亞博館「20週年慶典晚宴」隆重舉行

財政司副司長黃偉綸為晚宴主禮嘉賓，他聯同亞洲國際博覽館主席李天柱、香港機場管理局主席林天福、香港機場管理局署理行政總裁張李佳蕙，以及亞洲國際博覽館行政總裁陳芳盈，為晚宴主持亮燈儀式，慶祝亞博館正式邁向20載。

亞博館主席李天柱在晚宴上致辭，表示亞博館正面對亞洲激烈的競爭和疫情後的經濟挑戰，但亞博館團隊未曾鬆懈，積極出席國際推介會，搶先抓緊全球機遇，在推動香港經濟發展方面出心出力，在去年亞博館便舉辦了超過330項盛事活動，鞏固了香港作為盛事之都的地位。

在晚宴上，亞博館行政總裁陳芳盈向嘉賓率先揭示今年首次落戶的國際盛事，包括於倫敦已有50年歷史、首次踏足亞洲舉行的首屆「浪琴香港國際馬術盛典」；還有航空界國際級會議「2025世界航線發展大會」（Routes World 2025）、首屆「亞太航空空域展覽暨會議2025」（Airspace Asia Pacific 2025）、亞洲首辦的大型展覽「Connect Marketplace Hong Kong」、會展業盛事「國際展覽業協會(UFI)全球年會」，以及同期舉辦的四大科技展 — 「亞洲創新建築、電氣、保安科技展覽會」（Build4Asia 2025）、「亞洲國際電池及儲能技術展覽會」、「亞洲國際新能源交通工具產業展覽會」與全新的「亞洲數據中心峰會暨產業展覽會」等等。今年亞博館的全年活動包羅萬有，定必為香港帶來大批商務旅客，為刺激香港經濟注入新動力。

晚宴的場地佈置別出心裁，充份展現亞博館自開館以來，成功舉辦無數國際級展覽會議、體育文化及娛樂活動。多個光彩奪目的燈箱映出亞博館這20年來舉足輕重的里程碑，包括2006年環球資源主辦的採購交易會由上海移師亞博館、2010年超過90萬人次觀賞的「智慧的長河：電子動態版《清明上河圖》」展覽、2016年的美國天后麥當娜演唱會、2019年的經典音樂劇《獅子王》，以及2024年的首屆「超級樞紐博覽會」。

另一引人入勝的景像是場內的巨型「星星牆」，由200多位曾在亞博館演出的國際巨星簽名而成，不單見證無數璀璨時刻，更寓意亞博館未來繼續成為國際盛事及演出的舞台，閃耀全球。

晚宴活動編排多姿多彩，其中「小螺絲」短片特輯由亞博館各部門員工第一身分享，細說籌備大型活動背後鮮為人知的心思與趣聞，把短片主題「傑出螺絲 成就盛事」活潑生動地呈現在賓客眼前。另一節目是香港沙畫協會會長鍾雪呈獻的沙畫表演，她以細膩手藝為晚宴注滿藝術氛圍，不但扣人心弦，更展現了亞博館團隊憑藉多年努力不懈，在會展業界聚沙成塔所創出的成就。 壓軸環節是透過遊戲送出大禮 — 「2025年亞博盛事通行證」，得獎者可兌換全年任何盛事門票一套2張。

為迎接20週年的重要里程碑，亞博館將以「亞博 盛事探索」為主題，晉身城中最紅盛事探索據點，致力將多元盛事化作創新機遇。在2025年，亞博館將有一系列特色博覽及頂級盛事，一連串首次訪港的巨星演唱會，以及其他精彩表演陸續登場，標誌着亞博館進入更豐盛的一年。

SOURCE 亞洲國際博覽館