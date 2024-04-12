京能國際：2023年業績再創新高，形成多元協同發展新格局

北京2024年4月12日 /美通社/ -- 近年來，隨著科技的不斷創新，可再生能源得到了更廣泛的應用，發電成本不斷降低，使得清潔能源在全球能源結構中的占比逐年上升，已成為世界能源發展的主旋律。在我國，綠色低碳發展更是到了前所未有的高度。2022年6月，國家發展改革委等九部委聯合印發的《「十四五」可再生能源發展規劃》明確指出，加快發展可再生能源、實施可再生能源替代行動，是推進能源革命和構建清潔低碳、安全高效能源體系的重大舉措，是保障國家能源安全的必然選擇，是我國生態文明建設、可持續發展的客觀要求，是構建人類命運共同體、踐行應對氣候變化自主貢獻承諾的主導力量。與此同時，綠色低碳不僅是建設生態文明、助力實現「雙碳」目標的現實需要，還是順應消費升級趨勢、推動供給側結構性改革、培育新的經濟增長點的重要手段。

作為一家勇於創新、敢於實踐的清潔能源投資運營商，北京能源國際控股有限公司（股票代碼：00686.HK，以下簡稱「京能國際」或「公司」）於近日正式披露2023年業績公告。公告顯示，公司2023年實現營業收入55.68億元，同比增加35%；利潤總額6.54億元，同比增長5%；總資產900.36億元，同比增長49%。多項關鍵數據表現亮眼，充分彰顯了京能國際高質量發展取得的累累碩果，開創了公司清潔能源事業發展的新局面。

2023年是實施「十四五」規劃承前啟後的關鍵一年，也是京能國際實現高質量發展的重要一年，京能國際圍繞「攻堅突破年」定位，以「穩中求進、優化佈局、精細管理、攻堅創效」為主線，同心同力、奮勇前行，各項工作取得了較好的成績，保持了高質量快速發展的強勁態勢。截至2023年底，公司「運營+確權」總裝機容量超過1800萬千瓦，並網運營裝機容量達到900萬千瓦，發展速度在業內處於領先水準，為公司開啟新的發展篇章奠定了堅實基礎。

境內境外同頻共振，攜手共進多點突破

2023年4月，國家能源局印發了《2023年能源工作指導意見》。《意見》明確指出，深入推進能源綠色低碳轉型，鞏固風電光伏產業發展優勢，持續擴大清潔低碳能源供應，積極推動生產生活用能低碳化清潔化，供需兩側協同發力鞏固拓展綠色低碳轉型強勁勢頭。京能國際積極回應國家政策，勇毅篤行、行穩致遠。

在境內，圍繞「雙環線、一中心、一聚焦」的發展戰略穩步推進。「北環線」不斷加快推進基地專案落地，「吉電進京」輸電線路專案論證報告及可研已通過國家能源局電力司審查，並順利納入國家「十四五」中期調整規劃；「蒙電進京」渾善達克沙地至京津冀輸電線路已被國務院明確為重點推動工作；黑龍江基地專案有序推進中，其中綏化1.45吉瓦風電基地專案已取得500兆瓦建設指標、其中200兆瓦已並網運營，黑龍江哈爾濱2吉瓦風電基地專案已取得400兆瓦建設指標並核准；公司首個新能源基地核准專案——通遼市2.43吉瓦風電基地專案工期進展順利，預計4月底具備並網條件，實現了歷史性突破「南環線」重點構建集群專案，打造水風光儲多能互補基地。公司通過增資控股保山能源取得952.44兆瓦水電資產，實現了水電專案「零」的突破。與此同時，公司在江浙滬、珠三角和雲南等地積極開拓消納好、收益率高專案，為京能國際高質量可持續發展築牢根基。除上述專案外，公司於首都新能源控制裝機容量突破150兆瓦，裝機容量位居北京市前列，有效推動了首都能源綠色低碳轉型。

在境外，京能國際以澳洲、越南為根基，積極拓展RCEP國家清潔能源市場，加大東南亞、新西蘭、歐洲等地區專案儲備力度，境外在建和運營裝機容量990兆瓦，開發儲備容量超7吉瓦。

篤行致遠，惟實勵新。京能國際與時代同行，與發展共進，不斷創新蓄力，務實擔當，取得了一系列顯著成效。截至2023年底，京能國際取得自主開發專案新能源指標394.5萬千瓦，累計取得975.4萬千瓦；新增並網裝機容量915.3萬千瓦（含聯營），同比增加57%；發電量提升至137.81億千瓦時，同比增加90%。

戰略版圖豐富深遠，多元佈局協同發展

京能國際厚植綠色發展理念，不斷豐富清潔能源產業佈局，形成風電、光伏、水電、氫能、綜合能源等多種綠色能源高質量發展新局面。圍繞國家人工智慧產業發展方向，抓住新一輪能源結構調整和資訊技術變革機遇，加快推進北京人工智能公共算力平臺建設，有效拓展清潔能源產業鏈條，逐步形成「能源+算力」為主業、「風光、水電、綜合能源、燃機、綠氫、算力」六大板塊協同發展新格局。

水電業務依託保山能源做大做優，密切關注國家最新政策發佈情況，聚焦察隅曲流域，推動藏東南清潔能源基地開發，及時跟進怒江流域水電開發動態，積極爭取龍陵縣岩桑樹水電站和光坡水電站開發的主導權，扎實推動前期工作。

綜合能源業務，推動儲能、充電樁等專案落地，提高智慧運維服務能力。集中力量完成一批精品綜合能源專案，不斷提升京能國際的品牌影響力。加快「光伏+高端製造」「科技農業+智慧能源」「光伏+智慧農業」等產融專案落地，平穀大興莊鎮低碳綠色產業融合專案農業日光溫室部分已投產運營；通州大運一號綠色低碳綜合能源專案已開始進行主體建設；儲能業務，廣西百色田陽共用儲能專案成功投運；山東威海榮成共用儲能專案工程建設正在有序推進，新增確權共用儲能專案容量820兆瓦/1640兆瓦時。

綠氫業務，多倫風光制氫氨專案一期500兆瓦已與沙特電力和多倫縣政府簽署戰略合作協議；河北宣鋼500兆瓦風電制氫專案已簽署綠氫供應意向協議。

數字算力業務，公司全力推進北京人工智能公共算力平臺（上莊）建設，完成500P算力的上線運營，開啟了「能源+算力」協同推動北京市數字經濟創新發展的新篇章；同時，規劃佈局數字算力業務，推進京內大型數據中心並購，研究數字產業資產重組上市工作，將大大助力首都人工智慧生態的培育建設，賦能實體經濟轉型升級。

燃機業務，首個大型園區綜合智慧能源專案——廣東陽江陽西2×120兆瓦天然氣熱冷電聯產專案實現開工；同時積極爭取廣東江門、重慶等地天然氣熱電聯產綜合能源專案；其中重慶榮昌6×120兆瓦級天然氣熱電聯產專案已列入重慶「十四五」電力發展規劃。

深耕不輟，進而有為。京能國際不斷加快戰略新興業務佈局，構建未來增長極，六大板塊業務多點開花，亮點紛呈，截至2023年底，公司並網運營裝機容量從1.89吉瓦增至9吉瓦（年均增速68%，遠超可再生能源行業平均增速），資產總額從2021年末的260億元增至900.36億元（年均增速33%），累計貢獻利潤總額32億元，保持高質量發展強勁態勢。

財務融資多措並舉，資本運作創新突破

2023年，京能國際通過完善資信體系，拓寬融資管道，強化財務管理等措施，不斷在權益融資領域發力，企業發展保障能力持續提升，多項工作成果突出顯著。

2023年3月，京能國際首次境內評級即獲得聯合資信授予的「AAA」級境內主體長期信用評級，是公司在2022年12月取得惠譽「A」和標普「BBB+」國際信用評級後的又一里程碑節點，彰顯京能國際高質量快速發展的成效，推動京能國際資本運作能力邁上新臺階。

京能國際持續拓展境內外融資管道，通過發行各類金融產品優化資本與債務結構，為公司的業務發展提供有力支撐。2023年3月，全國首單光伏公募REITs成功在上海交易所上市，籌措權益資金14.38億元；成功在銀行間交易商協會註冊50億元熊貓永續債，完成三期規模35億元銀行間永續中票發行；銀行間類REITs取得30億元註冊額度；成功發行可再生能源補貼款ABCP及ABS，募集資金17億元；成功在上交所註冊50億元供應鏈金融資產專項計畫的儲價額度；年度完成新增融資480億元，其中境內新增融資343億元，境外新增融資折合人民幣137億元；5億美元境外綠色銀團貸款順利落地，市場反響熱烈，境外獨立融資能力顯著增強。

京能國際還在不斷加強融資能力，通過推動專案層面權益融資工作，與新加坡淡馬錫勝科、平安信託、沙特電力等公司開展專案層面股權合作；持續推進產業基金、私募REITs等權益融資工作，助推公司資本結構不斷優化。

經營管理扎實有效，企業發展韌性增強

2023年，經濟下行的大環境對國內各行各業用能需求影響很大，國內新能源市場競爭日益激烈，必須注重底層資產品質，走高質量發展道路，才能更好地適應行業變化趨勢。京能國際攻堅克難，主動作為，通過加強成本管控，深化管理提升，強化電力行銷等舉措來不斷提升公司可持續發展能力。

截至2023年底，不斷優化運維模式，改善人員結構，運維人均管理裝機容量達到16兆瓦/人；深化招標採購管理，積極落實陽光採購，推進採購管理「四化」建設，加大集采力度，積極協調降低招標代理服務取費標準，年度節省費用4900萬元。

在嚴控成本的同時，京能國際不斷深研電力交易政策，分省施策，一站一策，精細化開展電力行銷工作。2023年境內專案累計交易電量62.99億千瓦時，交易電價同比提高22.62元/兆瓦時，增收1.42億元。

積極開展綠電交易，符合准入條件電站已全部進入「白名單」，年度完成綠電交易55筆，交易電量2.12億千瓦時，環境溢價60.6元/兆瓦時，增加收益1286萬元，助推公司邁向高質量發展的新征程。

在人才機制方面，京能國際還建立了職業經理人制度，實行全員市場化，從組織機構到培優引才，從薪酬體系到激勵政策，形成了具有京能國際特色的體制優勢，成功打造了一支「敢應戰、能勝戰」的優秀團隊，凝聚力不斷增強，戰鬥力逐年提升。

使命重在擔當，奮鬥創造未來。2024年是新中國成立75周年，是實施「十四五」規劃的關鍵之年，也是公司實現高質量發展的奮鬥之年。在新的歷史座標上，京能國際將立足新方位、描繪新藍圖，開闢公司高質量發展的新局面。

京能國際強調，公司仍然要繼續保持創業奮鬥的精神，適時適度調整腳步，把提高資產品質和經濟效益作為核心任務，圍繞降本增效，以「聚焦主業、多元驅動、精益管理、創新創效」為工作主線，堅持「雙環線、一中心、一聚焦」發展路徑，推動六大業務板塊協同佈局；多措並舉提升資產品質和管理水準；加大體制機制、黨建、科技、管理等多維度創新力度，形成京能國際新質生產力，贏得發展主動權，推動京能國際高質量發展再上新臺階，助力構建清潔低碳、安全高效的能源體系，切實滿足社會經濟發展和人民美好生活對清潔能源的需求，為實現「雙碳目標」勇擔企業責任，積極貢獻力量。

SOURCE 北京能源國際控股有限公司