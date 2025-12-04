「數位無限」完成2.25億元募資，和順興、富邦、國泰、鉅杉共同參與，加速海外拓展與研發布局

臺北2025年12月4日 /美通社/ -- 專注於GPU算力調度與AI基礎設施管理的軟體公司數位無限(INFINITIX)宣布，已完成新台幣2.25億元募資，本輪募資完成後，公司估值逾10億元，持續朝IPO挺進。本輪投資陣容包括鴻海與中信金控合資的和順興創投、富邦金控創投、國泰創投及鉅杉資本等投資人。募集資金將用於擴增研發人力、深化產品技術、拓展國際通路，進一步強化公司在全球AI基礎設施市場的競爭力和市占率。

數位無限曾協助台灣官方打造國家級AI算力中心，展現其在AI基礎設施建置與運營的深厚實力。公司以AI-Stack為核心產品，協助企業智慧化調度GPU資源、提高硬體利用率及投資報酬率；而新產品ixCSP雲端服務解決方案協助企業建立以 GPU 為核心的AI雲端服務，整合計費引擎、Token管理與模型市集，推出GPU/Model/Token-as-a-Service等商業模式，為AI資料中心提供從運算資源整合、效能優化到雲端服務營運的全方位支援，加速資料中心建置與商業化落地。