天合光能發布《2023年可持續發展報告》- 承諾、行動與成就，共築更綠色未來

常州2024年6月5日 /美通社/ -- 全球光储智慧能源解决方案的領導者天合光能股份有限公司(688599. SH)近日發布了《2023年可持續發展報告》。報告詳細回顧了天合光能在可持續發展道路上的重要成果和發展歷程。作為一家以「用太陽能造福全人類」為使命的公司，這份報告深入披露了天合光能在解決環境、社會和治理(ESG)關鍵議題方面的可持續管理工作和履行情況，而且其過去一年驚人的業務增長還為公司利益相關者創造了長期價值。

天合光能董事長兼首席執行官高紀凡在報告的開篇致辭中寫道：「隨著世界穩步邁向可持續發展的未來，綠色能源和環境創新已成為推動世界前行的核心動力。在這一全球趨勢下，天合光能憑借技術創新和可持續發展戰略，引領全球能源變革。我們致力於通過綠色科技產品推動全球低碳發展，與全球合作伙伴攜手共創美好的新淨零世界。公司一直踐行'創新、品牌化、全球化、平台化、智能化、產融協同'六大關鍵戰略，引領行業不斷向前。」

作為光伏行業可持續發展管理的先行者，天合光能已形成完善的自上而下的治理和管理架構。近年來，公司更是將ESG融入決策過程和日常運營中。秉承公司的願景與使命，天合光能正逐步將更宏大的可持續發展目標納入正軌，並依托堅實的ESG治理基礎加以強化，這些目標將引領公司可持續發展戰略邁向新高度。

報告主要內容包括：

持續加大研發投入，推動快速且高質量的創新。報告顯示，天合光能不斷推進技術創新。2023年，其研發投入達到7.85億美元。憑借最新的載流子增強燒結技術和邊緣鈍化技術，Vertex N型組件的最大功率可達720.53W，效率為23.2%，並通過了第三方機構的認證。

與基准相比，產品碳足跡大幅降低。天合光能一直致力於碳排放管理，嚴格執行環保合規目標。2023年，天合光能電池片的溫室氣體排放強度降至27.66噸CO2e/MW，較2020年的基數下降43%；組件的溫室氣體排放強度為9.30噸CO2e/MW，較2020年的基數下降61%。組件的溫室氣體排放強度(tCO2e/MW)已提前達到甚至超過既定目標。

榮獲光伏行業首張零碳工廠證書。2023年4月，義烏科技獲得鈦和檢測認證集團頒發的2022年零碳工廠（1類）證書，成為光伏行業首家獲得權威機構認證的零碳工廠。作為零碳試點工廠，天合光能義烏科技工廠從產品設計、碳足跡管理、能源管理、設備改造、工藝升級到數智化管理系統優化，全方位布局綠色零碳供應鏈。

天合光能的產品獲得國際認證。天合光能的全系列組件，包括Vertex、Vertex N和Vertex S+系列，均獲得了國際機構的碳足跡認證。天合光能的Vertex和Vertex N系列組件獲得了環境產品聲明(EPD)認證、意大利EPD認證和產品碳足跡認證。天合光能的Vertex組件獲得了TÜV Rheinland頒發的生命周期評估(LCA)證書和碳足跡證書。

積極推動多元化、公平性和包容性，始終致力於為社區創造更美好的未來。作為一家國際企業，天合光能的業務版圖橫跨多個國家和地區，員工構成豐富多元。公司秉持開放合作的態度，與各方攜手共建利益共享的社區，共同邁向更美好的明天。截至2023年底，天合光能的女性員工占比已達26.06%，外籍員工總數達3429人，少數民族員工總數為1875人。

以高效的治理踐行商業實踐的最高標准。天合光能秉持合規原則，確保業務活動的合法性和透明度，促進利益相關者之間的互動與合作，以提升企業社會責任和聲譽。公司已獲得英國標准協會頒發的ISO 37301:2021合規管理國際標准認證。這充分展示了其滿足全球商業伙伴合規管理要求的能力。

2023年報告期內，憑借在ESG和可持續發展方面的突出表現，天合光能獲得了多個獎項和認可，包括「2023年福布斯中國創新企業50強」、「2023年彭博綠金ESG 50強」和中國歐盟商會「脫碳領導者」稱號等。此外，天合光能還加入了聯合國全球契約組織(UNGC)，致力於遵循更國際化、更高標准的可持續發展准則。

「展望未來，天合光能將不忘初心，堅守'用太陽能造福全人類'的企業使命。我們將全力以赴，成為全球智能太陽能和儲能解決方案的領導者，共同推動光伏產業向高質量發展邁進，為構建低碳、高效、可持續的未來貢獻力量。」

《2023年可持續發展報告》參考了最新的《全球報告倡議組織(GRI) 2021版標准》的報告披露要求和氣候相關財務信息披露工作組(TCFD)的報告框架。欲了解有關天合光能ESG的更多信息，請訪問https://www.trinasolar.com/en-apac/our-company/sustainability-downloads。

SOURCE Trina Solar Energy Development Pte. Ltd.