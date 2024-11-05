擎朗智能2023年送餐機械人出口居全球首位，全球運送服務機械人數超過10萬台
新聞提供者KEENON Robotics
05 11月, 2024, 13:59 CST
上海2024年11月5日 /美通社/ -- 全球領先的IT市場研究及諮詢機構國際數據公司（IDC）最新發佈了《2024年中國機械人出海市場分析：揚帆出海，破浪前行》報告。報告指出，送餐機械人在推動中國商業服務機械人出口中發揮了關鍵作用。數據顯示，擎朗智能在全球送餐機械人出口市場中佔據了44.8%的市場份額，穩居首位，進一步鞏固了其在這個快速增長行業的領先地位。此外，擎朗智能在全球範圍內部署的服務機械人數量已超過10萬台，廣泛應用於餐廳、酒店、醫院、零售和工廠等多個領域，展示了其在全球商業服務機械人市場中的巨大成功。
擎朗智能自2020年開始積極佈局海外市場，到2022年成立國際事業部，近幾年獲得快速成長。目前，擎朗智能全球業務已覆蓋600+城市及地區，在阿聯酋迪拜、德國杜塞爾多夫、日本東京、韓國首爾、美國洛杉磯等地設有子公司/辦公室，其中在日本、韓國及歐洲市場2023年營收增速分別超240%、100%、50%。
多元服務機械人創新引領市場
擎朗智能致力於提供多品類的服務機械人產品及解決方案，並在各個場景中發揮作用。其送餐機械人DINERBOT系列在國際市場上表現出色，為公司業績做出了重要貢獻。除了DINERBOT系列，擎朗智能還推出了酒店配送領域的BUTLERBOT系列，該系列在2023年收入增速高達244%。此外，擎朗智能也正在積極佈局清潔機械人市場。這一系列創新不僅展現了擎朗智能出色的市場適應能力，也凸顯了其在滿足各行各業客戶多樣化需求方面的持續承諾和技術領先優勢。
展望未來的增長與創新
擎朗智能將繼續深入研究具身智能技術，通過推出更具創新性的通用服務機械人，進一步開拓多元化的應用場景，以滿足全球各行各業用戶的業務需求並提升商業價值。透過不斷的創新與戰略性市場擴展，擎朗智能持續展示商業服務機械人在全球舞台上的潛力。
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關於 KEENON Robotics
KEENON Robotics是商業服務機械人和解決方案的全球領導者，自2010年以來一直站在先進服務機械人市場的前沿。憑藉尖端的機械人技術和雲計算技術，公司在全球業務中廣受信賴。KEENON Robotics致力於創造價值、促進創新，並為各行業的增長作出貢獻。
SOURCE KEENON Robotics
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