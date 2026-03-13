香港公共行政學院邁向20周年 匯聚政學研智慧共議香港發展新方向

是次論壇邀請多位來自學界及公共事務領域的嘉賓參與交流，包括香港公共行政學院理事會主席王英偉博士、香港公共行政學院院長李明逵先生、復旦大學中國研究院院長張維為教授、第十四屆港區全國人大代表、全國港澳研究會副會長凌友詩博士、香港科技大學協理副校長（學術發展）許佳龍教授，以及大灣區香港中心及一帶一路國際合作香港中心研究總監王緝憲教授。嘉賓陣容涵蓋公共行政、國家戰略、政策研究、科技創新及區域融合等不同範疇，為論壇帶來具深度與廣度的討論。

論壇開始時，香港公共行政學院理事會主席王英偉博士及香港公共行政學院院長李明逵先生先後致歡迎辭，向與會嘉賓及各界代表致以誠摯歡迎，並為論壇揭開序幕。王英偉博士表示，香港公共行政學院邁向二十周年，是回顧過去、展望未來的重要節點。過去二十年間，學院累計舉辦超過500期培訓項目，逐步發展成為立足香港、背靠祖國、面向世界的公共治理知識交流平台。他形容，學院的二十年，是「與國家同頻共濟、與香港休戚與共的二十年」。面向未來，學院將繼續深耕國家戰略研學、香港憲政治理與公共管理研究，以及區域治理合作三大方向。

李明逵先生則從學院發展歷程出發指出，儘管過去二十年一路走來歷經社會動盪及疫情等挑戰，學院始終堅持推動香港與內地在公共行政及培訓交流方面的合作，並持續獲得各界支持與肯定。他特別感謝多年來支持學院發展的專家學者、講師及合作夥伴，並表示正因各界共同參與，學院方能成為連接香港與內地培訓交流的重要平台。未來，學院將繼續深化交流學習工作，加強本地公營機構職員的國情培訓，並進一步拓展課程內容與合作網絡。

隨後，大會進入主題演講環節。復旦大學中國研究院院長張維為教授以《中國特色大國外交》為題發表演講。他指出，當前世界正處於百年未有之大變局加速演進的關鍵時期，國際格局正由美國主導的單極世界加快走向多極世界，中國特色大國外交正日益展現作為和平力量、穩定力量和正義力量的重要作用。張教授亦從國際局勢變化、中美外交理念差異，以及中國作為「文明型國家」的獨特優勢等角度展開分析，強調中國始終堅持合作共贏、反對霸權主義，並在區域合作、全球治理、減貧、氣候變化及新能源發展等多個層面，為世界提供重要的穩定性與確定性。談及香港未來發展時，他表示，在強大祖國作後盾下，香港正處於「由亂到治、由治及興」的關鍵階段，前景將更加廣闊。

其後，論壇進入主題論壇環節，聚焦「十五五規劃與大灣區融合——香港的角色與定位」。與會嘉賓圍繞香港在新一輪國家規劃部署及區域融合進程中的定位、優勢與機遇展開討論，並就法治建設、人才培育、制度優勢、產業發展及人工智能治理等方面分享觀察與見解。嘉賓普遍認為，香港在對接國家「十五五」規劃的過程中，既迎來新的發展機遇，亦需更好發揮「一國兩制」下的獨特優勢，在服務國家發展大局的同時，探索更具香港特色的發展路向。討論亦聚焦於加強與內地交流合作、提升人才培育的前瞻性、推動產業協同創新，以及應對人工智能時代帶來的倫理與治理挑戰，並強調香港應立足自身所長，深化與國家發展戰略的銜接，為未來發展開拓更清晰的方向。

作為香港公共行政學院邁向二十周年的重要活動，是次主題論壇不僅為社會各界提供一場兼具時代視野與現實關懷的高水平交流，也進一步彰顯學院在推動公共行政知識傳播、政策研究及人才培育方面所肩負的社會責任。透過匯聚政、學、研多方觀點，論壇有助深化社會對國家發展戰略、香港長遠定位及區域融合進程的理解，並為香港未來發展開拓更多值得深入思考的方向。

展望未來，香港公共行政學院將繼續秉持專業精神，堅守辦學宗旨，進一步發揮平台與橋樑作用，推動更多具前瞻性與建設性的公共政策交流與研究，持續深化香港與內地在公共行政領域的合作，為提升香港社會治理能力、助力香港更好融入國家發展大局，以及實現長遠繁榮穩定，持續貢獻智慧與力量。

SOURCE 香港公共行政學院