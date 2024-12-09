全年發電量提升2-4%，天合跟蹤智能控制系統實證數據出爐

天合跟蹤智能控制系統研發負責人孫凱博士介紹到，智能跟蹤技術構成複雜、技術門檻高，需要大量的研發投入，目前僅全球的幾家頭部企業進行自主開發。天合跟蹤是最早投入智能跟蹤技術研發的企業之一，並於2020年推出首款智能算法，截至目前已在全球安裝3GW+的項目。智能跟蹤系統利用算法和控制器，通過減少組件之間的遮擋以及增加散射光條件下的發電量來提升系統的發電量，經全球多個項目的長期實證驗證，在傳統跟蹤支架增發電量的基礎上全年平均再額外增發2%~4%的電量，陰雨天環境下增發電量超過10%。

歷時五年，天合跟蹤不斷更新智能跟蹤系統技術，獨創SEB發電仿真軟件，充分考慮陰雨天、複雜地勢，仿真智能算法的發電增益，幫助客戶從電站設計階段更準確的計算發電量。天合跟蹤與PV Case, 獨立第三方國際知名機構等合作，對各自獨立開發的智能算法進行了相互對比，表明優化結果高度一致，驗證了各自針對複雜地形的解決方案的合理性和有效性。

隨著應用的普及，市場對智能跟蹤系統的提出了更高的需求，更多業主和運維企業希望通過智能化技術提升電站在運維期間的穩定性與便利性。天合跟蹤行業首推支架級智慧雲平台，可實現遠程監測、遠程調試，從而減少運維期間去項目現場運維的人數、縮短定位故障、解決故障的時間，提升運維便捷性並大幅度降低運維成本。

伍德麥肯茲助理研究員Joe Shangraw介紹了智能跟蹤技術在全球的需求情況：從地理分佈來看，智能跟蹤系統在中高緯度地區、弱光照地區及複雜項目地形等場景下需求最旺盛；從政策上講，智能跟蹤系統能夠提升早晚弱光時段的發電量，使發電曲線更平滑，對執行波谷電價的區域價值增益尤為顯著。

SOURCE TrinaTracker