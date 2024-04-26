百濟神州發佈《2023年負責任商業和可持續發展》報告，公佈全球進展

2023年度報告詳細闡述了公司在可持續發展方面已取得的成果和未來規劃

中國北京、美國麻省劍橋和瑞士巴塞爾2024年4月26日 /美通社/ -- 百濟神州有限公司（納斯達克代碼： BGNE；香港聯交所代碼：06160；上交所代碼：688235）是一家全球腫瘤創新公司，今日發佈《2023年負責任商業和可持續發展》報告，重點闡述了公司戰略、當前目標下已取得的進展，以及未來如何達成更積極的新目標。

在報告發佈之時，百濟神州的全球業務也正在快速發展中。2023年，公司達成一項里程碑成就——全球累計超過100萬例患者接受了BTK抑制劑百悅澤®（澤布替尼）和抗PD-1抗體百澤安®（替雷利珠單抗）的治療。此外，公司積極拓展全球業務佈局，包括我們位於美國新澤西州霍普韋爾普林斯頓西部創新園區的旗艦級生產基地和臨床研發中心預計將於今年7月正式啟用。

百濟神州聯合創始人、董事長兼首席執行官歐雷強（John V. Oyler）表示：「無論癌症患者身處何地，社會經濟地位如何，他們都有權獲得高品質、有影響力的藥物。但仍有許多患者需要等待數年才有機會獲得藥物，或者根本無法負擔藥物的價格。百濟神州自創立以來，便堅信能用更好的方式來降低這些阻礙，並擴大我們藥物的覆蓋範圍和影響，這也是我們戰略性建立公司的原因。我們力求以更加經濟高效的方式，將藥物更快惠及更多人。我們對創新的承諾遠不僅限於實驗室中的工作。作為一家全球領先的腫瘤創新公司，百濟神州始終致力於成為一名優秀的企業公民，我們深知還需要為患者、員工、利益相關方乃至我們所在的社區而更加努力。」

百濟神州的負責任商業和可持續發展戰略圍繞四大重點領域：推進全球健康、賦能員工、可持續創新和負責任運營。自2021年起，百濟神州致力於在各領域設定目標，並每年報告進展。

主要成果

百濟神州《負責任商業和可持續發展》報告重點介紹了公司2023年以來取得的主要成果，其中包括：

副總裁及以上職位的女性比例從2022年的33%提高至2023年的38%。

制定了全球健康公平戰略。

全球員工志願者服務時長超過20,000小時。

將氣候風險納入我們的企業風險管理流程。

啟動供應商管理計畫，這將有助於百濟神州在2025年前完成範圍三的目標設定。

設立首個定量氣候目標

百濟神州深知人類健康與地球的健康息息相關。作為一家專注于改善健康和提高健康公平的企業，公司始終致力於在運營中降低對環境的影響。

2023年，百濟神州公佈了首個定量氣候目標：到2026年，每單位自主生產商品的範圍一和範圍二排放量（來自自有和運營設施產生的排放）將在2021年的基礎上降低25%。

為達成氣候目標，百濟神州正不斷落實戰略規劃，包括為生產基地安裝太陽能電池板等能效提升項目和可再生能源採購項目等。

擴大面向全球患者的可及性

百濟神州基金會成立於2023年初，作為一家獨立的501(c)(3)非營利組織，基金會致力於消除全球各地未受關注社區在獲得公平和可及的癌症治療方面所面臨的阻礙。成立首年，百濟神州基金會已完成向Max基金會的首筆捐贈，作為雙方合作內容之一，百濟神州基金會與Max基金會將在未來3年內為全球29個中低收入國家和地區的慢性淋巴細胞白血病成人患者提供百悅澤®。這項合作將把Max基金會的專業經驗和基礎設施，與百濟神州所捐贈的藥物和百濟神州基金會的捐贈資金充分結合，進而推進雙方在改善患者藥物可及性方面的工作。

百濟神州負責任商業和可持續發展全球負責人Christine Riley Miller表示：「短短幾年間，我們已經在重點領域取得了諸多進展，對此我們深感自豪。在百濟神州不斷發展的過程中，我們的責任與日俱增。我們需要最大程度地實現積極變革，並盡可能減少對業務、社會和地球的負面影響。我們期待在這條道路上繼續前行。」

如需瞭解更多關於百濟神州負責任商業和可持續發展的戰略、成果和目標的資訊，請點擊此處獲取報告。

關於百濟神州

百濟神州是一家全球腫瘤創新公司，專注於為全世界的癌症患者研發創新抗腫瘤藥物。通過強大的自主研發能力和外部戰略合作，我們不斷加速開發多元、創新的藥物管線和產品組合，致力於為全球更多患者全面提升藥物可及性和可負擔性。在全球五大洲，我們有超過10,000人的團隊，並在中國北京、美國麻省劍橋和瑞士巴塞爾設立了主要辦事處。如需瞭解更多資訊，請訪問www.BeiGene.com.cn或關注「百濟神州」微信公眾號。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據《1995年私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）以及其他聯邦證券法律中定義的前瞻性聲明，包括百濟神州未來增長和全球擴張，百濟神州完成其在2023年負責任商業和可持續發展報告中所設定的目標的能力，以及在「關於百濟神州」標題下提及的百濟神州計畫、承諾、願望和目標。由於各種重要因素的影響，實際結果可能與前瞻性聲明中的結果存在實質性差異。這些因素包括：百濟神州證明其候選藥物功效和安全性的能力；候選藥物的臨床結果可能不支持進一步開發或上市審批；藥政部門的行動可能會影響到臨床試驗的啟動、時間表和進展以及藥物上市審批；百濟神州的上市藥物及候選藥物（如能獲批）獲得商業成功的能力；百濟神州獲得和維護對其藥物和技術的智慧財產權保護的能力；百濟神州依賴協力廠商進行藥物開發、生產、商業化和其他服務的情況；百濟神州取得監管審批和商業化醫藥產品的有限經驗，及其獲得進一步的營運資金以完成候選藥物開發及實現並保持盈利的能力；以及百濟神州在最近年度報告的 10-K 表格中「風險因素」章節裡更全面討論的各類風險；以及百濟神州向美國證券交易委員會期後呈報中關於潛在風險、不確定性以及其他重要因素的討論。本新聞稿中的所有資訊僅及於新聞稿發佈之日，除非法律要求，百濟神州並無責任更新該等資訊。

SOURCE 百濟神州