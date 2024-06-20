維他奶公佈2023/2024年度全年業績

隨著集團財務表現及現金狀況有所改善，董事會建議派發2023/2024財政年度的末期股息每股普通股6.3港仙，惟須待股東於2024年8月19日舉行的股東週年大會上批准，方可作實。連同中期股息每股普通股1.4港仙，2023/2024財政年度的股息總額達至每股普通股7.7港仙。

維他奶國際集團有限公司執行主席羅友禮先生表示：「於2023/2024財政年度，我們透過提升經營效率及加強執行銷售策略，令集團的結構性盈利能力有所改善。來年，我們有信心維他奶及維他品牌能充分把握消費者對植物為本的飲品需求日益增長所帶來的機遇。作為一家有企業社會責任的公司，我們將根據可持續發展框架及最新的監管要求，持續提高環境、社會及管治績效。」

中國內地 —

下半年收入回復增長，本財政年度全面邁向盈利

中國內地的收入按人民幣計算同比持平，下半年經營溢利增長10%至人民幣29,000,000元，扭轉上半年收入下降的局面。各品牌平台、渠道及地區的業績表現均衡。

在定價上漲、有效的貿易促銷支出以及控制經營費用下，年內經營溢利以當地貨幣計算大幅增長402%。

香港業務（香港特別行政區[1]、澳門特別行政區[2]及出口）—

維持核心業務優勢與增加創新產品實現持續增長

集團的香港業務憑藉核心業務優勢、有效挑選創新項目、便利店消費增長以及維他天地學校業務恢復正常，收入及溢利均有所增長。

經營溢利增加3%。然而，撇除2019冠狀病毒病相關政府補貼，再加上公司努力節約材料及生產成本，經營溢利增長實際上顯著增加42%。

澳洲及新西蘭 —

現正處理的工廠達標及物流過渡問題令業績受損

儘管市場對該業務植物為本的産品需求旺盛，惟由於短期生產達標及物流問題造成的缺貨情況，2023/2024財政年度期間的收入按當地貨幣及港元計算有所下降。集團現正處理有關問題，並向澳洲廠房提供全面的支援，從而確保可於2024/2025財政年度加快並持續恢復產能及維持穩定。

憑藉維他奶希臘式大豆乳酪的正面迴響及增長趨勢，該業務推出全新燕麥乳酪產品系列，擴大該產品系列並於本財政年度推動其增長勢頭。

於2023/2024財政年度，由於出現缺貨情況、市場競爭加劇、原材料、物流及間接成本高昂、以及在2023年2月23日取得全部擁有權的過渡期內產生其他經營費用，該業務錄得經營虧損澳元16,000,000元。

新加坡 —

飲品銷售額在轉換經銷商前下滑，抵銷豆腐出口的強勁增長

收入按當地貨幣計算輕微下降2%，以港元計算則持平。飲品銷售額在轉換經銷商前短暫下降，繼而影響整體業績，並抵銷豆腐出口的增長。

經營虧損增加主要由於原材料成本上漲及價格競爭所致，惟部分因有效控制經營開支而抵銷。

菲律賓 —

我們與Universal Robina Corporation成立的合營公司將繼續投資建設維他奶品牌，透過營銷試飲活動加強大眾認識及選擇大豆類產品，從而提升銷量及市場佔有率。此外，我們將繼續提升當地生產能力以增加產品供應並提升效率。

整體展望

憑藉強大的品牌價值和核心產品系列，加上持續創新，集團繼續在市場中創造長遠價值及增長潛力。集團已加強植物為本食品及飲品的組織能力及國際認知度，能夠吸引注重健康的消費者，亦為集團提供優勢。

詳情請參閱以下文件：

附註：

[1]「香港特別行政區」指中華人民共和國香港特別行政區。 [2] 「澳門特別行政區」指中華人民共和國澳門特別行政區。

關於維他奶

維他奶國際集團有限公司是一間專注植物食品及飲品的生產及分銷商，總部設於中國香港。自維他奶於 1940 年由羅桂祥博士創立以來，一直致力以各種高品質產品，以營養、美味及可 持續發展作為開拓產品方針，從而推廣可持續的營養，並重視社會責任及致力回饋社會。目前，維他奶旗下產品行銷全球約 40 個市場，在中國 (包括中國內地及香港特別行政區)、澳洲、新加坡及菲律賓設有營運基地。

維他奶國際集團有限公司（00345.HK）在香港聯合交易所主板上市，並獲納入多個指數類別，包括摩根士丹利資本國際指數（MSCI） 香港小型股指數及恒生可持續發展企業基準指數。

維他奶公司網站： www.vitasoy.com

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