九方财富2023年年度總訂單金額較同期上漲17.9% 經營性現金流大增86.6%

財務摘要：

銷售九方智投旗艦版產生的總訂單金額約為人民幣 1,364.4 百萬元，較同期增加約 16.3% 。銷售九方智投擒龍版產生的總訂單金額約為人民幣 983.3 百萬元，較同期增加約 20.2% ；

總收益約為人民幣 1,965.4 百萬元，較同期增加約 6.2% 。

經營性現金流（淨流入）約為人民幣 444.0 百萬元，較同期增加約 86.6% 。

截至 2023 年 12 月 31 日，本集團共有 374 個在多個互聯網平台上營運的 MCN 賬戶，擁有約 38.9 百萬名追隨者。

董事會建議就截至 2023 年 12 月 31 日止年度派發末期股息約 102.5 百萬港元，即每股 0.22 港元（現金），建議末期股息須待股東於股東週年大會上審議及批准。

香港2024年4月26日 /美通社/ -- 中國領先的在線投資決策解決方案提供商 – 九方财富控股有限公司（「九方财富」或「公司」）截至2023年12月31日止（「報告期」）的綜合年度業績表現亮麗。年內收益為人民幣1,965.4百萬元 (2022年：人民幣1,850.1百萬元)，較同期上升6.2%。其中，來自九方智投旗艦版的收益較同期增長2.9%至人民幣1,173.9百萬元。來自九方智投擒龍版的收益較同期增加11.9%至人民幣791.5百萬元，主要是由於總訂單金額增加、產品客單價增加、付費用戶數量增長所至。

於報告期末，本集團擁有的現金及現金等價物餘額為人民幣745.9百萬元，經營性現金流表現強勁，淨流入額約為人民幣444.0百萬元，同比大幅增長約86.6%，充分證明了九方财富在複雜市場環境中依然保持著穩健的經營態勢和良好的發展勢頭。

精細化流量運營 流量、產品與品牌加速聯動 獲客能力持續提升

九方财富以精細化流量運營為獲客關鍵，並持續完善此運營模式。本集團通過深入剖析使用者行為資料，包括點擊率、點贊量以及停留時長等多維指標，構建了詳盡的潛在用戶畫像。在此基礎上，本集團精細化流量分層，利用先進演算法保障內容精準觸達不同層級用戶。

九方财富通過在新興用戶流量門戶網站上發佈豐富且優質的內容及建立優質的MCN頻道，增強使用者黏性和吸引新客戶。截至2023年12月31日，共有374個在多個互聯網平台上營運的MCN賬戶，擁有約38.9百萬名追隨者，較同期增加2.9百萬名追隨者。九方财富的MCN頻道在市場上具有很高的影響力並獲得廣泛認可，公司旗下主播榮獲「2023年度介面新聞紅主播」「年度教育領域影響力主播」殊榮。

除MCN頻道外，九方财富亦與抖音、小紅書、視頻號等多平台聯動，擴大品牌曝光，提升效率。借助直播技術和短視頻技術，快速提升瀏覽量，吸引流量。未來本集團將積極探索電商與教育培訓領域的流量池模式，結合市場和使用者特點，豐富直播品類，構建具備強大競爭力的直播生態系統。

柔合ESG理念於企業文化之中 建設多元、公平和包容平台

年內，九方财富高度重視可持續發展，推動 ESG理念融入公司治理和業務經營之中。九方财富堅信長期運營和可持續發展理念，就如同本集團對投資者倡導做長期價值投資者、可持續投資是一個道理。2023年九方财富加強了企業文化DEI （多元、公平和包容）的建設，促進員工和企業共同成長；開啟了博士後工作站建設的部署，加快引進高層次人才，推動新興科技在公司的研究及落地；持續關注投資者教育普及，開展「5.15全國投資者保護日」 等在線的投資者保護課題活動；亦走進高校開展大學生金融教育宣講、開展「星河公益」 等貧困扶持活動。這些都提升了公司的可持續經營理念和品牌建設。

科技驅動金融，搶佔AI+投顧 推進「科技+投研」雙輪驅動戰略

創新和技術研發作為公司核心驅動力，九方财富一直堅定推進「科技+投研」雙輪驅動戰略，本報告期研發投入約人民幣287.4百萬元，同比增長25.2%，並且每年的研發投入均占公司總收益約14.6%。截至2023年12月31日，我們的研發部門擁有544名專業人員，佔員工總數的19.6%，較同期上漲22%，其中九方财富的產品開發團隊九方研究所擁有124名專業人員，在研究、投資及其他金融領域擁有豐富經驗。

年內，本集團秉持「科技驅動金融」的發展信念，夯實自身研發實力，加速推進「數智化」轉型進程，通過建設核心中台，強化系統架構，優化應用場景，以及推出智能投顧數字人「九哥」，進步提升金融科技實力，以搶佔「AI+投顧」領域的發展先機。

未來，我們將圍繞九方智投APP，持續完善產品體系、打磨產品價值、塑造產品競爭力。不斷優化升級「九哥」功能，保持行業領先，並根據使用者回饋和市場需求提升其感知、決策和輸出能力，增強其專業性、嚴謹性和準確性。

加強自身團隊專業性 探索券商合作 整合一站式投資決策服務

九方财富能夠準確識別及滿足未得到滿足的消費者需求，很大程度上歸功於本集團有關中國資本市場及中國個人投資者的經驗及深入了解。截至2023年12月31日，根據中國證券業協會官方網站展示的資料，九方财富擁有289名具備中國證券業協會授予的證券投資顧問資質的僱員，在81間有證券投資顧問資質的公司當中排名第一，並擁有1,678名具備證券從業人員資質的僱員。

作為國內首批獲得證券投資諮詢資格的機構以及中國證券業協會會員單位，經過20餘年的積累與沉澱，我們已發展成為一家頗具實力的實戰派股票學習平台，基於大數據、AI計算、Fintech三大體系，構建智慧投資系統，通過投教類課程及學習軟件，構建一套從入門到深度策略的投資者教育培養體系，為不同需求及使用場景的投資者提供股票學習和服務，充分滿足投資者全生命週期的陪伴和服務。

展期未來

九方财富董事會主席及首席執行官陳文彬先生表示：「思考未來，我認為中國資本市場將進一步加強對個人投資者的保護，增強個人投資者對市場的信心和信任。這一方面來自於市場提振和投資回報的反饋，另一方面也來自於市場各參與機構對投資者的教育和輔導。以此，中國資本市場需要不斷開拓買方投顧機構隊伍，以滿足客戶長遠利益為優先、以滿足客戶多元化投資需求為優先。我認為我們已經邁出了堅實的一步，未來我們將堅定的和客戶站在一起，積極擁抱市場變化和政策創新，不斷達成向買方投顧轉型升級的戰略路線。九方财富將繼續秉持「讓投資理財更簡單，更專業，提升投資理財的幸福感」的使命，堅持不懈的為客戶提供優質服務，為股東創造長遠價值。我們亦將努力，推動技術創新，為社會可持續發展作出應有貢獻。」

關於九方财富控股有限公司

九方财富為中國領先的在線投資決策解決方案提供商，專注於在線投資者內容服務市場幫助投資者更好地瞭解金融市場及制定投資計劃或決策。自成立以來，九方财富不斷增強自身經驗、知識及技術，並已成為全面、以用戶為導向和基於互聯網投資決策解決方案提供商。旗下擁有兩大產品：九方智投旗艦版及九方智投擒龍版，分別為個人及較多投資經驗及需求的投資者提供服務。

SOURCE 九方财富控股有限公司