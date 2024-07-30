唯一中企！中信博再度上榜2023全球跟蹤支架系統出貨量TOP5

中信博作為全球領先的光伏跟蹤系統企業，近年來始終保持全球出貨量持續增長，2023年實現全球跟蹤系統出貨量7.64GW，同比增長129.47%、跟蹤業務營收35.98億，同比增長124.13%。

2024上半年，中信博同樣勢頭強勁、增速迅猛，截至6月30日，公司在手訂單約66.69億元（未含稅），其中跟蹤支架約55.49億元，同比增長約183.11%。同時也迎來在印度、中東等地區市場佔有率全面攀升，2024上半年印度新簽訂單超6GW，中東地區超3.7GW，其中含印度Khavda II 4.3GW、Rajasthan 1.8GW、沙特REPDO4 AHK 1.2GW、迪拜DEWA6 1.2GW等多個GW級項目。

領先實力，構建全球競爭力

在全球市場勢如破竹、訂單不斷，業務持續擴展來源於客戶的高度認可。中信博始終以客戶為中心，為客戶提供差異化領先產品解決方案及服務。

3大跟蹤支架旗艦產品天際Ⅱ、天智Ⅱ、天雙，搭載中信博全球首創多點平行驅動技術，提升產品惡劣天氣抵禦能力的同時高效穩定發電；搭配二代智能算法可實現額外增發8%，提升電站發電量及全生命週期收益率。

全球3大海外區域總部、4大服務中心、7個分支機構，同時擁有包括印度、沙特海內外共5座生產基地，全球屬地化運營也為中信博定制化方案設計、快速服務響應、高效品質交付提供保障，進一步提升了企業在全球範圍內的客戶認可度。

「科技賦能，引領產業發展。」中信博將繼續以此為使命，秉持著「不忘初心、砥礪精進」的理念，為客戶及行業創造價值，在全球市場提供具備差異化競爭力的產品及服務，為全球綠能轉型及可持續發展做出貢獻。

SOURCE Arctech