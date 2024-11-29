韓際新世界免稅店將仁川機場2號航站樓打造成地標性購物目的地

美容區：化妝品愛好者的天堂

韓際新世界購物區的美妝店是化妝品愛好者的天堂，店內分為護膚品、彩妝和香水三個區域，顧客可以根據喜好輕鬆找到適合自己的產品。

9 月，韓際新世界購物區引入了一系列高端護膚品牌，包括雅詩蘭黛、蘭蔻、SK-II和雪花秀，還有Tamburins、Aesop和L:a Bruket等新潮品牌，以及Muzigae-Mansion和The Medicube等熱門韓國美妝品牌，在全球美容愛好者中，尤其是在MZ世代中掀起了熱潮。

在此基礎上，新開設了彩妝和香水專賣區，獨家推出99個小眾香水、彩妝品牌和韓國美妝系列。為了提升購物體驗，該專賣區引入了Prada Beauty、Santa Maria Novella、Fueguia 1833、Portré和Tocobo等獨家品牌，並且精心劃分為香水工作室、高級定制彩妝和韓國美妝精選區等區域，讓顧客可以輕鬆測試和探索產品，從而找到最適合自己的產品。

值得關注的亮點包括首次進入仁川機場和韓國免稅店市場的Prada Beauty，以及首次亮相亞太地區的Fueguia 1833。Fueguia 1833以手工製作而聞名，提供限量版產品，每款香水僅有400瓶，並且每瓶都有一個獨立的編號，以供收藏者收藏。

多樣化的時尚和生活方式產品

與美容區毗鄰的是一家多品牌時裝店，店內出售Ugg、Roger Vivier、Coach, Hugo Boss和Mandarina Duck等熱門品牌產品。旅客還可以在這裡找到精選太陽鏡、帽子和其他旅行必備品。

此外，仁川機場還首次設立了高爾夫服裝專區，出售J.Lindeberg和G/FORE等品牌產品，以滿足國際高爾夫旅客日益增長的需求。

酒類愛好者的天堂

韓際新世界免稅店在2號航站樓東側開設了酒類和食品專賣區。該專賣區的外觀設計以葡萄酒為靈感，優雅大方，設有葡萄酒區和美食區。

葡萄酒區是該機場內首個圓形貨架風格的葡萄酒專賣區，以極具競爭力的價格提供高品質的葡萄酒。獨家精選的葡萄酒包括來自美國的Shafer Vineyards，以及來自法國勃艮第地區的Mongeard-Mugneret。

除葡萄酒外，該專賣區還出售各種威士忌、清酒和韓國傳統酒。熱門品牌包括馬爹利、Dassai 23、茅台和Wonsoju。食品方面，精選了Bafr、Orthomol和Golden Peace等國際知名品牌，旨在滿足全球旅客的口味需求。

盛大開幕慶典

為慶祝韓際新世界購物區的落成，韓際新世界免稅店舉辦了各種促銷活動，其中包括收據標籤促銷、購買酒類可享受精選手錶品牌折扣，以及根據消費金額贈送禮品。此外，高爾夫球服、眼鏡和鞋類等商品也在進行季節性促銷，折扣從30%到60%不等。

展望未來

韓際新世界購物區將成為2號航站樓內的地標性購物場所。該購物區計劃於明年初在西區引入一家雲集頂級奢侈品牌的複式商店，持續吸引國際旅客的廣泛關注。

繼去年成功獲得仁川機場出發區（DF4和DF2）為期10年的經營許可後，韓際新世界免稅店於2024年1月開始分階段推出大型商店。9 月份開業的一家2,107平方米的綜合時尚和美容編輯店，標誌著公司在打造綜合體驗式購物空間方面邁出了第一步。

韓際新世界免稅店的一位代表稱：「我們的目標是創造一個空間，讓顧客能夠在這裡找到符合其個人喜好的產品，享受獨特的體驗，並帶走快樂的回憶。通過精心挑選的商品、主題區域和專業設計的佈局，我們致力於推動增長，將韓際新世界購物區打造成一個不容錯過的購物目的地。」

SOURCE 韓際新世界免稅店