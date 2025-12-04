「數位無限」完成2.25億元募資，和順興、富邦、國泰、鉅杉共同參與，加速海外拓展與研發布局
新聞提供者數位無限
04 12月, 2025, 09:30 CST
臺北2025年12月4日 /美通社/ -- 專注於GPU算力調度與AI基礎設施管理的軟體公司數位無限(INFINITIX)宣布，已完成新台幣2.25億元募資，本輪募資完成後，公司估值逾10億元，持續朝IPO挺進。本輪投資陣容包括鴻海與中信金控合資的和順興創投、富邦金控創投、國泰創投及鉅杉資本等投資人。募集資金將用於擴增研發人力、深化產品技術、拓展國際通路，進一步強化公司在全球AI基礎設施市場的競爭力和市占率。
數位無限曾協助台灣官方打造國家級AI算力中心，展現其在AI基礎設施建置與運營的深厚實力。公司以AI-Stack為核心產品，協助企業智慧化調度GPU資源、提高硬體利用率及投資報酬率；而新產品ixCSP雲端服務解決方案協助企業建立以 GPU 為核心的AI雲端服務，整合計費引擎、Token管理與模型市集，推出GPU/Model/Token-as-a-Service等商業模式，為AI資料中心提供從運算資源整合、效能優化到雲端服務營運的全方位支援，加速資料中心建置與商業化落地。
數位無限執行長陳文裕表示：「此次募資是市場對我們產品技術與營運模式的高度肯定。我們將持續深化與國際夥伴的合作，推動AI基礎設施升級，讓數位無限成為AI算力服務的核心樞紐。」；營運長陳宗逸補充：「我們將把新資金投入研發團隊擴充以深化產品與技術的領先，並加速布局國際市場，建立各地代理商網路及技術支援中心，邁向新一階段成長。」
為推動國際成長，數位無限近年積極拓展海外市場，今年公司已與中國大陸、日本、韓國、東南亞多家知名資訊業者簽訂代理與技術合作協議，在當地建立銷售與技術支援網絡、拓展當地市場，加速數位無限在亞洲主要市場的落地進程，並已實際於亞洲多地完成軟體建置實績，同時也開始探索歐美市場的發展性；未來公司將結合策略投資人資源，深化與全球科技領導者的合作，持續在國際AI生態中扮演關鍵角色。
【關於數位無限INFINITIX】 Beyond AI, to infinity
數位無限自2017年以來即聚焦於GPU算力調度與AI基礎設施管理，憑藉領先的技術實力與跨產業成功案例，持續定義企業AI運算解決方案的新標竿。於2021年即榮獲NVIDIA「Solution Advisor」全球夥伴成員；於2025年初頒獲「AMD GPU 生態建設夥伴獎」，奠定其在兩大國際晶片巨頭生態系中的關鍵戰略地位。了解更多：www.infinitix.ai
SOURCE 數位無限
分享這篇文章