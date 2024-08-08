體驗阿布扎比全新宣傳活動「20 位 Summer 夏日旅人，相約阿布扎比」：一個夏季亦不夠體驗一切

首次踏足阿布扎比的 20 位 Summer 共同探索「一個夏天不足夠」(One Summer Isn't Enough) 活動，讓每一位嘉賓盡享阿布扎比的獨特魅力。

觀看 20 位參加者的旅程，激發您下一次夏季冒險之旅：20 位 Summer 夏日旅人，相約阿布扎比

20 位 Summer 和同伴在「阿布扎比 101 項必做活動」（101 Abu Dhabi Do's）指導下，享受一次充滿樂趣的三天旅程，融合文化沉浸、精彩活動，同時放鬆身心。這一系列活動經過精挑細選，為參加者帶來各種歷險和探索的機會。

從 CLYMB Abu Dhabi 全球最高的機艙到在酋長國公園動物園與長頸鹿共進早餐，所有 Summer 們均經歷了一場奇遇之旅。Summer 們在日出時分泛舟而下，穿梭於蜿蜒的紅樹林，隨後在 Café del Mar 的海灘上悠閒地享受日光浴，最後更受邀到 Abdulrahman Al Zaabi 之家品嚐傳統的阿聯酋早餐。

激發腎上腺的歷險和文化探索之旅

阿布扎比有著數之不盡的體驗方式，讓 Summer 們的行程充滿了難忘的回憶，包括在阿布扎比雪境 (Snow Abu Dhabi) 的雪球大戰，以及在國家水族館與可愛的水豚近距離接觸。

Summer 們參觀了地標性的阿布扎比羅浮宮 (Louvre Abu Dhabi) 後，激發了他們的創意。隨後更是參加了位於 Manarat Al Saadiyat 的一個工藝坊， 運用傳統阿拉伯技藝製作了一件獨特的紀念品。同時，追求刺激者則遊覽阿布扎比華納兄弟世界主題樂園（Warner Bros. World Abu Dhabi），享用刺激的遊樂設施，並與自己最喜歡的超級英雄相遇。

每位 Summer 還參觀阿布扎比的一些標誌性和建築著名的地標，包括雄偉的 Sheikh Zayed Grand Mosque、Qasr Al Hosn 和 House of Artisans。

一個城市，多種風味

各位 Summer 在阿布扎比期間，品嚐令人愉悅的各種美食。在 Bab Al Qasr，他們體驗了一場「黑暗料理」，只靠味覺和嗅覺來享受佳餚。他們在 Luqaimat and Chebab 品嚐了當地美食，包括美味的椰棗糖漿甜甜圈和阿聯酋薄餅。為了品嚐地方風味，他們在阿布扎比的黎巴嫩珍寶餐廳 Li Beirut 用餐，而這家餐廳以創新融合傳統與現代口味家喻戶曉。

Summer 們亦探索了國際美食，包括 Mika 的地中海料理、 Mate 的阿根廷美食、 COYA 的秘魯佳餚以及 Antonia 的美味意大利菜式。

若要探索「阿布扎比101項必做活動」（101 Abu Dhabi Do's）的完整清單，請瀏覽：www.visitabudhabi.ae

阿布扎比文化旅遊部 (Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi) 簡介：

阿布扎比文化和旅遊部 (DCT Abu Dhabi) 負責推動阿布扎比文化、旅遊業和創意產業的可持續發展，助力經濟增長，並協助實現阿布扎比的廣闊全球宏願。

阿布扎比文化旅遊部 (DCT Abu Dhabi) 透過與將該酋長國打造成為國際領導旅遊勝地的機構合作，圍繞發揮酋長國潛力的共同願景凝聚生態系統，協調各方努力和投資，提供創新解決方案，採用最佳工具、政策與制度，為文化與旅遊產業提供支持。

阿布扎比文化旅遊部 (DCT Abu Dhabi) 的願景植根於其酋長國的人文、傳統和自然景觀。我們致力於將阿布扎比升級為一個真實、創新和擁有無與倫比的體驗之地，展現其熱情好客、開拓創新和創造性思維的鮮活傳統。

欲了解更多關於阿布扎比文化旅遊部以及阿布扎比旅遊勝地的資訊，請瀏覽：dct.gov.ae 及 visitabudhabi.ae

SOURCE Experience Abu Dhabi