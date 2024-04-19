寶尊發佈2023年致股東的一封信

上海2024年4月19日 /美通社/ --

尊敬的各位股東：

我謹代表寶尊董事會和管理層，對您一直以來的支持表示衷心的感謝。2023年，面對充滿挑戰的外部宏觀環境，寶尊集團開啟戰略轉型之旅，將集團業務拓展至三大業務線：寶尊電商(BEC)、寶尊品牌管理(BBM)及寶尊國際(BZI)。在過去的一年中，我們快速適應充滿變化的電商市場，同時堅定高效地執行集團戰略轉型計劃。

提升價值主張

寶尊電商、寶尊品牌管理及寶尊國際三大業務線相互賦能，共同構築寶尊獨特的業務生態體系。這個全新業務生態體系使得寶尊集團能夠為更廣泛的商業夥伴及客戶群體提供更為全面且一體化的服務體驗和解決方案。我們深信，戰略轉型將極大地拓寬我們的價值創造領域，從需求端到供應端並更好地進行供需匹配。

2023年，寶尊電商業務堅持以提升服務質量為核心，全力夯實全渠道能力。我們不斷升級內容創作及直播能力，設立寶尊創意內容商業中心，並對抖音頭部服務商洛氪迅進行戰略收購。這些舉措將提升寶尊電商業務發展質量，為業務的可持續發展及未來增長保駕護航，並進一步鞏固我們在數字商業領域的知名地位。

2023年2月，寶尊品牌管理達成重要里程碑，成功收購Gap大中華區業務。短短數月以來，寶尊品牌管理在鞏固業務根基方面取得顯著進展，其中包括打造本地化產品及營銷策略、重塑供應鏈及基礎設施、升級改造後端IT系統，並組建了一隻高效精銳的領導團隊。寶尊品牌管理秉持堅定的本土化策略和以技術為驅動的運營理念，成功推動Gap在中國品牌力升級，逐步擺脫過往的深度折扣模式，顯著提升毛利率。此外，寶尊還通過收購51%股權與ABG集團成立了合資企業，完成了對英國知名高端戶外品牌Hunter在大中華區及東南亞地區的相關知識產權的收購。Hunter也以此成為寶尊品牌管理組合中的第二個品牌。

寶尊國際持續在亞洲多地建立健全業務基礎設施。目前，寶尊亞洲在新加坡、馬來西亞、泰國、韓國、菲律賓、中國香港及中國台灣已有約150名員工。借助於各業務板塊間的協同，我們計劃在2024年將Hunter品牌引入東南亞的新加坡及馬來西亞市場。

2023年，通過流程再造、優化成本結構、高效管理運營資本，集團現金流顯著提升。我們的年度經營現金流及自由現金流均實現了同比兩位數的高增長，並創下歷史新高，集團的財務健康狀況穩固提升。

科技賦能業務轉型

我想強調，技術是我們業務轉型和成功的重要基石。我們深信，我們在技術和數字化領域的持續發展和進步，將強有力地支撐並鑄就寶尊集團三大業務板塊的商業繁榮。

收購Gap中國之後，寶尊的技術創新中心高效介入，通過對系統架構進行設計與簡化，整合70餘個歷史運營系統，成功推出Gap中國全渠道零售運營平台(ROP)。該套全渠道零售運營平台採用全新構架，以集中式中台模式實現實時化銷售管理。採用線上線下一盤貨的庫存管理模式，提高銷售效率和庫存周轉率，為寶尊品牌管理業務未來增長奠定了堅實的基礎。

通過與業界知名公司建立緊密的戰略合作夥伴關係，我們積極部署AIGC技術，並提高3,000多名員工的日常運營效能。技術驅動的流程再造使我們的中後台運營更加精簡、更加一體化，進一步助力集團降本增效。過去一年，我們在數據智能方面取得穩步進步。我們能夠為客戶提供即時的數據洞察，賦能品牌合作夥伴做出明智且及時的決策。

寶尊先進的技術能力收獲業界廣泛認可。我們被國際權威研究機構Gartner選入其2024年分佈式訂單管理系統代表性供應商。我們很榮幸能與其他全球零售服務巨頭一起入圍，並成為唯一入選的亞洲供應商。

2024年—— 謹慎樂觀

展望未來，我們對宏觀不確定性仍保持謹慎態度。然而，我們堅信，寶尊正在進行的轉型將不斷鞏固我們的業務根基，提升對品牌客戶的價值主張。今年，我們的工作重點仍將聚焦於以可持續、勤奮耐心的方式堅定執行我們的戰略轉型計劃。憑藉健康的現金流及資產負債表，我們的董事會已批准了一項新的2,000萬美元的股份回購計劃，這進一步彰顯了我們致力於為股東創造價值的承諾與決心。

最後，我想對我們的員工、客戶、合作夥伴及利益相關方在我們轉型旅程中始終如一的支持表示由衷感謝。未來，讓我們攜手並進，不斷追求創新，靈活應對變化，在瞬息萬變的數字商業領域中蓬勃繁盛，共同鑄就更加輝煌的成就。

寶尊創始人

寶尊集團董事長兼首席執行官

仇文彬

SOURCE 寶尊電商有限公司