衰減、高效率、高發電量、高可靠性等綜合優勢，可帶來更低的度電成本，為客戶帶來更高價值。即使面對高原環境嚴苛的高紫外挑戰，該款組件也有足夠的應對實力。在強大的抗UV性能加持下，經過第三方權威檢測機構鑒衡認證中心300kWh/m2的紫外線照射測試後，其功率衰減僅為1.6%，遠超行業平均水平。以出色的產品性能再次登臨群山之巔，至尊N型720W系列組件展示出了更高質量的穩定性和安全性。」
成立27年來，天合光能既是綠色能源的生產者，也是綠色發展的踐行者。本次項目通過建設光伏+牧業和高效林草復合體工程，將構建環境友好型現代農、光、牧及產業融合發展新模式，有助於改善當地生態環境，促進生態牧業發展，在綠色發展中實現經濟增長與環境保護雙贏。
SOURCE 天合光能
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