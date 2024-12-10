2023 年氣候捐款增長達兩成，超越全球慈善事業的增長

ClimateWorks Foundation 主席兼行政總裁 Helen Mountford 表示：「氣候資金的增長是積極的一步，但其利害關係不可能比現在更大。隨著全球環境變得越來越複雜，地球持續過熱，慈善事業在促進氣候變革行動方面發揮重要作用，以抵禦政治變化轉變的方式，並專注於人們最需要的事情：經濟和發展機會、健康和安全，以及宜居的星球。通過大膽和合作的行動，慈善事業可以彌補差距，有助所有人建立可持續和公平的未來。」

報告中的主要結果包括：

創紀錄增長： 2023 年，氣候捐獻同比增長 20%，基金會資助達到創記錄的 48 億美元，幾乎是 2019 年 17 億美元的三倍。

2023 年，氣候捐獻同比增長 20%，基金會資助達到創記錄的 48 億美元，幾乎是 2019 年 17 億美元的三倍。 最高資助優先事項： 清潔電力、森林、食品與農業是 2019 至 2023 年度最受資助的三個領域，公眾參與仍是由慈善機構資助的氣候行動的主要有利策略。

清潔電力、森林、食品與農業是 2019 至 2023 年度最受資助的三個領域，公眾參與仍是由慈善機構資助的氣候行動的主要有利策略。 地理資金差距： 美國和歐洲在 2019 至 2023 年獲得了 60% 的跟踪資金，指向單一國家或地區，而非洲、其他亞洲和大洋洲，以及拉丁美洲 (擁有超過 60 億人口) 則估計收到 20%。這種差異擴大到了撥款方法，低至中收入國家只獲得 14% 的基金會資金作為靈活的核心支持，而美國和歐洲的受助者則接近 33%。

美國和歐洲在 2019 至 2023 年獲得了 60% 的跟踪資金，指向單一國家或地區，而非洲、其他亞洲和大洋洲，以及拉丁美洲 (擁有超過 60 億人口) 則估計收到 20%。這種差異擴大到了撥款方法，低至中收入國家只獲得 14% 的基金會資金作為靈活的核心支持，而美國和歐洲的受助者則接近 33%。 適應和恢復力： 《Funding Trends Report》首次提及有關適應性和韌性工作的資料，這些工作在 2023 年至少獲得了6 億美元的基金會資金，以幫助社區適應日益增加的氣候影響，並提高其韌性。

《Funding Trends Report》首次提及有關適應性和韌性工作的資料，這些工作在 2023 年至少獲得了6 億美元的基金會資金，以幫助社區適應日益增加的氣候影響，並提高其韌性。 新興的重點領域：隨著資助者回應全球氣候優先事項，巴西（COP30 的主辦國）和工業業界（負責全球排放量的三分之一，但資金嚴重不足）正受到越來越關注。

儘管有這些進展，氣候捐款仍未達全球慈善捐款總額的 2%，遠遠無法達到在 2030 年前將排放量減半及避免最嚴重氣候衝擊的目標。

「現在是大額戰略性資金來源的大好時機。慈善機構必須把握這時刻，加快邁向 2030 年氣候目標的進展，」ClimateWorks Foundation 全球情報副主席 Surabi Menon 表示：「隨著無數可投資解決方案準備擴展，如今此領域已準備好吸納更多資金。合作平台和資源到位，以引導資金提供者為人類和地球發揮最大的影響力。」

此報告重點介紹了慈善事業的三大關鍵機會：

釋放慈善事業的催化和合作潛力，從公共、私人和多邊融資中為氣候解決方案，提供足以改變格局的投資。

深入投資於受資助者的能力發展和多年靈活的核心支援，特別是在中低收入國家。

在人權、公共衛生和經濟發展等社會問題的交叉處理，採用整合的氣候解決方案。

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ClimateWorks Foundation 簡介

ClimateWorks Foundation 是一個全球慈善平台，旨在創新和擴展高影響力氣候解決方案，從而使人們和地球受益。我們提供全球的計劃和服務，為慈善機構提供知識、網絡和解決方案，以推動氣候進展，以實現更可持續和公平的未來。自 2008 年以來，ClimateWorks 已向 50 多個國家的 850 多位受資助者提供了超過 18 億美元的資助。

傳媒聯絡：Jennifer Rigney，+1 415-230-7324

SOURCE ClimateWorks Foundation