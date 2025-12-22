1MORE 萬魔迷你豆 Pro Q50 全新登場，震撼開啟旗艦級聽覺新體驗

深圳2025年12月22日 /美通社/ -- 小身材，大震撼！1MORE 萬魔推出全新旗艦入耳降噪耳機1MORE 迷你豆 Pro Q50，以「旗艦降噪、鑽石音質、舒適佩戴」三大核心亮點重塑聽覺體驗。作為亞洲流行音樂天王周杰倫代言的品牌，1MORE 再次以實力呈現釋聲學之美。1MORE 迷你豆 Pro Q50 延續品牌一貫的專業調諧與創新設計精神，結合潮流品味與頂尖音質，為樂迷帶來前所未有的聽覺享受。

加冕設計，質感不言而喻

亞洲流行音樂天王周杰倫攜手 1MORE 呈現聲學之美

榮獲 iF 與 IDEA 雙料設計大獎 的 1MORE 迷你豆 Pro Q50，以其獨到的美學語彙與精緻細膩的工藝，展現出超越同級產品的設計格局。充電盒外型採用圓潤的鵝卵石造型，搭配細緻的膚感表面處理，握在手中滑順柔和、不易滑落，無論放入口袋或隨身包都能毫無負擔，兼具質感與實用性。耳機本體則採用雲感腔體設計，單只大小僅如藍莓般迷你，卻能完整容納旗艦級聲學結構，日常通勤或長時間會議都可以自然佩戴。

此外，1MORE Q50 精準調校出符合耳屏黃金弧度的人體工學曲線，能貼合耳型、提升穩定度，即使跑步、通勤或日常走動也不易鬆脫。整體設計不僅呈現輕而不簡單的產品理念，更讓配戴者在視覺、手感與舒適度上，都能感受到 1MORE 萬魔對細節的高標準追求。

旗艦級音質，親臨音樂現場

搭載 Hi-Res Wireless 金標認證與 LDAC 無損傳輸技術 的 1MORE 迷你豆 Pro Q50，可在無線連線下依然呈現高解析度與低失真的純淨音質，讓細膩樂句、呼吸聲與樂器尾韻都能被忠實還原。其核心採用 DLC 類鑽石專利單元，以高密度振膜結構帶來優異剛性，搭配靈敏的瞬態響應能力，使低頻更厚實有力、中頻溫暖飽滿，高頻延伸更顯通透乾淨。即使是複雜的多軌混音，也能呈現出清晰分離的層次與立體的音樂張力，讓聽者在耳中重現錄音本質。

1MORE Q50 亦支援 3D 空間音效，突破傳統平面立體聲限制，將聲音以更加立體、具方向性的方式呈現，像是置身交響樂團指揮席般，被環繞的音場包覆。其聲學表現更由葛萊美級錄音室精準調音，確保頻率均衡自然、聲底乾淨透亮。耳機內建 6 組專業音效模式，從低頻強化、原音呈現到人聲溫潤，各種曲風皆能對應，使用者可依喜好自由切換，打造專屬於自己的沉浸式音場體驗。

四種降噪模式，應對各種場景

1MORE 迷你豆 Pro Q50 搭載 -42dB 深度主動降噪，能在捷運、巴士、飛機艙或開放式辦公室等高噪環境中迅速削弱外界音量，打造如同沈浸在私人音樂室般的純淨音場。當你想專心投入工作、追劇或在繁忙通勤途中享受片刻安靜時，深度降噪模式能瞬間讓世界「靜」下來。若是日常走動、輕鬆辦公、行走街區或在咖啡廳工作時，舒適降噪模式則能在隔絕干擾與保留環境感知之間取得恰到好處的平衡，不會感到壓迫，更適合長時間佩戴。對於戶外愛好者 1MORE Q50 提供專為跑步、騎行與強風環境設計的抗風噪模式，即使經過河岸、街市或山坡步道的大風區域，依然能保持語音導航、音樂播放與通話內容的穩定清晰，無需擔心被狂風吞沒。在需要完全安靜的場合，如居家閱讀、圖書館自習或半夜專注作業時，降噪關模式 提供更加自然、無壓耳感的聽音環境，適合不希望有降噪壓力但仍想佩戴耳機的時刻。

此外，Q50 也配備通透模式，能以極為自然的方式引入外界環境聲，讓你在佩戴耳機的情況下依然保持對周遭情境的完整感知。無論是在捷運上聆聽音樂時清楚聽見報站廣播，或在公司走動時即時回應同事呼喚，都不需為了交談而頻繁取下耳機，大幅提升使用的連續性與便利性。

從舒聽到護聽，全方位升級聽覺體驗

1MORE 迷你豆 Pro Q50 內建的輔聽功能，是一項專為日常交流設計的貼心技術。它能智慧增強人聲頻率，讓人聲在複雜環境中被清楚凸顯，同時主動弱化背景雜音，使語音內容更容易被聽見、辨識，輕鬆掌控各類吵雜場面。Q50 能讓對談自然又省力，不必提高音量、不需要刻意靠近，日常交流變得更輕鬆自在。這項功能也特別適合需要更敏銳語音辨識的族群，讓每次交談都更順利。

為了守護聽力健康，1MORE 迷你豆 Pro Q50 同時搭載安全聽力保護設計，並依循 WHO 專業聽力安全標準，可自動將最大音量限制在 84 分貝以下，避免長時間高音量收聽造成聽力疲勞或不可逆損傷。即使在沉浸音樂、播放白噪音放鬆、觀看電影或長時間通勤時，也能安心享受音頻內容，不再擔心因音量過大而造成負擔。這項細緻貼心的防護機制讓 Q50 在聲音品質與耳朵健康之間找到理想平衡，是日常長時間使用者不可或缺的實用設計。

除了重視聽感與健康，1MORE Q50 亦具備四麥 AI 通話降噪，即使身處鬧區，也能準確捕捉人聲並抑制環境噪音，使對話始終清晰。其 40 小時超長續航提供全天候陪伴，無論是出差、運動、長程通勤或追劇都不必頻繁充電。具備 IPX5 防水等級，讓你在流汗運動、遇到小雨或日常濺水情況下也能安心使用。

搭載藍牙 6.0 穩定連線與低延遲遊戲模式，影音同步順暢不卡頓；同時支援雙設備智能切換，可在筆電與手機、平板與手機等裝置間無縫切換，不論工作會議或休閒娛樂都能不中斷，展現 1MORE Q50 全方位、高效率的生活實力。

售價與販售通路資訊

全新 1MORE 迷你豆 Pro Q50 即日起正式在台開賣，建議售價為新台幣 2,990 元，您可以透過以下方式，在台灣地區入手這款製作精良的偶像同款耳機：

線下通路包括：中華電信、遠傳電信及台灣大哥大門市，三井 3C 門市，創 Q Space 三創本館及桃園台茂店，WEiZ 3C 秀泰生活台中文心店、秀泰生活嘉義店及樂購廣場高雄店，滿三得三創門市，東京快遞耳機館 等賣場。

線上商城包括：中華線上Hami、遠傳電信、台灣大哥大、和鑫國際官網、MOMO購物網、PChome、蝦皮商城、東森購物、Myfone、博客來﹑55 GO - 生活好好購團購網，等平台。

關於 1MORE 萬魔

1MORE 萬魔耳機：one more, here more。萬魔聲學旗下原創耳機品牌，以簡約時尚的北歐設計融合熱情溫暖的南歐定調風格，提供超乎想像的品質以及全面的價值。斬獲 48 項國際設計大獎，海外進軍 60 多個國家和地區。1MORE 萬魔耳機連續四年獲得 CES 官方獎項：CES 創新獎，成為唯一一個連續四年獲得十二項該獎的耳機品牌。

1MORE 萬魔除了擁有頂尖技術專家，也吸引到格萊美獎錄音大師 Luca Bignardi 加入。2016 年 9 月，華語流行音樂天王周杰倫以股東身份加入 1MORE 萬魔耳機，並擔任 1MORE 創意官。

