寶尊發佈2023年度可持續發展報告

上海2024年4月19日 /美通社/ -- 寶尊電商有限公司（納斯達克：BZUN及港交所：9991）（「寶尊」，「本公司」或「本集團」），中國品牌電商服務行業的領導者、先行者及數字商業賦能者，今日發佈2023年度可持續發展報告（簡稱「可持續發展報告」），展示了公司在環境、社會及管治方面的成就與努力。

寶尊創始人、董事長兼首席執行官仇文彬先生表示：「我們將可持續性理念融入各項核心業務運營中，攜手各方力量，共同塑造綠色、可持續的商業未來。秉持『科技成就商業未來』的願景，我們在董事會及可持續發展委員會的指導下，與利益相關方緊密合作，共同探討並實施可持續發展的有效路徑。多年來，寶尊在業務運營中始終堅持可持續發展的戰略，我們持續提高能源利用效率，不斷降低倉儲物流園的成本浪費。同時，我們積極攜手員工、品牌合作夥伴、消費者和利益相關方打造可持續的生活工作方式，共同構建綠色電商生態系統。」

2023年寶尊在環境、社會及管治方面的關鍵成就包括：

基於 「 3R（Reduction, Replacement, Removal）」減排理念，進一步擴大碳中和實踐的範圍，新設托普碳中和園區。現有的兩大碳中和園區均獲得PAS 2060碳中和認證。

3R（Reduction, Replacement, Removal）」減排理念，進一步擴大碳中和實踐的範圍，新設托普碳中和園區。現有的兩大碳中和園區均獲得PAS 2060碳中和認證。 範圍一和範圍二的溫室氣體排放量較2021年下降28%，帶動40%的核心供應商開展減碳項目。

在已設定的碳中和目標基礎上，進一步推進能源使用效益提高、水資源使用效益提高、包裝減量以及廢棄物減排等多項環保目標。

為員工提供全面的社會福利，多元化的工作環境，以及各種職業和領導力發展機會。2023年，公司培訓平臺寶尊能力發展中心的培訓覆蓋人數實現翻倍，共舉辦培訓課程122場，吸引參與者達38,242人次，較2022年顯著增長。

寶尊始終致力於電商產業的人才培養，積極為社會提供更多教育與就業機會。繼2021年寶尊與南通開放大學共建寶尊-南通開放大學電商產業學院後，2023年，公司進一步與山東外國語職業技術大學和江西科技學院簽訂電商產業人才培養協議，為學生提供優質的教育資源和就業機會。

推出公司大數據產品BBI 2.0版本，保障數據分析的全面、準確、即時、精細。截至2023年12月31日，累計申請了75項專利和321項與業務相關的計算機軟體著作。

通過ISO 27001信息安全管理體系及ISO 27701隱私信息管理體系認證，標誌著公司的隱私信息管理水準已達到國際標準。此外，公司擴大網路安全等級保護測評（三級）的覆蓋範圍，六大系統共計15個子系統也通過國家測評機構的認證審核。

建立完善的ESG管理體系。可持續發展委員會協助制定並推行ESG實踐舉措，確保設立合適及有效的ESG風險管理及內部監管系統。

欲瞭解完整版寶尊2023年度可持續發展報告，請訪問：https://ir.baozun.com/ESG-Report.

安全港陳述

本新聞公佈載有前瞻性陳述。該等陳述乃根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條文而作出。該等前瞻性陳述可從所用詞彙如「將」、「預期」、「預計」、「未來」、「擬」、「計畫」、「相信」、「估計」、「潛在」、「繼續」、「持續」、「目標」、「指引」、「日後」、「展望」及類似陳述加以識別。非過往事實的陳述，包括有關本公司策略及目標的陳述，計畫交易的完成或利益的陳述，均屬或含有前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險及不確定性。多項因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述所載者出現重大分別，包括但不限於載於本公司向美國證券交易委員會提交的存檔檔及本公司於香港聯合交易所有限公司網站發佈的公告、通告或其他檔內。本新聞公佈提供的所有資料以截至本新聞公布日期為准，並基於本公司認為截至該日期屬合理的假設，而且除根據適用法律外，本公司概不承擔更新任何前瞻性陳述的任何責任。

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創立於2007年，寶尊集團是中國品牌電商服務行業的領導者、先行者及數字商業賦能者。寶尊集團業務遍及東亞、東南亞、歐洲、北美等多個國家和地區，服務全球各行各業超過450家品牌。

寶尊集團旗下三大業務線，分別是寶尊電商（Baozun e-Commerce，簡稱BEC），寶尊品牌管理（Baozun Brand Management，簡稱BBM），以及寶尊國際（Baozun International，簡稱BZI）。三大業務線齊頭並進，踐行集團高品質可持續業務發展的目標，秉承「科技成就商業未來」，不斷賦能品牌合作夥伴，助力寶尊邁向又一個發展新階段。

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