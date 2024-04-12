京能國際：2023年業績再創新高，形成多元協同發展新格局

新聞提供者

北京能源國際控股有限公司

12 4月, 2024, 14:04 CST

北京2024年4月12日 /美通社/ -- 近年來，隨著科技的不斷創新，可再生能源得到了更廣泛的應用，發電成本不斷降低，使得清潔能源在全球能源結構中的占比逐年上升，已成為世界能源發展的主旋律。在我國，綠色低碳發展更是到了前所未有的高度。2022年6月，國家發展改革委等九部委聯合印發的《「十四五」可再生能源發展規劃》明確指出，加快發展可再生能源、實施可再生能源替代行動，是推進能源革命和構建清潔低碳、安全高效能源體系的重大舉措，是保障國家能源安全的必然選擇，是我國生態文明建設、可持續發展的客觀要求，是構建人類命運共同體、踐行應對氣候變化自主貢獻承諾的主導力量。與此同時，綠色低碳不僅是建設生態文明、助力實現雙碳目標的現實需要，還是順應消費升級趨勢、推動供給側結構性改革、培育新的經濟增長點的重要手段。

作為一家勇於創新、敢於實踐的清潔能源投資運營商，北京能源國際控股有限公司（股票代碼：00686.HK，以下簡稱京能國際」或「公司）於近日正式披露2023年業績公告。公告顯示，公司2023年實現營業收入55.68億元，同比增加35%；利潤總額6.54億元，同比增長5%；總資產900.36億元，同比增長49%。多項關鍵數據表現亮眼，充分彰顯了京能國際高質量發展取得的累累碩果，開創了公司清潔能源事業發展的新局面。

2023年是實施十四五規劃承前啟後的關鍵一年，也是京能國際實現高質量發展的重要一年，京能國際圍繞攻堅突破年定位，以穩中求進、優化佈局、精細管理、攻堅創效」為主線，同心同力、奮勇前行，各項工作取得了較好的成績，保持了高質量快速發展的強勁態勢。截至2023年底，公司運營+確權」總裝機容量超過1800萬千瓦，並網運營裝機容量達到900萬千瓦，發展速度在業內處於領先水準，為公司開啟新的發展篇章奠定了堅實基礎。

境內境外同頻共振，攜手共進多點突破

2023年4月，國家能源局印發了《2023年能源工作指導意見》。《意見》明確指出，深入推進能源綠色低碳轉型，鞏固風電光伏產業發展優勢，持續擴大清潔低碳能源供應，積極推動生產生活用能低碳化清潔化，供需兩側協同發力鞏固拓展綠色低碳轉型強勁勢頭。京能國際積極回應國家政策，勇毅篤行、行穩致遠

在境內，圍繞雙環線、一中心、一聚焦的發展戰略穩步推進。北環線不斷加快推進基地專案落地，「吉電進京」輸電線路專案論證報告及可研已通過國家能源局電力司審查，並順利納入國家十四五」中期調整規劃；蒙電進京渾善達克沙地至京津冀輸電線路已被國務院明確為重點推動工作；黑龍江基地專案有序推進中，其中綏化1.45吉瓦風電基地專案已取得500兆瓦建設指標、其中200兆瓦已並網運營，黑龍江哈爾濱2吉瓦風電基地專案已取得400兆瓦建設指標並核准；公司首個新能源基地核准專案——通遼市2.43吉瓦風電基地專案工期進展順利，預計4月底具備並網條件，實現了歷史性突破南環線重點構建集群專案，打造水風光儲多能互補基地。公司通過增資控股保山能源取得952.44兆瓦水電資產，實現了水電專案的突破。與此同時，公司在江浙滬、珠三角和雲南等地積極開拓消納好、收益率高專案，為京能國際高質量可持續發展築牢根基。除上述專案外，公司於首都新能源控制裝機容量突破150兆瓦，裝機容量位居北京市前列，有效推動了首都能源綠色低碳轉型。

在境外，京能國際以澳洲、越南為根基，積極拓展RCEP國家清潔能源市場，加大東南亞、新西蘭、歐洲等地區專案儲備力度，境外在建和運營裝機容量990兆瓦，開發儲備容量超7吉瓦。

篤行致遠，惟實勵新。京能國際與時代同行，與發展共進，不斷創新蓄力，務實擔當，取得了一系列顯著成效。截至2023年底，京能國際取得自主開發專案新能源指標394.5萬千瓦，累計取得975.4萬千瓦；新增並網裝機容量915.3萬千瓦（含聯營），同比增加57%；發電量提升至137.81億千瓦時，同比增加90%。

戰略版圖豐富深遠，多元佈局協同發展

京能國際厚植綠色發展理念，不斷豐富清潔能源產業佈局，形成風電、光伏、水電、氫能、綜合能源等多種綠色能源高質量發展新局面。圍繞國家人工智慧產業發展方向，抓住新一輪能源結構調整和資訊技術變革機遇，加快推進北京人工智能公共算力平臺建設，有效拓展清潔能源產業鏈條，逐步形成能源+算力為主業、風光、水電、綜合能源、燃機、綠氫、算力六大板塊協同發展新格局。

水電業務依託保山能源做大做優，密切關注國家最新政策發佈情況，聚焦察隅曲流域，推動藏東南清潔能源基地開發，及時跟進怒江流域水電開發動態，積極爭取龍陵縣岩桑樹水電站和光坡水電站開發的主導權，扎實推動前期工作。 

 綜合能源業務，推動儲能、充電樁等專案落地，提高智慧運維服務能力。集中力量完成一批精品綜合能源專案，不斷提升京能國際的品牌影響力。加快光伏+高端製造」「科技農業+智慧能源」「光伏+智慧農業等產融專案落地，平穀大興莊鎮低碳綠色產業融合專案農業日光溫室部分已投產運營；通州大運一號綠色低碳綜合能源專案已開始進行主體建設；儲能業務，廣西百色田陽共用儲能專案成功投運；山東威海榮成共用儲能專案工程建設正在有序推進，新增確權共用儲能專案容量820兆瓦/1640兆瓦時。

綠氫業務，多倫風光制氫氨專案一期500兆瓦已與沙特電力和多倫縣政府簽署戰略合作協議；河北宣鋼500兆瓦風電制氫專案已簽署綠氫供應意向協議。

數字算力業務，公司全力推進北京人工智能公共算力平臺（上莊）建設，完成500P算力的上線運營，開啟了「能源+算力」協同推動北京市數字經濟創新發展的新篇章；同時，規劃佈局數字算力業務，推進京內大型數據中心並購，研究數字產業資產重組上市工作，將大大助力首都人工智慧生態的培育建設，賦能實體經濟轉型升級。

燃機業務，首個大型園區綜合智慧能源專案——廣東陽江陽西2×120兆瓦天然氣熱冷電聯產專案實現開工；同時積極爭取廣東江門、重慶等地天然氣熱電聯產綜合能源專案；其中重慶榮昌6×120兆瓦級天然氣熱電聯產專案已列入重慶十四五電力發展規劃。

深耕不輟，進而有為。京能國際不斷加快戰略新興業務佈局，構建未來增長極，六大板塊業務多點開花，亮點紛呈，截至2023年底，公司並網運營裝機容量從1.89吉瓦增至9吉瓦（年均增速68%，遠超可再生能源行業平均增速），資產總額從2021年末的260億元增至900.36億元（年均增速33%），累計貢獻利潤總額32億元，保持高質量發展強勁態勢。

財務融資多措並舉，資本運作創新突破

2023年，京能國際通過完善資信體系，拓寬融資管道，強化財務管理等措施，不斷在權益融資領域發力，企業發展保障能力持續提升，多項工作成果突出顯著。  

2023年3月，京能國際首次境內評級即獲得聯合資信授予的AAA級境內主體長期信用評級，是公司在2022年12月取得惠譽「A」和標普「BBB+」國際信用評級後的又一里程碑節點，彰顯京能國際高質量快速發展的成效，推動京能國際資本運作能力邁上新臺階。

京能國際持續拓展境內外融資管道，通過發行各類金融產品優化資本與債務結構，為公司的業務發展提供有力支撐。2023年3月，全國首單光伏公募REITs成功在上海交易所上市，籌措權益資金14.38億元；成功在銀行間交易商協會註冊50億元熊貓永續債，完成三期規模35億元銀行間永續中票發行；銀行間類REITs取得30億元註冊額度；成功發行可再生能源補貼款ABCP及ABS，募集資金17億元；成功在上交所註冊50億元供應鏈金融資產專項計畫的儲價額度；年度完成新增融資480億元，其中境內新增融資343億元，境外新增融資折合人民幣137億元；5億美元境外綠色銀團貸款順利落地，市場反響熱烈，境外獨立融資能力顯著增強。

京能國際還在不斷加強融資能力，通過推動專案層面權益融資工作，與新加坡淡馬錫勝科、平安信託、沙特電力等公司開展專案層面股權合作；持續推進產業基金、私募REITs等權益融資工作，助推公司資本結構不斷優化。

經營管理扎實有效，企業發展韌性增強

2023年，經濟下行的大環境對國內各行各業用能需求影響很大，國內新能源市場競爭日益激烈，必須注重底層資產品質，走高質量發展道路，才能更好地適應行業變化趨勢。京能國際攻堅克難，主動作為，通過加強成本管控，深化管理提升，強化電力行銷等舉措來不斷提升公司可持續發展能力。

截至2023年底，不斷優化運維模式，改善人員結構，運維人均管理裝機容量達到16兆瓦/人；深化招標採購管理，積極落實陽光採購，推進採購管理「四化」建設，加大集采力度，積極協調降低招標代理服務取費標準，年度節省費用4900萬元。

在嚴控成本的同時，京能國際不斷深研電力交易政策，分省施策，一站一策，精細化開展電力行銷工作。2023年境內專案累計交易電量62.99億千瓦時，交易電價同比提高22.62元/兆瓦時，增收1.42億元。

積極開展綠電交易，符合准入條件電站已全部進入白名單，年度完成綠電交易55筆，交易電量2.12億千瓦時，環境溢價60.6元/兆瓦時，增加收益1286萬元，助推公司邁向高質量發展的新征程。

在人才機制方面，京能國際還建立了職業經理人制度，實行全員市場化，從組織機構到培優引才，從薪酬體系到激勵政策，形成了具有京能國際特色的體制優勢，成功打造了一支敢應戰、能勝戰的優秀團隊，凝聚力不斷增強，戰鬥力逐年提升。

使命重在擔當，奮鬥創造未來。2024年是新中國成立75周年，是實施十四五規劃的關鍵之年，也是公司實現高質量發展的奮鬥之年。在新的歷史座標上，京能國際將立足新方位、描繪新藍圖，開闢公司高質量發展的新局面。

京能國際強調，公司仍然要繼續保持創業奮鬥的精神，適時適度調整腳步，把提高資產品質和經濟效益作為核心任務，圍繞降本增效，以聚焦主業、多元驅動、精益管理、創新創效為工作主線，堅持雙環線、一中心、一聚焦發展路徑，推動六大業務板塊協同佈局；多措並舉提升資產品質和管理水準；加大體制機制、黨建、科技、管理等多維度創新力度，形成京能國際新質生產力，贏得發展主動權，推動京能國際高質量發展再上新臺階，助力構建清潔低碳、安全高效的能源體系，切實滿足社會經濟發展和人民美好生活對清潔能源的需求，為實現雙碳目標勇擔企業責任，積極貢獻力量

SOURCE 北京能源國際控股有限公司