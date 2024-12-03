輝瑞20價肺炎球菌結合疫苗獲香港衛生署批准適用於嬰幼兒及兒童

20 價肺炎球菌結合疫苗是在香港涵蓋血清型範圍最廣的兒童肺炎球菌結合疫苗，可有效對抗 20 種導致大部分侵入性肺炎球菌疾病及肺炎的肺炎球菌血清型。 [i] , [ii] 該疫苗現在獲批適用於年齡介乎 6 週至未滿 18 歲的嬰幼兒、兒童及青少年，並已於 2023 年 4 月獲香港衛生署批准用於 18 歲及以上的成年人 [iii]

20 價肺炎球菌結合疫苗 在 13 價肺炎球菌結合疫苗 的基礎上，新增了另外七種血清型，而這些血清型或與抗生素耐藥性、加劇疾病嚴重性、入侵性，及兒童肺炎球菌個案的盛行率有關 [iv]

該疫苗進一步豐富了輝瑞的兒童肺炎球菌疫苗產品組合，並彰顯輝瑞在開發和創新肺炎球菌結合疫苗方面超過20年的領導地位

香港2024年12月3日 /美通社/ -- 輝瑞今日宣布香港衛生署已批准該公司的20價肺炎球菌結合疫苗，用於6週至未滿18歲的嬰幼兒、兒童及青少年作主動免疫，以對抗由肺炎鏈球菌引致的侵入性疾病、肺炎，及急性中耳炎。[iii] 該疫苗此前已獲批用於18歲及以上的成年人。[iii]

輝瑞香港及澳門區域總經理申德明 (Krishnamoorthy Sundaresan) 表示：「20價肺炎球菌結合疫苗的最新批准為父母提供了多一個選擇，幫助他們的孩子對抗當前流行的20種肺炎鏈球菌血清型。這一重要的授權突顯了輝瑞在開發創新疫苗方面的領導地位，以支持嬰幼兒及其家庭應對威脅生命的感染。」

根據香港衛生署數據，肺炎是第二大死亡原因[v]，於2023年平均每日導致31人死亡[vi]，也是香港最常見的住院原因之一[vii]。特別在兒童人口中，肺炎於2019年導致740,180名兒童死亡，佔全球5歲以下兒童死亡個案的14%，而肺炎鏈球菌更是兒童細菌性肺炎的最常見致病源。[viii]

20價肺炎球菌結合疫苗在此前獲批的13價肺炎球菌結合疫苗基礎上，新增了另外七種血清型（8、10A、11A、12F、15B、22F和33F），而這些血清型或與抗生素耐藥性、加劇疾病嚴重性、入侵性，及兒童肺炎球菌個案的盛行率有關。 [iv]

有關肺炎球菌結合疫苗其新適應症的更多資訊，請向醫生查詢。

關於20價肺炎球菌結合疫苗

20價肺炎球菌結合疫苗是輝瑞的新一代肺炎球菌結合疫苗，其中包括肺炎球菌13價結合疫苗[白喉CRM197蛋白] 中已包含的13種血清型（1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F和23F）的莢膜多糖結合物。該疫苗還含有另外七種血清型（8、10A、11A、12F、15B、22F和33F）的莢膜多糖結合物，這些血清型可引起侵入性肺炎球菌疾病（IPD），並與高死亡率、抗生素耐藥性及/或腦膜炎相關。20價肺炎球菌結合疫苗是現有肺炎球菌結合疫苗中血清型覆蓋範圍最廣的疫苗，有助於對抗20種肺炎鏈球菌血清型。

關於輝瑞：為患者帶來改變其生活的突破創新

在輝瑞，公司通過科學和全球資源為人們提供治療方案，以延長其生命，顯著改善其生活。在醫療衛生產品的探索、研發和生產過程中，輝瑞始終致力於奉行嚴格的質量、安全和價值標準。公司在全球的產品組合包括創新藥品和疫苗。每天，輝瑞在發達和新興市場的員工都在推進人類健康，推動疾病的預防、治療和治癒，以應對挑戰這個時代的頑疾。輝瑞還與醫療衛生服務方、政府和社區合作，支持並促進世界各地的人們能夠獲得更為可靠和可承付的醫療衛生服務。這與輝瑞作為一家全球卓越的創新生物製藥公司的責任是一致的。175年來，輝瑞一直致力於為所有依賴公司的人帶來改變。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.pfizer.com.hk，或查看www.youtube.com/c/pfizerhongkong。

[i] Cannon, K., Elder, C., Young, M., Scott, D. A., Scully, I. L., Baugher, G., Peng, Y., Jansen, K. U., Gruber, W. C., & Watson, W. (2021). Vaccine, 39(51), 7494–7502. [ii] Essink, B., Sabharwal, C., Cannon, K., Frenck, R., Lal, H., Xu, X., Sundaraiyer, V., Peng, Y., Moyer, L., Pride, M. W., Scully, I. L., Jansen, K. U., Gruber, W. C., Scott, D. A., & Watson, W. (2022). Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 75(3), 390–398. [iii] PCV20 (Pneumococcal polysaccharide conjugate, 20-valent adsorbed) Prescribing Information. Pfizer Corporation Hong Kong Limited. Version: July 2024 [iv] Senders, S., et al. (2021, October 1). Safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in healthy infants in the United States. The Pediatric infectious disease journal. Retrieved March 3, 2023, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8443440/ [v] Department of Health. Leading Cause of all Deaths. https://www.healthyhk.gov.hk/phisweb/en/chart_detail/22/. Accessed Nov 29, 2024 [vi] Centre for Health Protection. Number of Deaths by Leading Causes of Death. https://www.chp.gov.hk/en/statistics/data/10/27/380.html. Accessed Nov 29, 2024 [vii] Department of Health. Tables on Health Status and Health Services 2022 https://www.dh.gov.hk/english/pub_rec/pub_rec_ar/pdf/2223/supplementary_table2022.pdf. Accessed Nov 29, 2024 [viii] World Health Organization. Pneumonia in Children. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia. Accessed Nov 29. 2024

PP-PNR-HKG-0442 DEC 2024

SOURCE Pfizer