「東亞綠色藝術節」2024 一連串精采綠色藝術活動 實踐低碳生活 應對氣候變化

歡迎五歲或以上人士免費參加

香港2024年6月13日 /美通社/ -- 聯合國去年發出警告：「全球暖化的時代結束；全球沸騰的時代已經到來」。在香港迎來的超高溫冬季、頻繁熱夜、颱風和暴雨成災，都是地球發出的紅色預警。氣候變化並非遙不可及，它正為我們帶來不可逆轉的衝擊和影響，每個人都不能置身事外。

第三屆「東亞綠色藝術節」將於夏季重臨。參加者可免費出席一系列以「氣候變化」為主題的精采活動，包括戶外音樂及電影放送、劇場表演、創意藝術工作坊、裝置藝術展覽、舞蹈短片欣賞等。希望鼓勵大眾從日常做起，實踐低碳生活，並向下一代灌輸可持續發展概念，一同應對這個全球性危機。