2023 年氣候捐款增長達兩成，超越全球慈善事業的增長

新聞提供者

ClimateWorks Foundation

10 12月, 2024, 21:53 CST

新報告強調了五年間的氣候慈善趨勢：創紀錄的增長、地理差異和新興的焦點領域

舊金山2024年12月10日 /美通社/ -- 根據 ClimateWorks Foundation 的 2024 Funding Trends Report 顯示，2023 年氣候捐款激增 20%，自 2020 年以來首次超過全球慈善捐贈的整體成長、第 5 版的報告，提供了五年以來慈善事業如何推動氣候行動進展的洞察，並強調在面對不斷升級的氣候影響時，明顯的資金缺口和新興的優先事項。

此報告分析了 2023 年來自個人和超過 90 個基金會的整體慈善資金，顯示有 93 億至 158 億美元是用於減緩氣候變遷。

已知 2019 年至 2023 年對地區、部門和策略的基金會支援，單位為百萬美元。（ClimateWorks Foundation 撥款趨勢 2024）
已知 2019 年至 2023 年對地區、部門和策略的基金會支援，單位為百萬美元。（ClimateWorks Foundation 撥款趨勢 2024）
2023 年用於減緩氣候變化的慈善捐款。（ClimateWorks Foundation 撥款趨勢 2024）
2023 年用於減緩氣候變化的慈善捐款。（ClimateWorks Foundation 撥款趨勢 2024）
已知 2019 年至 2023 年對地區、部門和策略的基金會支援，單位為百萬美元。（ClimateWorks Foundation 撥款趨勢 2024） 2023 年用於減緩氣候變化的慈善捐款。（ClimateWorks Foundation 撥款趨勢 2024）

ClimateWorks Foundation 主席兼行政總裁 Helen Mountford 表示：「氣候資金的增長是積極的一步，但其利害關係不可能比現在更大。隨著全球環境變得越來越複雜，地球持續過熱，慈善事業在促進氣候變革行動方面發揮重要作用，以抵禦政治變化轉變的方式，並專注於人們最需要的事情：經濟和發展機會、健康和安全，以及宜居的星球。通過大膽和合作的行動，慈善事業可以彌補差距，有助所有人建立可持續和公平的未來。」

報告中的主要結果包括：

  • 創紀錄增長：2023 年，氣候捐獻同比增長 20%，基金會資助達到創記錄的 48 億美元，幾乎是 2019 年 17 億美元的三倍。
  • 最高資助優先事項：清潔電力、森林、食品與農業是 2019 至 2023 年度最受資助的三個領域，公眾參與仍是由慈善機構資助的氣候行動的主要有利策略。
  • 地理資金差距：美國和歐洲在 2019 至 2023 年獲得了 60% 的跟踪資金，指向單一國家或地區，而非洲、其他亞洲和大洋洲，以及拉丁美洲 (擁有超過 60 億人口) 則估計收到 20%。這種差異擴大到了撥款方法，低至中收入國家只獲得 14% 的基金會資金作為靈活的核心支持，而美國和歐洲的受助者則接近 33%。
  • 適應和恢復力：《Funding Trends Report》首次提及有關適應性和韌性工作的資料，這些工作在 2023 年至少獲得了6 億美元的基金會資金，以幫助社區適應日益增加的氣候影響，並提高其韌性。
  • 新興的重點領域：隨著資助者回應全球氣候優先事項，巴西（COP30 的主辦國）和工業業界（負責全球排放量的三分之一，但資金嚴重不足）正受到越來越關注。

儘管有這些進展，氣候捐款仍未達全球慈善捐款總額的 2%，遠遠無法達到在 2030 年前將排放量減半及避免最嚴重氣候衝擊的目標。

「現在是大額戰略性資金來源的大好時機。慈善機構必須把握這時刻，加快邁向 2030 年氣候目標的進展，」ClimateWorks Foundation 全球情報副主席 Surabi Menon 表示：「隨著無數可投資解決方案準備擴展，如今此領域已準備好吸納更多資金。合作平台和資源到位，以引導資金提供者為人類和地球發揮最大的影響力。」

此報告重點介紹了慈善事業的三大關鍵機會：

  • 釋放慈善事業的催化和合作潛力，從公共、私人和多邊融資中為氣候解決方案，提供足以改變格局的投資。
  • 深入投資於受資助者的能力發展和多年靈活的核心支援，特別是在中低收入國家。
  • 在人權、公共衛生和經濟發展等社會問題的交叉處理，採用整合的氣候解決方案。

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ClimateWorks Foundation 簡介
ClimateWorks Foundation 是一個全球慈善平台，旨在創新和擴展高影響力氣候解決方案，從而使人們和地球受益。我們提供全球的計劃和服務，為慈善機構提供知識、網絡和解決方案，以推動氣候進展，以實現更可持續和公平的未來。自 2008 年以來，ClimateWorks 已向 50 多個國家的 850 多位受資助者提供了超過 18 億美元的資助。

傳媒聯絡：Jennifer Rigney，+1 415-230-7324

SOURCE ClimateWorks Foundation