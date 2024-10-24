供貨超1GW至尊N型720W系列組件 天合光能i-TOPCon再攀高原攬勝

負責該項目供應的天合光能西南區川藏渝銷售負責人武經理提到：「項目地處高原，氣候環境條件嚴峻，對光伏組件的發電性能和可靠性能均提出了更高要求。天合光能至尊N型720W系列組件採用了n型i-TOPCon先進技術，具備低衰減、高效率、高發電量、高可靠性等綜合優勢，可帶來更低的度電成本，為客戶帶來更高價值。即使面對高原環境嚴苛的高紫外挑戰，該款組件也有足夠的應對實力。在強大的抗UV性能加持下，經過第三方權威檢測機構鑒衡認證中心300kWh/m2的紫外線照射測試後，其功率衰減僅為1.6%，遠超行業平均水平。以出色的產品性能再次登臨群山之巔，至尊N型720W系列組件展示出了更高質量的穩定性和安全性。」

成立27年來，天合光能既是綠色能源的生產者，也是綠色發展的踐行者。本次項目通過建設光伏+牧業和高效林草復合體工程，將構建環境友好型現代農、光、牧及產業融合發展新模式，有助於改善當地生態環境，促進生態牧業發展，在綠色發展中實現經濟增長與環境保護雙贏。

SOURCE 天合光能