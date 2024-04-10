百勝中國發佈2023年可持續發展報告

上海2024年4月10日 /美通社/ -- 百勝中國控股有限公司（紐約證券交易所代碼：YUMC 及香港交易所代碼：9987，以下簡稱「百勝中國」或「公司」）發佈了第七份可持續發展報告。該報告展現了公司的可持續發展承諾，並回顧了公司圍繞「環境、食品、人和社區」四個重點領域所取得的可持續發展成果和進展。

2023年可持續發展報告中的亮點包括：

2023年，我們成功打造了國內 首個 100% 綠電冷鏈物流中心 ，並通過開展綠電交易(vPPA)、部署分佈式光伏（DPV）等形式，推動超過70家餐廳和三個物流中心優化其自身能源結構，全年共實現近800萬度可再生能源使用量。此外，百勝中國發起 百勝中國分佈式光伏及虛擬綠電採購聯盟 ，帶動40家重點供應商共赴低碳發展之旅。

，並通過開展綠電交易(vPPA)、部署分佈式光伏（DPV）等形式，推動超過70家餐廳和三個物流中心優化其自身能源結構，全年共實現近800萬度可再生能源使用量。此外，百勝中國發起 ，帶動40家重點供應商共赴低碳發展之旅。 我們 在全國建成五個咖啡渣回收處置中心 ，進一步推動咖啡渣資源化利用。我們已在超過1,500家肯德基餐廳中使用含回收咖啡渣的環保餐籃和餐盤，並計劃未來在全國範圍內逐步推廣。

，進一步推動咖啡渣資源化利用。我們已在超過1,500家肯德基餐廳中使用含回收咖啡渣的環保餐籃和餐盤，並計劃未來在全國範圍內逐步推廣。 我們 探索生成式人工智慧（ AIGC）在食品安全風險評估和預警系統（iFS）的應用 ，提升食品安全風險的多維度評估能力。

，提升食品安全風險的多維度評估能力。 2023年，我們持續 提升「 YUMC Care」福利關愛體系 ，推出面向員工家庭成員的「額外醫療險」和「意外傷害險」。此外，百勝中國連續6年榮獲Top Employer「中國傑出僱主」這一殊榮。

，推出面向員工家庭成員的「額外醫療險」和「意外傷害險」。此外，百勝中國連續6年榮獲Top Employer「中國傑出僱主」這一殊榮。 百勝中國 旗艦公益項目「捐一元」 迄今累計募集了超過2.6億元人民幣善款，致力於改善偏遠地區兒童的膳食營養，並為他們提供數字化教育機會。

迄今累計募集了超過2.6億元人民幣善款，致力於改善偏遠地區兒童的膳食營養，並為他們提供數字化教育機會。 在2023年7月「杜蘇芮」颱風侵襲和12月甘肅地震後，百勝中國向受災地區捐贈了超過300萬元的資金援助和數萬份餐食。

百勝中國首席執行官屈翠容（Joey Wat）女士表示：「我們相信可持續發展對企業取得長期成功至關重要，可以為股東創造長期價值。我們將攜手顧客及價值鏈的每一位夥伴，履行對可持續發展的堅定承諾。我們有信心，作為一個對環境和社會負責任，並嚴守商業道德的企業，能夠持續引領行業轉型與發展」。

百勝中國在可持續發展方面的表現持續獲得業界高度認可。

公司連續4年蟬聯 標普全球 CSA評分全球同業第一 ，在標普全球發佈的《可持續發展年鑒2024》中，是全球餐飲和休閒行業中唯一獲得 「 標普全球 CSA評分前1% 」 的公司。

，在標普全球發佈的《可持續發展年鑒2024》中，是全球餐飲和休閒行業中唯一獲得 的公司。 公司在MSCI ESG評級中榮獲 「 AA 」 評級 ，為同業最高評級。

，為同業最高評級。 此外，百勝中國加入聯合國全球契約組織（UNGC），承諾支持全球契約十項原則，在人權、勞工、環境和反腐敗四個領域履行責任，並將該契約和原則融入公司業務戰略、企業文化和日常運營中。

如欲瞭解更多百勝中國在可持續發展的舉措，可訪問https://www.yumchina.com/sustainability/fn/home/Index

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前瞻性聲明

本新聞稿中包含的「前瞻性聲明」(包括「2024 年業績展望」部分的內容) 符合 1933 年《證券法》第 27A 條和 1934 年《證券交易法》第 21E 條所指的意義。我們意圖將所有前瞻性聲明納入 1995 年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款範圍。前瞻性聲明的特徵通常是其與歷史事實或當前事實並不完全相關，而且會包含前瞻性詞語，如「預期」、「期望」、「認為」、「預計」、「可能」、「可以」、「打算」、「相信」、「計劃」、「估計」、「目標」、「預測」、「規劃」、「有望」、「將會」、「繼續」、「應該」、「預測」、「展望」、「致力」或類似術語。這些聲明是基於我們根據我們的經驗和對歷史趨勢、當前條件和預期未來發展的看法，以及我們認為在當時情況下適當和合理的其它因素而做出的當前估計和假設，但我們不能保證這些估計和假設將被證明正確。前瞻性聲明包括但不限於有關百勝中國未來戰略、增長、業務計劃、投資、門店開業、資本支出、股息和股份回購計劃、系統銷售額的年均複合增長、經營利潤、每股盈利、收益、業績和回報的陳述、有關人口和宏觀經濟趨勢的預期影響的陳述、百勝中國業務的恢復速度、有關我們的創新、數位化和外賣能力以及投資對增長的預期影響的陳述以及與百勝中國業務長期驅動力有關的看法。前瞻性聲明並不能保證業績，其本身就存在難以預測的已知和未知風險和不確定性，可能導致我們的實際結果或事件與這些聲明所顯示的結果或事件存在實質性差異。我們不能向您保證我們的任何預測、估計或假設會實現。本新聞稿中的前瞻性聲明僅在本新聞稿發佈之日發表，除非法律要求，否則我們不承擔公開更新任何前瞻性聲明以反映後續事件或情況的義務。眾多因素可能導致我們的實際結果或事件與前瞻性聲明所表達或暗示的結果或事件存在實質性差異，包括但不限於：我們是否能夠按照目前預測的時間和數位實現開發目標（如有），我們的行銷活動和產品創新是否成功，我們維護食品安全和質量控制系統的能力，公共衛生狀況的變化（包括新冠肺炎疫情），我們控制成本和費用（包括稅收成本）的能力，中國政治、經濟和監管條件的變化以及10-K 表年度報告和後續的10-Q 表季度報告中「風險因素」部分的內容。此外，我們目前不知道的或者我們目前認為不重要的其它風險和不確定因素可能會影響任何此類前瞻性聲明的準確性。在評估所有前瞻性聲明時，應瞭解其內在的不確定性。您應查閱我們向美國證券交易委員會提交的文件（包括我們的 10-K 表年度報告和後續的 10-Q 表季度報告中 「管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析」部分的內容），以瞭解可能影響到我們財務業績和其它結果的因素的更多細節。

關於百勝中國

百勝中國是中國最大的餐飲公司， 以「讓生活更有滋味」為使命。公司有超過40萬員工，並在中國2,000個城鎮經營六個品牌超14,000家餐廳。肯德基和必勝客是西式速食和西式休閒餐飲領域的領先品牌，塔可鐘提供創新墨西哥風味食品。百勝中國亦與百年意大利品牌Lavazza合作，在中國探索及發展Lavazza咖啡概念。公司旗下還有中式餐飲品牌小肥羊和黃記煌。百勝中國擁有世界一流的數字化供應鏈體系，包括覆蓋全國的龐大物流中心網路和自有供應鏈管理系統。強大的數字化能力和會員計劃讓公司能夠更快觸達顧客，提供更好的服務。作為財富500強企業，百勝中國的願景是成為全球最創新的餐飲先鋒。欲瞭解更多資訊，請訪問http://ir.yumchina.com。

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