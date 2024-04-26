貝殼發佈2023年度ESG報告
26 4月, 2024, 21:30 CST
善用科技 助居住服務行業升級
北京2024年4月26日 /美通社/ -- 科技驅動的一站式新居住服務平台貝殼（紐交所代號：BEKE及港交所代號：2423，「貝殼」或「公司」）發佈2023年度環境、社會及管治（ESG）報告。貝殼持續加強平臺能力建設、完善行業標準，並聯合行業夥伴探索房產交易、家裝家居、房屋租賃等各項業務中的品質服務實踐，在助力消費者「安居」的同時，為行業數字化、品質化發展做出貢獻。
在房产经纪领域，貝殼長期致力於治理虛假房源問題。以科技驅動房源品質提升，我們打造行業領先的房源線上數據庫「樓盤字典」，作為「真房源服務承諾」執行的基礎設施。2023年，樓盤字典啓動大範圍的房源信息更新維護，保障信息完整、真實且具有時效性。貝殼真房源服務承諾已連續13年實現平台100%覆蓋，真房源率長期保持在95%以上。
在家裝家居領域，貝殼通過建立明確的管理制度、打磨透明的服務標準、穩固施工交付的底層能力，為客戶提供高品質交付，重構家裝行業的用戶信任。針對價格不透明、裝修質量低等問題，貝殼持續建設「十怕十諾」「十心實意」服務承諾，涵蓋家裝預算、質量、工期、安全等多個維度，確保報價透明、材料透明、施工透明、服務透明。同時，貝殼持續推進施工質量自檢活動「魯班行動」，2023年覆蓋全國30個區域，開展593期，累計檢查工地11,135個。同時，貝殼堅持以科技賦能服務，推出的AIGC家裝設計產品「設牛」可把用戶對居住環境的構想躍現眼前，已為約6.3萬名用戶生成超過234萬張效果圖。而新一代智能家裝服務工具「AI展廳」已經線上展示超過11.5萬個真實工地。
在房屋租賃業務中，貝殼持續探索多元的產品及服務模式，推動住房租賃行業服務品質升級。貝殼推出分散式租賃住房管理服務「貝殼省心租」，圍繞托管房屋財產安全、租客人身安全提供服務保障。截至2023年底，服務保障已覆蓋北京、天津、成都、西安、蘇州等13個城市。秉持「C2M（從消費者到生產者）」理念，貝殼在成都建成首個「海鹽公寓」，根據房屋安全、環保家電、公共區域功能等用戶需求，針對性地進行戶型及家具配置設計。為助力青年群體安居，貝殼通過「新青年計劃」為畢業生提供租房福利，如為應屆畢業生提供「0押金、租金月付」等優惠專項活動。截至2023年底，貝殼為約1.8萬畢業生提供租房福利，累計讓利約2,300萬元。
貝殼亦致力於以科技賦能服務者，智能線上工具「小貝助手」為服務者提供賦能訓練和業務輔助，「跳躍課堂」則以短視頻形式為安裝師傅傳授專業技巧，2023年「跳躍課堂」共發佈16期課堂視頻，視頻累計流覽量超48,141次。
除此之外，貝殼積極響應國家「雙碳」方針，充分考慮公司運營對環境帶來的影響，將綠色發展理念融入業務中。貝殼持續探索多業務場景下的無紙化實踐，並堅持打造綠色門店。2023年，貝殼通過各項無紙化交易服務和無紙化辦公舉措，共節約用紙近2億張，減少約1,700噸碳排放。此外，貝殼建立了門店用電成本模型，通過高效的能耗監測實現科學精准減排。同時，貝殼通過應用VR、AI等技術，減少傳統實地看房所產生的碳排放。
在信息安全和隱私保護方面，貝殼持續完善內部管理體系，在應用技術保障措施防止用戶數據與隱私信息泄露的同時，通過強化應急事件響應能力和信息安全保護能力，保護用戶數據與隱私安全。我們上線用戶敏感數據管理系統，強化我們在用戶個人信息保護方面的管理水平，同時建設數據合規一站式治理平台，使數據合規管理更全面、更前置、更高效。
貝殼聯合創始人、董事會主席、首席執行官彭永東在報告中表示，「我們致力於讓貝殼成為科技驅動的一站式新居住服務平台，幫消費者安居 , 助服務者樂業, 構建和諧生態 , 推動行業進步, 邁向美好組織 , 是我們要承擔的歷史使命和社會責任。社會需要一個能夠承擔起社會責任的企業公民, 而商業上的數字, 是意義與責任的變現。」
今年年初，國際權威指數機構MSCI公佈的最新評級結果顯示，憑藉在人力資本發展、企業行為、隱私和數據安全等領域管理和實踐方面的優異表現，貝殼ESG評級由BB上調至BBB，位於中國互聯網平台企業前列。
如欲閱覽貝殼2023年度ESG報告，請瀏覽貝殼控股投資者關係網站https://investors.ke.com/zh-hant/governance/sustainability。
SOURCE 貝殼
分享這篇文章