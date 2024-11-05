北京大學匯豐商學院慶祝成立20週年

新聞提供者北京大學匯豐商學院（PHBS）
05 11月, 2024, 17:36 CST
深圳2024年11月5日 /美通社/ -- 2024年10月26日，北京大學匯豐商學院(PHBS)在深圳大學城體育館舉行20週年慶典活動，吸引包括領導、校友、教職工和其他尊貴嘉賓在內的3600多名參與者，共同見證這一重要里程碑。他們來自全球13個國家，齊聚一堂，共同慶祝學院的輝煌成就，並期待在未來許多年裡，繼續傳承和發展其寶貴的傳統。
回顧學院20年來的發展歷程，北京大學校務委員會副主任、匯豐商學院創院院長海聞在致辭中強調，「遠見堅卓」是立院之基，「創無止境」是發展之本，「聚力奮進」是成功之要。匯豐商學院院長王鵬飛指出，未來，匯豐商學院將會保持創立之初的熱情與韌性，持續提升學術引領、人才培養和國際化水平，让北大汇丰商学院在世界一流商学院行列中更进一步。
在「 感恩致谢」特别环节，学院领导为在学院的创办、建设与发展过程中做出过突出贡献的领导、教授、企业家校友及嘉宾颁发感恩纪念牌。獲獎者包括中國科學院院士、北京大學原校長許智宏，以及2011年諾貝爾經濟學獎得主、北京大學匯豐商學院薩金特數量經濟與金融研究所榮譽主任托馬斯-薩金特(Thomas J. Sargent)。
慶典儀式的一個亮點是，北大匯豐智能中國企業信息庫（試用版）的發佈，這標誌著在人工智能(AI)時代背景下，北京大學匯豐商學院在推進商業教育與實踐方面邁出了重要一步。智慧企業信息中心主任魏煒強調說，這是中國首個使用自主研發的智能技術平台ExpertCPT的企業數據庫，將能極大地提升企業信息查詢和管理案例研究的效率。
北京大學匯豐商學院英國校區也舉辦了聯合慶祝活動，包括校史展覽和校友演講。
歷經二十載春秋，北京大學匯豐商學院已經培養出超過5萬名校友，他們如今在全球各個領域表現卓越，在金融、學術界等多個領域做出了重大貢獻。
來源：https://www.phbs.pku.edu.cn/2024/news_1028/10256.html
SOURCE 北京大學匯豐商學院（PHBS）
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