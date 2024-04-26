2023年馬來西亞核准投資金額創新高 海外房地產說明會即日報名開跑
26 4月, 2024, 15:13 CST
台北2024年4月26日 /美通社/ -- 馬來西亞近年吸引不少外資進駐，台灣受惠地理位置、當地華人歷史等因素，也是我國企業重要投資標的。擁有台灣血統的馬國知名企業CCPS家慶佳業，在2023年2月份於全台北部、中部、南部巡迴舉辦「海外房地產說明會」，協助有意前往大馬的民眾，更加了解當地文化、法規、不動產趨勢，宣示要做大家的「敲門磚」，該活動於CCPS家慶佳業粉絲專頁公告，有興趣瞭解可以前往粉絲團報名：
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089709395684 （本新聞稿由火報提供。）
CCPS家慶佳業成立於吉隆坡，由被譽為史上最年輕拿督的周家慶所創辦，由於自身是土生土長台灣人離鄉赴馬國打拚，走過創業、成家到獲封勛階的經歷，更加了解國人在海外落地時會遇到的難題，該企業主打一站式解決方案，為在大馬成立公司、就讀及具物業管理等需求，提供專業代辦與諮詢。
家慶佳業在台以吉隆坡金融中心為主題舉辦說明會。其中，除CCPS家慶佳業以專業角度，分享當地稅制、投資環境，以及馬國近年鼓勵特定專長外國人簽證申請等實戰經驗外，亦邀請「股市憲哥」賴憲政同場分析該國產經及投資概況。
CCPS家慶佳業強調，根據馬來西亞投資發展局(MIDA)最新數據，2023年核准總投資金額超過700億美元，創下歷年新高，而吉隆坡同時是馬國首都與最大城，匯聚文化、教育、商業、金融等重鎮，在國際上極具影響力，是海外投資者進入馬國的首站。
吉隆坡「海外房地產說明會」，活動皆為免費入場，敬邀菁英投資者到來一同開啟前往大馬的投資之旅。
SOURCE 火報
分享這篇文章