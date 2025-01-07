證交所創新板全面升級新制上路，偕逾200企業攜手喊話挺創新

TIB臺灣創新板作為創新企業進入資本市場之重要推手，本次取消合格人投資人限制，係為提供創新板更好的流動性，不僅更多投資人能參與創新板上市公司之投資，也能助力企業展現創新上市價值，林董事長亦表示，新制上路後，將引進外部專家進行創新性審查，為投資人嚴格把關，確保創新板上市公司皆獲各界認可。未來創新板不只扶植臺灣新興產業，讓原本想到海外掛牌的新創公司願意留在臺灣，更要吸引更多亞洲新創公司選擇來臺掛牌，打造亞洲的創新板。

金管會陳彥良副主委致詞時表示，證交所本次取消合格投資人限制，可增加投資人對於新興產業且具創新性之公司更加認識，而增加創新性審查不只是把關，更是對創新性公司的發掘，助力達成臺灣建構亞洲資產管理中心的目標。

創投公會邱德成理事長致詞表示，臺灣過去對於創新公司的投資限制過於嚴格，而在林董事長的近年的努力之下，這次取消合格投資人限制，相當於拼上了臺灣資本市場的最後一塊拼圖，相信這樣友善的制度能帶領臺灣公司打亞洲盃、甚至國際盃，打造創新板成為亞洲的那斯達克。

投信投顧公會劉宗聖理事長致詞時以12強棒球賽比喻，說明臺灣資本市場由創投公會帶領創投及創新公司打頭陣繳出漂亮開局，而投信機構將扮演最強後盾，就如同打線中7-9棒，承先啟後，更希望透過持續擴大基金、ETF規模，創造良性循環，帶領資本市場多元合作，共創雙贏。

活動由財信傳媒謝金河董事長進行專題演講揭開序幕，謝董事長分享近期證券市場及政經局勢之變化，感謝證交所帶領臺股在2024年乘風破浪，並透過創新的力量主導未來，而針對本次活動主題「創新板新制」，謝董事長對「高流動性」、「友善新興產業進入門檻」、「聚焦創新能力與成長」及「充分揭露營運資訊」四大特色給予正面肯定，也祝福創新板未來能夠繼續發光發熱。

接著登場的是證交所安排之「創新板三大升級行動劇」，透過輕鬆詼諧的話劇表現，深入淺出的劇情演示證交所本次透過取消合格投資人並調整交易制度打造流動性更佳、更具競爭力的上市板塊，為上市公司提供全方位的服務，建構更友善的資本市場；最後端出證券商及投資人獎勵措施，鼓勵證券自營商協助創新板公司股票造市，並獎勵證券經紀商宣導投資人於初次買入創新板股票前簽署風險預告書，更為針對自然人投資人推出抽獎活動，為提升創新板交易流動性多管齊下。

本場活動另一大亮點為「創新板公司站出來」主題與談，由中華民國全國工業總會呂正華秘書長擔綱主持大樑，Gogolook走著瞧股份有限公司鄭勝丰共同創辦人暨董事長，及錼創科技股份有限公司李允立董事長暨執行長，自不同角度討論自身創業歷程、資本市場給予之協助、邁向國際市場之策略布局以及創新板新制上路等議題，兩位也特別提到在上市後不論是透過多元籌資工具進行籌資或是人才之招募皆更加順利，並鼓勵創新企業能夠過創新板管道進入資本市場。

TIB臺灣創新板自 2021 年 7 月開板以來穩步耕耘，已協助超過20家擁有關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式之創新企業進入資本市場籌資，期望在臺灣厚實電子產業競爭力的基礎上，藉由「創新板」及「一般板」雙引擎力量帶領上市產業多元發展，並協助新興產業成長茁壯，培育創新繁榮的護國群山。證交所表示，今(2025)年將是創新板最關鍵的一年，除持續深化與臺灣創新企業生態圈鏈結外，證交所更將加大力度赴海外推動，鎖定日本、新加坡、馬來西亞及越南等亞洲國家，鼓勵各地創新企業來臺掛牌，拓展亞洲版圖，力拼臺灣創新板成為亞洲的創新板。

【TIB挺創新大喊話】活動貴賓合影，由左至右為：生物技術開發中心黃千岳副執行長、創業者共創平台基金會顏漏有董事長、巨思文化陳素蘭董事長、台灣網路暨電子商務產業發展協會何英圻理事長、證券投資信託暨顧問商業同業公會劉宗聖理事長、金融監督管理委員會陳彥良副主任委員、臺灣證券交易所林修銘董事長、中華民國創業投資商業同業公會邱德成理事長、財信傳媒集團謝金河董事長、中華民國全國工業總會呂正華秘書長、錼創科技股份有限公司李允立董事長暨執行長、Gogolook走著瞧股份有限公司鄭勝丰共同創辦人暨董事長，及臺灣證券交易所李愛玲總經理。

SOURCE 台灣證交所