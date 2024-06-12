2023 年的美容療程總數接近 3,500 萬宗

2023 年的手術性及非手術性療程總數增加了 3.4%，至 3,490 萬。

新澤西州羅亞爾山2024年6月13日 /美通社/ -- 本星期，International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS，國際美容整形外科學會) 在卡塔赫納舉行的 ISAPS 世界大會上公布其年度全球美容/整容手術調查結果，當中外科手術增加了 5.5%，整容外科醫生進行了超過 1,580 萬例手術，非手術療程則有 1,910 萬例。過去四年間，美容手術的整體增長為 40％。

美容療程

與 2022 年一樣，抽脂是 2023 年最常見的手術療程，超過 220 萬宗，其後是豐胸、眼皮手術、腹部拉皮和鼻整形手術。最受歡迎的非手術療程是肉毒桿菌毒素注射、透明質酸注射、脫毛，非手術緊膚和非手術溶脂。

與去年相比，所有面部和頭部手術增長幅度最大，手術量超過 650 萬宗，增幅為 19.6%。主要手術療程包括眼皮手術，有超過 170 萬宗手術，增長了 24%‧；鼻整形手術總數為 110 萬，增長了 21.6%；以及豐唇/口周皮手術，增長了 29%。美胸療程量達到 410 萬宗，下跌了 5%；身體及四肢手術總數為 510 萬，下跌了 0.4%

抽脂成為女性間最常見的手術療程，有超過 180 萬例，取代了豐胸手術，與 2021 年相比顯著增加 29%。在男性中，眼皮手術取代抽脂，成為最受男性歡迎的手術療程。

大部分接受豐胸（佔總數 53.7%）和鼻整形手術（65.8%）都是 18 至 34 歲的人士，而肉毒桿菌毒素注射則最受 35 至 50 歲的人士歡迎（總數的 49%）。

肉毒桿菌毒素注射，仍然是男性和女性和所有年齡組別最常見的非手術療程，全球整形外科醫生進行了 880 萬宗手術。第二位，透明質酸療程增加了 29％，至 550 萬宗。

對於全球結果，意大利全球調查編輯兼整形外科醫生 Gianluca Campiglio 博士表示：「儘管美容手術總數的 85.5% 是對女性進行，但男性的手術增長幅度更高，主要是由於面部和頭部手術增加了 18% 的原因。」

執行最多手術的國家是美國，有超過 610 萬宗；其次是巴西，有 330 萬宗。

如需調查詳細結果的副本，請瀏覽 https://www.isaps.org/discover/media-centre/

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SOURCE INTL SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SURGERY