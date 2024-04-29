印尼人民銀行2014年第一季度實現利潤15.98萬億印尼盧比

著眼全球趨勢，優先考慮國內中小微企業賦能

印尼雅加達2024年4月30日 /美通社/ -- 儘管全球經濟和地緣政治形勢充滿挑戰，但PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk（印尼人民銀行，簡稱「 BRI 」）(IDX: BBRI)宣佈，2024年第一季度利潤強勁達15.98萬億印尼盧比。在財報發佈會上，BRI總裁主任Sunarso討論了美國高利率和中東緊張局勢對印尼盧比和股指的影響，表達了樂觀情緒，並強調了國內的韌性。Sunarso強調："BRI認識到印尼目前在全球不穩定局勢中的經濟韌性，並繼續致力於支持政府促進國內經濟增長的舉措。值得注意的是，BRI依然大力支持中小企業，發放貸款總額為1308.65萬億印尼盧比，同比增長10.89%，主要針對中小企業，推動BRI資產達到1989.07萬億印尼盧比，增長9.11%。

所有BRI貸款領域都實現了增長，特別是在微型、消費、中小型和企業領域，同時保持穩定的信貸質量，截至2024年第一季度末，不良貸款(NPL)率約為3.11%。在負債方面，截至2024年3月，BRI累計第三方資助(TPF)總額為1416.21萬億印尼盧比，同比增長12.80%。經常賬戶儲蓄賬戶(CASA)繼續在存款組合中佔據主導地位，同比增長7.80%，這與BRI通過CASA穩定和可持續的低成本資金來加強資金基礎的戰略相一致。