2023年馬來西亞核准投資金額創新高 海外房地產說明會即日報名開跑

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火報

26 4月, 2024, 15:13 CST

台北2024年4月26日 /美通社/ -- 馬來西亞近年吸引不少外資進駐，台灣受惠地理位置、當地華人歷史等因素，也是我國企業重要投資標的。擁有台灣血統的馬國知名企業CCPS家慶佳業，在2023年2月份於全台北部、中部、南部巡迴舉辦「海外房地產說明會」，協助有意前往大馬的民眾，更加了解當地文化、法規、不動產趨勢，宣示要做大家的「敲門磚」，該活動於CCPS家慶佳業粉絲專頁公告，有興趣瞭解可以前往粉絲團報名：
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089709395684 （本新聞稿由火報提供。） 

CCPS家慶佳業成立於吉隆坡，由被譽為史上最年輕拿督的周家慶所創辦，由於自身是土生土長台灣人離鄉赴馬國打拚，走過創業、成家到獲封勛階的經歷，更加了解國人在海外落地時會遇到的難題，該企業主打一站式解決方案，為在大馬成立公司、就讀及具物業管理等需求，提供專業代辦與諮詢。

海外房地產說明會熱烈報名中。圖: 火報新聞提供
海外房地產說明會熱烈報名中。圖: 火報新聞提供
CCPS家慶佳業創辦人 周家慶。圖: 火報新聞提供
CCPS家慶佳業創辦人 周家慶。圖: 火報新聞提供
說明會主講人之一 股市憲哥-賴憲政。圖: 火報新聞提供
說明會主講人之一 股市憲哥-賴憲政。圖: 火報新聞提供
海外房地產說明會熱烈報名中。圖: 火報新聞提供 CCPS家慶佳業創辦人 周家慶。圖: 火報新聞提供 說明會主講人之一 股市憲哥-賴憲政。圖: 火報新聞提供

家慶佳業在台以吉隆坡金融中心為主題舉辦說明會。其中，除CCPS家慶佳業以專業角度，分享當地稅制、投資環境，以及馬國近年鼓勵特定專長外國人簽證申請等實戰經驗外，亦邀請「股市憲哥」賴憲政同場分析該國產經及投資概況。

CCPS家慶佳業強調，根據馬來西亞投資發展局(MIDA)最新數據，2023年核准總投資金額超過700億美元，創下歷年新高，而吉隆坡同時是馬國首都與最大城，匯聚文化、教育、商業、金融等重鎮，在國際上極具影響力，是海外投資者進入馬國的首站。

吉隆坡「海外房地產說明會」，活動皆為免費入場敬邀菁英投資者到來一同開啟前往大馬的投資之旅。

SOURCE 火報

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