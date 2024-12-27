最快2小時，一條活魚從中山「游」到澳門餐桌 | 澳門岐遇記

中山和澳門在歷史上都隸屬香山縣，據不完全統計，如今居澳的中山鄉親就有約15萬人。而早在澳門回歸前，中山就是澳門農產品市場的重要輸出地。25年前的1999年12月20日，澳門回歸中國，標誌著澳門進入了歷史發展的新階段。

今天，傑瑞將跟隨「一條魚」，看看它是如何從中山的一個魚塘「游」到澳門的餐桌上。

中山位於鹹淡水交界處，水產資源豐富，年產值達到90多億元，以「安全、足量、快速」聞名，鮮活水產品出口量占澳門市場的七成左右。像這個魚塘所屬的中山水出集團，淡水魚供港澳已有近70年之久，包括了脆肉鯇（中山特色的鯇魚）、鳙魚、鯪魚等多個品種。

中山有十幾家供澳企業，澳門回歸25年以來，大量民生物資經中山海關監管供應澳門，其中活豬約40萬頭，水產品約10.5萬噸，鮮蔬菜約28.5萬噸。

通過這一天的獨特旅程，傑瑞感受到了粵港澳大灣區城市之間的深度融合。幾個小時，一條新鮮的活魚就從中山的魚塘「游」到了澳門的餐桌。他相信，澳門和中山的故事會一直書寫。

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SOURCE 中山日报 & 中山市海外傳播中心