寶尊提交2023財年年度報告

上海2024年4月19日 /美通社/ -- 寶尊電商有限公司（納斯達克：BZUN及港交所：9991）（「寶尊」，「本公司」或「本集團」），中國品牌電商服務行業的領導者、先行者及數字商業賦能者，今日向美國證券交易委員會（「美國證交會」）提交截至2023年12月31日止財年的20-F表格年度報告。年報可于本公司投資者關係網站 http://ir.baozun.com 及美國證交會網站 http://www.sec.gov 查閱。

本公司亦已根據香港聯合交易所有限公司（「港交所」）證券上市規則（「上市規則」）刊發其香港年報（「香港年報」），該年報可于本公司投資者關係網站 http://ir.baozun.com 及港交所網站 http://www.hkexnews.hk 查閱。

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創立於2007年，寶尊集團是中國品牌電商服務行業的領導者、先行者及數字商業賦能者。寶尊集團業務遍及東亞、東南亞、歐洲、北美等多個國家和地區，服務全球各行各業超過450家品牌。

寶尊集團旗下三大業務線，分別是寶尊電商（Baozun e-Commerce，簡稱BEC），寶尊品牌管理（Baozun Brand Management，簡稱BBM），以及寶尊國際（Baozun International，簡稱BZI）。三大業務線齊頭並進，踐行集團高品質可持續業務發展的目標，秉承「科技成就商業未來」，不斷賦能品牌合作夥伴，助力寶尊邁向又一個發展新階段。

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