北京大學匯豐商學院慶祝成立20週年

在「 感恩致谢」特别环节，学院领导为在学院的创办、建设与发展过程中做出过突出贡献的领导、教授、企业家校友及嘉宾颁发感恩纪念牌。獲獎者包括中國科學院院士、北京大學原校長許智宏，以及2011年諾貝爾經濟學獎得主、北京大學匯豐商學院薩金特數量經濟與金融研究所榮譽主任托馬斯-薩金特(Thomas J. Sargent)。

慶典儀式的一個亮點是，北大匯豐智能中國企業信息庫（試用版）的發佈，這標誌著在人工智能(AI)時代背景下，北京大學匯豐商學院在推進商業教育與實踐方面邁出了重要一步。智慧企業信息中心主任魏煒強調說，這是中國首個使用自主研發的智能技術平台ExpertCPT的企業數據庫，將能極大地提升企業信息查詢和管理案例研究的效率。

北京大學匯豐商學院英國校區也舉辦了聯合慶祝活動，包括校史展覽和校友演講。

歷經二十載春秋，北京大學匯豐商學院已經培養出超過5萬名校友，他們如今在全球各個領域表現卓越，在金融、學術界等多個領域做出了重大貢獻。

來源：https://www.phbs.pku.edu.cn/2024/news_1028/10256.html

SOURCE 北京大學匯豐商學院（PHBS）