2023年馬來西亞核准投資金額創新高 海外房地產說明會即日報名開跑

台北2024年4月26日 /美通社/ -- 馬來西亞近年吸引不少外資進駐，台灣受惠地理位置、當地華人歷史等因素，也是我國企業重要投資標的。擁有台灣血統的馬國知名企業CCPS家慶佳業，在2023年2月份於全台北部、中部、南部巡迴舉辦「海外房地產說明會」，協助有意前往大馬的民眾，更加了解當地文化、法規、不動產趨勢，宣示要做大家的「敲門磚」，該活動於CCPS家慶佳業粉絲專頁公告，有興趣瞭解可以前往粉絲團報名：

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089709395684 （本新聞稿由火報提供。）

CCPS家慶佳業成立於吉隆坡，由被譽為史上最年輕拿督的周家慶所創辦，由於自身是土生土長台灣人離鄉赴馬國打拚，走過創業、成家到獲封勛階的經歷，更加了解國人在海外落地時會遇到的難題，該企業主打一站式解決方案，為在大馬成立公司、就讀及具物業管理等需求，提供專業代辦與諮詢。