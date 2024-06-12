2023 年人口普查結果確認阿布扎比是生活、工作和展開業務的理想目的地

阿聯酋阿布扎比2024年6月12日 /美通社/ -- 根據 2023 年阿布達比普查數據，阿布扎比的人口已達到 3.800 萬人，自 2011 年以來幾乎增加了一倍（增長了 83%）。這種持續的上升軌跡，反映了阿聯酋的經濟增長。

2023 年阿布扎比普查顯示，技能工人的數目從未如此之高，這表明了朝著高價值的知識經濟轉變。自 2011 年以來，阿布扎比的白領工人數的增長速度，是藍領工人增長速度的兩倍（藍領工人增長 65%，白領工人增長 109%）。這是過去十年決心推動政策的成果，利用阿聯酋多元化人才庫的轉型，轉向以知識為基礎的經濟。

數據還表明，阿聯酋經濟形勢已經經歷了重大變化，自 2011 年以來，非石油國內生產總值增長達 59%。這種轉型使非石油國內生產總值佔經濟的比重，從 2011 年上次人口普查進行時的 46%，上升至 2023 年的 53%。

根據官方數據，自 2011 年以來，阿布扎比的外國投資增加了 300%。阿布扎比在 2023 年的國內生產總值達 310 億美元，佔阿聯酋經濟的 60%。阿聯酋在開展業務方面排名第 16 位，部分是由於其在 2019 年推出的「黃金簽證」計劃鼓勵創新和創業。推動增長的其他因素包括世界領先的投資環境、科技領域蓬勃發展，以及阿聯酋的安全和穩定性。ADX 證券交易所在 2023 年的市值達到 806 億美元，自 2011 年以來激增了 10 倍。

近年來，許多領先的對沖基金和全球投資銀行在阿聯酋首都設立辦事處，包括高盛 (Goldman Sachs)、摩根士丹利 (Morgan Stanley)、法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 等。根據阿布扎比全球市場的數據，預計包括對沖基金和資產管理人在內的 125 多間領先全球公司，將在不久的將來移師至阿布扎比酋長國。

2024 年 5 月，標普全球評級 (S&P Global Ratings) 確認其在阿布札比的 AA/A-1+ 主權信貸評級，這反映了阿聯酋經濟在下一期，將一如預期保持強勁增長。穆迪 (Moody's) 和惠譽 (Fitch) 的最新評級也證實了阿布扎比的前景穩定。

阿布扎比政府推動部主席兼高級人口普查委員會主席 Ahmed Tamim Hisham Al Kuttab 閣下表示：「這次普查是第一個完全依賴政府登記冊而不是實地調查，代表了獲取最新人口數據的創新方式。由於相關政府機構之間的協調和整合水平非常高，這種新方法將使阿布札比政策能夠在未來幾年間，對即時數據進行高度響應。

「這是加強國家努力，以提高服務質量和支援阿布札比酋長國的綜合發展計劃的重要步驟。人口普查的成果可以支援決策過程，並有助於監察實體在制定經濟和社會計劃和政策時依賴的變數和趨勢。私營部門也依賴這些準確的數據來作出投資決定。」

人口普查數據顯示，阿聯酋首都已經成為蓬勃發展的大都市，也是創新和經濟增長的全球樞紐。阿布札比在擴展關鍵行業的計劃野心勃勃，以其作為世界上最安全城市的地位，加上無與倫比的生活質素，預計到 2040 年的人口將超過 600 萬。

關於 SCAD

Statistics Centre - Abu Dhabi (SCAD) 是根據 2008 年第 (7) 號法律成立，旨在於阿布札比聯酋組織和發展統計工作。透過 2021 年第 (5) 號法律重組，該法律將 SCAD 置於阿布札比行政辦公室的轄下。在 2023 年 4 月，根據 2023 年第 (39) 號執行理會法令，SCAD 的隸屬關系被轉移至阿布札比政府支援部門。

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SOURCE Statistics Centre Abu Dhabi