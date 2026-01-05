高露潔延續200+年守護 新年獻禮全新「香港情懷」主題牙刷系列

「香港情懷」系列牙刷並非單純的「懷舊」，而是仍然存在於每一天的生活細節

真正的「香港情懷」不只存在於舊照片中，更藏在大家的感官記憶內。高露潔 深諳這份獨特的城市溫度，並於全新「香港情懷」主題牙刷系列的設計上刻意摒棄傳統懷舊的沉重感，轉而以童趣、活力的筆觸重新演繹這座城市。品牌巧妙捕捉天星小輪的悠閒步調、維港夜景的璀璨光影以及長洲包山的熱鬧氛圍，將這些標誌性的城市輪廓化繁為簡，濃縮於牙刷設計內。

高露潔 希望透過此獨特設計，讓大家每天都能從牙刷上感受到香港獨有的城市魅力與活力。這份源自生活細節的美好提醒，鼓勵大家在享受專業口腔護理之際，也能珍藏這份在地的情懷，展現最健康、最自信的笑容，以飽滿的精神迎接每一個屬於香港的精彩日常。

全城熱搶！首度推出「地標微縮模型」盲盒系列

要讓這份香港情懷更具收藏價值及趣味性，高露潔 破天荒將大熱的潮玩盲盒概念首度帶入口腔護理產品中，推出「地標微縮模型」盲盒系列。系列模型設計精緻，除巧妙還原香港各大經典地標外，更融入高露潔的皇牌口腔護理產品元素，極具玩味。盲盒活動將於 2026 年 1 月 2 日正式啟動，凡於各大零售平台購買指定「香港情懷」主題牙刷系列產品或任何高露潔/貝齒品滿HK$68，即可隨機獲贈盲盒乙個*；於指定網店購買任何高露潔/貝齒產品滿 HK$128 更可獲贈網店限定盲盒^，必定掀起全城收藏熱潮！

*惠康、百佳、萬寧、屈臣氏、7-11 ^HKTVmall 、惠康網店、PNS網購、萬寧網店、屈臣氏網店

高露潔 希望將這些微縮模型小擺設作為辦公桌上的療癒小物，或作爲鎖匙扣隨身携帶，每次看到熟悉的城市縮影，便提醒自己展露自信健康的笑容，以正面樂觀的態度面對生活。

期間限定 一起捕捉高露潔「香港情懷郵筒」

收藏熱潮，由浴室延伸至街頭！為將收藏熱潮推至高峰，並鼓勵市民將這份「香港情懷」和健康笑容廣傳，高露潔 隆重宣佈於 2026年1月9日至2月22日期間，將在全港九新界多區，包括多個人流匯聚的熱門地點，設置一系列 高露潔「香港情懷」主題打卡郵筒，兩款「香港情懷郵筒」特別設計登場：「電車主題」及「維港主題」，大家可手持盲盒微縮模型，在郵筒前創造出極具趣味的合影，並將這份充滿情懷的收藏與健康自信的笑容一同透過社交媒體分享出去。

高露潔推廣活動 即場體驗情懷傳遞 多重驚喜引爆全城互動

另外，高露潔 將於 2026 年1月10日至 1月24日期間，於全港四個精選熱點，包含將軍澳、馬鞍山、香港仔及荃灣西，舉辦推廣活動，並同時於渣打香港馬拉松當日，在天后站設置應援點，將健康活力傳遞給大眾。現場設有四大互動亮點，包括 : 大型地標互動打卡裝置及互動公仔、免費派發「香港情懷」主題紀念明信片、派發產品優惠券、憑即日收據更可贏得 高露潔 皇牌產品 全效專業深層牙齦修護牙膏18g。高露潔 希望透過充滿活力的推廣活動及馬拉松應援活動，讓大家在互動中守護口腔健康，讓自信笑容成為迎接挑戰的最佳裝備。

高露潔以超現實巨大化情懷席捲社交媒體，放大香港地標與您的自信健康笑容！

為將這份情懷與活力傳遞至香港每一個角落，高露潔 更推出一系列令人驚嘆的超現實社交媒體內容，以強烈的視覺衝擊引爆話題，其中包括巨大化「香港情懷」主題牙刷及巨大化地標微縮模型。這些內容將以震撼的視覺效果，將熟悉的城市輪廓放大至超乎想像的規模，完美展現品牌 「縮小城市地標，放大健康笑容」的獨特理念，讓香港每一個角落都充滿前所未有的視覺娛樂，同時鼓勵市民在感受奇幻趣味之餘，展現出最自信健康的笑容。

