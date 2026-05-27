香港航空正式進駐二號客運大樓，煥新品牌形象，20周年升級兩大會員禮遇回饋旅客

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香港航空

27 5月, 2026, 22:54 CST

香港2026年5月27日 /美通社/ -- 香港航空位於香港國際機場一號客運大樓（T1）的辦理登機手續櫃檯，今日起正式遷往全新的二號客運大樓（T2）。即日起，乘搭香港航空的旅客可選擇於T2的Q行段櫃檯，或R行段自助登記區辦理登機手續及託運行李，並在完成保安檢查及離境手續後，前往T1中場客運廊登機。

地勤團隊在一號客運大樓（T1）最後一班航班完成旅客登機手續後，隨即於今日凌晨4時啟動搬遷工作，並於清晨順利完成，讓首班由T2出發前往上海浦東的航班旅客率先體驗於T2辦理登機的全新流程。

為紀念這個重要的歷史時刻，香港航空於T2辦理登機手續櫃檯舉行啟用儀式，由香港航空及香港機場管理局管理層主禮，並向當日出發的旅客致送紀念禮品。

香港航空董事長王曉東表示：「香港航空在迎來成立20周年的重要里程，率先遷入全新T2，實在別具意義。配合三跑道系統而擴建的T2，將有效分流T1客流，有助提升整體運力，為迎接旺季及未來的容量增長做好充足準備。T2整體設計時尚而富活力，提供更多舒適愜意的空間，加上配備新一代智能登記設施，相信可為旅客帶來舒適、順暢的出行體驗。」

王曉東亦特別表揚員工為今次搬遷所付出的努力。他表示，公司將調配足夠人手協助旅客，透過社交媒體及應用程式講解登機流程，加強市場對T2及相關服務的認知，務求令旅客在出行前已充分掌握最新安排。

煥新企業視覺標識  展現城市精神

適逢20周年的重要日子，香港航空已於上星期公佈推出全新企業視覺標識，以配合公司在服務品質、航線網絡及企業定位等多維度的演進。值得一提的是，此次是公司成立以來首次更新尾翼視覺標識，目標於年內完成四架噴漆，並最終將新設計推廣至整個機隊。

新視覺標識以「綻放（The Blossom）」為設計核心，靈感深刻啟發自香港的文化底蘊，以及象徵城市精神的紫荊花。設計融合傳統承襲與現代創新元素，旨在展現香港特有的成長軌跡、強大韌性與豐富的文化活力。香港航空期許公司發展如盛開的紫荊花，凝聚團隊的集體能量與深厚傳承，並如這座城市般繁榮和諧、蘊含無限可能。透過此次品牌形象的煥新，香港航空將以更具活力、更富文化溫度，且更貼近當代旅客期望的全新面貌示人。

同行廿載  升級兩大禮遇回贈旅客

為答謝旅客多年來對香港航空的支持，並慶祝T2正式啟用，香港航空即日起升級「飛得多獎勵計劃」及「生日禮遇」兩項重點會員回饋。請瀏覽香港航空官方網站。

此外，金鵬俱樂部（FWC）會員在生日月份報名參加「FWC會員生日禮遇」，並乘搭合資格航班，可賺取額外的定級積分。

SOURCE 香港航空

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