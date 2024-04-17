耐世特發佈2023年環境、社會及管治報告

美國密西根州奧本山2024年4月17日 /美通社/ -- 耐世特汽車系統發佈了年度《環境、社會及管治報告》（可持續發展報告），彰顯公司在2023年取得的可持續發展成就。正如報告所述，耐世特在公司的可持續發展進程中取得了持續進展。

「耐世特的《環境、社會及管治報告》彰顯了我們對透明度的承諾，以及通過實施可再生能源項目、員工發展活動、全球供應商會議、社區參活動等各種舉措，為可持續的未來做出貢獻的承諾。隨著汽車行業在未來幾十年的時間裡向低碳經濟轉型，我們還將繼續監測和管理不斷發展演變的移動出行大趨勢。」耐世特汽車系統總裁、首席技術官、首席戰略官、執行董事和可持續發展指導委員會兼企業風險管理委員會主席Robin Milavec表示，「可持續發展是實現我們願景的關鍵組成部分，即成為一家全球領先的運動控制技術公司，加速實現安全、綠色和振奮人心的移動出行。」

耐世特2023年《環境、社會及管治報告》（可持續發展報告）的亮點有：

連續第七年入選恆生可持續發展企業基準指數（ HSSUSB ）成分 股

五年內第四次入選美國《新聞週刊》 2024 年度美國最負責任企業名 單

耐世特墨西哥連續四次榮獲 2023 年度墨西哥頂級公司 SuperEmpresas 獎

耐世特中國榮獲「人力資源管理傑出獎」傑出僱主稱 號

耐世特巴西自 2017 年以來第六次榮獲 2023 年度「最佳職場」稱 號

耐世特摩洛哥連續第四次榮獲 2023 年度「最佳職場」稱 號

榮獲 65 項美國國家安全委員會獎項，包括一項「企業安全文化」 獎

實施環保項目，幫助避免了約 9,470 公噸碳排放，節省了超過 400 萬千瓦時能 源

在耐世特位於密西根州薩基諾的美國運營基地安裝了一個 25 英畝的太陽能發電場，預計每年可減少 7,000 公噸碳排 放

通過可持續發展調查、全球供應商會議等方式與我們的供應商合作夥伴進行互 動

在全球範圍內貢獻了約 16,200 小時的員工社區服 務

全球範圍內電動助力轉向系統產量突破 1 億套大關，這項關鍵技術能夠實現燃油效率，提供先進的安全性和性 能

正如公司報告中指出，商業道德、供應鏈、環境健康及安全、創造價值和社區關係作為耐世特的五個重點領域，為耐世特提供了一個框架以將可持續發展的意識根植於公司全球業務戰略和文化之中。

耐世特根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C2所載的《環境、社會及管治報告指南》的內容發佈了年度《環境、社會及管治報告》（可持續發展報告）。

點擊此處查看完整的耐世特汽車系統2023年可持續發展報告。

關於耐世特汽車系統

耐世特汽車系統（HK 1316）作為一家領先的運動控制技術公司，加速實現安全、綠色和振奮人心的移動出行。我們創新的產品和技術組合包括電動助力和液壓助力轉向系統、線控轉向系統、轉向管柱與中間軸、驅動系統以及軟件解決方案，為包括電氣化、軟件/網聯、先進駕駛輔助系統（ADAS）/自動駕駛和共享出行在內的所有大趨勢所面臨的運動控制挑戰提供解決方案，為全球60余家客戶提供服務，包括寶馬、福特、通用、雷諾日產三菱、斯泰蘭蒂斯、豐田、大眾，以及中國的比亞迪、奇瑞、長城、吉利、小鵬等和印度的汽車製造商。www.nexteer.com

SOURCE 耐世特