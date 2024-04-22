華龍航空發布2023年碳排放報告，展現綠色航空發展領導力

香港2024年4月22日 /美通社/ -- 2024年4月22日，在第55個世界地球日，亞太地區機隊規模最大的公務機公司華龍航空發布了2023年度碳排放報告，再次彰顯了其在綠色航空發展上的領導地位。在飛行活動持續增長的背景下，華龍航空仍成功實現了溫室氣體排放量的顯著降低，與2021年的基準年相比減少了11.06%。這一成就不僅展示了華龍航空在減少溫室氣體排放方面的堅定承諾，也體現了公司在能源管理和運營效率提升方面的積極進展。

數據顯示，華龍航空2023年溫室氣的總排放量為28115.984噸二氧化碳當量（tCO2e）。其中，直接燃料燃燒導致的範圍一比例高達90.91%。範圍二排放，主要包括辦公樓宇的電力和熱力消耗，占總排放的1.22%。而範圍三排放，涵蓋通勤、差旅、物品使用及廢棄物處理等其他間接排放源，占比為7.87%。值得注意的是，這三個排放範圍均實現了減少，反映出華龍航空全面的減排戰略。

華龍航空極具前瞻視野，早在2022年就完成了中國首次公務機碳中和飛行，並在業內率先宣布了碳中和規劃。以2021年為基準年，計劃於2025年實現自有機隊、地面保障業務及辦公運行的碳中和，並在此過程中帶動超過20%的託管飛機實現航班運行碳中和，最終目標是到2035年實現整體業務的碳中和。此次是華龍航空連續第三次公布碳排放報告，不僅記錄了公司在減少溫室氣體排放方面的堅實步伐，更體現了其對全球氣候行動的深刻洞察和積極應對。

數字技術驅動綠色轉型

華龍航空的減排成效得益於其在數字化轉型和技術創新領域的深度投入，實現了管理流程的高效化和精準化。這種深度的數字化整合不僅促進了公司運營模式的創新和升級，而且基於數據驅動的決策模式，提高了資源利用效率和環境影響控制能力。這些措施在提升工作效率和客戶滿意度的同時，為華龍航空的長期可持續發展打下了堅實的基礎。

面對航空業對化石燃料的依賴，這一行業特性導致燃油燃燒成為溫室氣體排放的主要來源，公司採取了一系列積極措施。作為一家國家級高新技術企業，華龍航空建立了完善的企業碳管理平台，並開發了一套覆蓋飛機運行全流程的數字化系統，形成全面的數字駕駛艙。這些技術的應用不僅優化了燃油使用效率，提升了客戶飛行體驗，還增強了飛機資產的保值能力。

此外，客戶可以通過華龍航空的碳管理系統，清晰地了解每一次飛行中各環節的溫室氣體排放情況，並依據節能減排方案，實現更為低碳的公務機飛行。2023年，公司在燃料燃燒方面的溫室氣體排放實現了與基準年相比9.63%的降低，實現了環境保護與運行效率的雙重提升。

在此次的企業碳排放報告中，與公司日常運營活動相關的範圍三溫室氣體排放量實現了顯著下降，與基準年相比降低了25.85%。這一顯著的減排成效是華龍航空採用數字化手段進行精細化管理的直接結果，體現了公司在非飛行活動環節對環境影響的有效控制，不僅彰顯了華龍航空在能源管理、採購策略優化以及員工出行模式創新等方面的不懈努力，而且凸顯了華龍航空通過技術進步和流程改進，全面提升了運營效率和環境績效。

綠色創新引領可持續發展

作為綠色航空的先行者，華龍航空深刻理解到，綠色航空的發展不僅僅局限於現有業務的節能減排，更重要的是在綠色業務領域的深度拓展和創新實踐。秉承這一戰略遠見，華龍航空部署全新的智慧出行生態體系，向沃飛長空採購100架電動垂直起降飛行器（eVTOL），積極推動eVTOL持續適航方面的標準制定，為低空立體出行商業運營提供系統化解決方案。

eVTOL作為一種新型空中交通工具，以其安全可靠、環境友好和經濟效益顯著的特點，與公務機形成高效鏈接，為客戶提供從起點到終點的高品質、一站式出行解決方案，極大提升了出行的時間價值。此舉不僅是華龍航空對科技創新的堅定承諾，更是對未來綠色交通模式的積極探索。通過整合傳統公務機服務與尖端eVTOL技術，華龍航空正積極構建一個智慧交通網絡，這不僅代表了航空業的技術進步方向，也預示着行業可持續發展的全新未來。

華龍航空的戰略行動不僅體現了對可持續發展理念的長期承諾，更為航空業的綠色轉型提供了實踐案例和創新思路。面對全球氣候行動的緊迫性，華龍航空負責人表示，公司將持續推進技術創新和業務模式的革新，致力於推動航空業的綠色轉型，並為實現碳中和目標貢獻核心力量。

2023年的碳排放報告是華龍航空過去一年在節能環保領域卓越成就的全面展示，同時也是對未來綠色發展的莊嚴承諾。在全球氣候挑戰日益嚴峻的當下，華龍航空正通過切實的行動，展現其作為行業先鋒的領導力和責任感，為航空領域樹立了可持續發展標杆！

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SOURCE 華龍航空