最快2小時，一條活魚從中山「游」到澳門餐桌 | 澳門岐遇記
新聞提供者中山日报 & 中山市海外傳播中心
27 12月, 2024, 20:26 CST
中山2024年12月27日 /美通社/ -- 以下是來自中山日報&中山市海外傳播中心的一篇報道：
在中山的港口鎮，清晨3點鐘，定居中山的澳洲人傑瑞站在中國最大的供澳門鮮活水產品生產基地前，準備展開一段獨特的旅程。從這裡出發，一條活魚將在短短數小時內完成從中山魚塘到澳門餐桌的跨越。這不僅僅是一次物流運輸的過程，更是粵港澳大灣區城市間深度合作的生動體現。
中山和澳門在歷史上都隸屬香山縣，據不完全統計，如今居澳的中山鄉親就有約15萬人。而早在澳門回歸前，中山就是澳門農產品市場的重要輸出地。25年前的1999年12月20日，澳門回歸中國，標誌著澳門進入了歷史發展的新階段。
今天，傑瑞將跟隨「一條魚」，看看它是如何從中山的一個魚塘「游」到澳門的餐桌上。
中山位於鹹淡水交界處，水產資源豐富，年產值達到90多億元，以「安全、足量、快速」聞名，鮮活水產品出口量占澳門市場的七成左右。像這個魚塘所屬的中山水出集團，淡水魚供港澳已有近70年之久，包括了脆肉鯇（中山特色的鯇魚）、鳙魚、鯪魚等多個品種。
中山有十幾家供澳企業，澳門回歸25年以來，大量民生物資經中山海關監管供應澳門，其中活豬約40萬頭，水產品約10.5萬噸，鮮蔬菜約28.5萬噸。
通過這一天的獨特旅程，傑瑞感受到了粵港澳大灣區城市之間的深度融合。幾個小時，一條新鮮的活魚就從中山的魚塘「游」到了澳門的餐桌。他相信，澳門和中山的故事會一直書寫。
Youtube視頻鏈接：https://youtu.be/CalP9vPaOsE?si=mYwIa23VwTcZSrd-
SOURCE 中山日报 & 中山市海外傳播中心
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