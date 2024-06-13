「東亞綠色藝術節」2024 一連串精采綠色藝術活動 實踐低碳生活 應對氣候變化

13 6月, 2024, 12:38 CST
歡迎五歲或以上人士免費參加
香港2024年6月13日 /美通社/ -- 聯合國去年發出警告：「全球暖化的時代結束；全球沸騰的時代已經到來」。在香港迎來的超高溫冬季、頻繁熱夜、颱風和暴雨成災，都是地球發出的紅色預警。氣候變化並非遙不可及，它正為我們帶來不可逆轉的衝擊和影響，每個人都不能置身事外。
第三屆「東亞綠色藝術節」將於夏季重臨。參加者可免費出席一系列以「氣候變化」為主題的精采活動，包括戶外音樂及電影放送、劇場表演、創意藝術工作坊、裝置藝術展覽、舞蹈短片欣賞等。希望鼓勵大眾從日常做起，實踐低碳生活，並向下一代灌輸可持續發展概念，一同應對這個全球性危機。
免費藝術工作坊、劇場表演、展覽、音樂及電影放送
「東亞綠色藝術節」由香港青年藝術協會主辦，東亞銀行慈善基金贊助，東亞銀行全力策劃。6月28日率先於中環東亞銀行大廈舉行「Voices of Change」戶外音樂及電影放送，為藝術節掀起序幕。7月2至7日活動於觀塘東亞銀行中心進行，首四天為學生場次，週末場次則開放予公眾人士參加。參加者可免費欣賞第二場「Voices of Change」、精采短劇《地球小英雄》，以及五個探索大自然的手作及體驗工作坊──「珊瑚黏土磁石貼工作坊」、「鼓勵節能木製裝飾工作坊」、「『改變趁現在』徽章工作坊」、「『瓶中世界』紙雕模型工作坊」及「環保敲擊師──轉廢為樂工作坊」。
活動期間更可欣賞五組以氣候變化為主題的藝術作品，包括演繹臭氧層急劇變薄的大型繩網及編織裝置《護盾綻放之時》、長達四米的大型鯨魚及白化珊瑚雕塑《五十二赫茲的感應》、錯視畫《未來預言》、舞蹈錄像作品《地球迴響》，以及早前由東亞銀行義工帶領約40名基層兒童及青少年，在濕地公園創作的反向玻璃畫作品及精采花絮。展覽由7月1日至8月2日在觀塘東亞銀行中心2樓舉行，歡迎公眾人士參觀，無須登記入場。
所有活動費用全免，並需預先登記報名。即日起可於撲飛網站 https://bit.ly/BEAFestival2024 報名參加。歡迎瀏覽香港青年藝術協會網站 www.hkyaf.com ，Facebook或Instagram 專頁 @hkyaf了解更多活動詳情。
活動詳情
東亞綠色藝術節2024 – 公眾場次
日期： 2024年7月6、7日（星期六、日）
時間： 早上10時30分至下午5時（共6節）
地點： 九龍觀塘創紀之城5期東亞銀行中心7樓（登記處設於2樓）
費用全免，適合5歲或以上人士參加。
一人一票，需在撲飛網站https://bit.ly/BEAFestival2024 報名及繳付港幣50元按金，出席後全數退回。
東亞綠色藝術節2024 – Voices of Change：戶外音樂及電影放送
第一場
日期：2024年6月28日（星期五）
時間：晚上7時正至8時45分
地點：中環德輔道中10號東亞銀行大廈2樓Café 23
第二場
日期：2024年7月6日（星期六）
時間：晚上7時正至8時45分
地點：九龍觀塘創紀之城5期東亞銀行中心43樓（登記處設於2樓）
費用全免，適合10歲或以上人士參加。
一人一票，需在撲飛網站https://bit.ly/BEAFestival2024VoicesofChange 報名及繳付港幣50元按金，出席後全數退回。
SOURCE 香港青年藝術協會 Hong Kong Youth Arts Foundation
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