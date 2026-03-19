創奇思與港鐵合作開發的「關愛共乘應用程式2.0」 榮獲 IAB HK數碼大獎2025「最佳人工智能及技術應用獎」

以 AI 革新無障礙出行體驗

獲獎項目「港鐵關愛共乘應用程式2.0」 透過多項先進技術的創新整合，重新定義香港公共交通生態系統中的無障礙出行體驗。該應用程式結合地理圍欄、藍牙信標、Wi-Fi 訊號、語音輔助、導航及實時數據，為長者及有需要的乘客提供流暢且個人化的出行體驗。

港鐵關愛共乘應用程式2.0配備人性化及清晰易用的界面，專為長者和有需要的乘客而設計。除了備有行程指南（簡易版）及無障礙設施資訊兩項實用功能外，為視障人士提供的「站內導航」功能亦已延伸至更多車站，同時亦提供「輪椅活動摺板預約」、供聽障人士使用的「非緊急站內求助」及「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」網上申請等功能，幫助更多有需要人士輕鬆乘搭港鐵。

創奇思AI 及科技領導地位的有力印證

創奇思行政總裁錢國強先生表示：「我們非常榮幸於IAB HK數碼大獎2025中憑港鐵關愛共乘應用程式2.0 項目榮獲『最佳人工智能及技術應用獎』獎項。這項殊榮是對我們與港鐵公司長期合作夥伴關係的肯定，亦體現了雙方共同致力運用 AI 科技構建更共融社會的決心。展望未來，隨著我們持續拓展 AI 技術能力、邁向發展新里程，我們將繼續秉承初心，為客戶及社會大眾提供創新解決方案，推動具深遠意義的正面改變。」

港鐵公司總經理 - 市務及客戶體驗梁靜雯女士表示「港鐵致力建立安全及共融無障礙的乘車環境，為不同需要的乘客提供更舒適的出行體驗。是次獲獎充分反映團隊運用AI及新興科技推動智慧出行的努力，我們衷心感謝IAB HK數碼大獎2025的肯定，亦感謝技術合作夥伴創奇思的支援，我們會繼續精益求精，應用科技輔助長者及有需要乘客輕鬆出行，共建無障礙共融的社區。」

是次獎項進一步鞏固了創奇思作為香港及亞太區領先 AI 解決方案供應商的地位。作為網龍網絡控股有限公司（港交所：777）的附屬公司，創奇思的專利及申請中專利產品已榮獲逾 100 項本地及國際獎項，其世界級流動創新解決方案深受銀行、保險、餐飲、零售、物業管理、旅遊及交通運輸等行業的長期合作夥伴信賴。

「港鐵關愛共乘應用程式2.0 」項目充分展現了創奇思運用 AI 技術為企業客戶以至社會大眾帶來深遠正面影響的能力——這正是公司解決方案理念的核心所在。

策略性增長與夥伴合作

在策略性投資的支持下，創奇思持續強化其 AI 技術能力。2025 年 8 月，創奇思與中科聞歌達成策略聯盟，致力將中國核心 AI 技術引入全球市場，為香港 AI 生態圈注入強大動力。憑藉為港鐵公司等頂級客戶提供創新 AI 解決方案的卓越往績，創奇思作為值得信賴的首選科技合作夥伴之地位更加穩固。

關於網龍旗下創奇思

成立於2000年，創奇思是紮根香港的科技初創企業，現為網龍網絡控股有限公司(香港交易所股份代號：777)子公司。公司專注於發展智慧城市、擴增實境、人工智能、電子錢包及智能定位等創新技術，現穩佔亞太區領導地位。創奇思帶來的用戶體驗及解決方案走在業界前端，與其擁有專利申請的革命性產品已於多個國際舞台上代表香港及中國大陸獲得超過100個本地及國際獎項。公司的早期創業故事亦曾成為美國哈佛大學商學院研究個案(#N9-807-106)。

目前，創奇思於世界級創新流動解決方案的領導地位已廣為銀行、保險、餐飲、零售、物業管理、旅遊及運輸等各行各業的長期合作夥伴所信賴。如需詳情，請瀏覽https://www.cherrypicks.com。

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SOURCE Cherrypicks