「香港貓迷博覽會」2024正式開幕 日本、韓國、馬來西亞品牌進駐 文創產品成主流 打造貓文化盛會

02 8月, 2024, 20:47 CST
香港2024年8月2日 /美通社/ -- 由展覽集團主辦，全港歷來最大型公眾人士入場的「香港貓迷博覽會」2024 (「博覽」)今日起至8月4日(五至日) 一連三日假 香港會議展覽中心展覽廳3BCD舉行，承接首屆博覽的強勢，今年博覽增設一個展覽館，及獲破紀錄200個展商參展，共410個展位，特別為貓迷帶來一系列精彩活動和展區，包括：文創藝術區、貓奴知識講座、「十二『喵』生肖」及「吃貨貓」貓奴必到打卡區、CFA國際貓展及貓主題工作坊等，讓一眾貓奴及貓喵樂而忘返。
香港貓迷博覽會2024開幕儀式邀請特區政府文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮、漁農自然護理署署理高級獸醫師 (動物管理)行動科畢丹獸醫、香港寵物業商會會長李國威、香港黑貓會會長羅燕玲、自由黨寵物權益關注組召集人王家旗、Mastercard 香港及澳門 業務拓展總監林卓逸、恒生銀行有限公司個人銀行產品信用卡消費及獎賞業務主管何嘉鳳、CFA Board Member Judging Program(Education Committee) Anne Mathis、貓迷愛心大使Yoko Tsang、油畫及壁畫家 LeonLollipop、展覽集團主席王學譜及總經理朱雪玲一同主禮。
展覽集團主席王學譜表示：「香港寵物產業(貓)每年市值逾22億，包括糧食、醫療、保健、保險、服務、玩具等不同種別，今年博覽增設一個展館，更首度有來自內地、日本、韓國、馬來西亞及澳門參與。早前公佈的數據更指指養貓每月支出較去年急升26%，加上留港消費的特性，對支撐本地經濟起了一定作用。」
博覽結合了購物、藝術創作、音樂、表演、講座等內容，讓一眾貓喵們及貓奴休憩遊玩。「文創藝術區」邀得來自內地、日本、韓國、馬來西亞及澳門的貓貓文創品牌進駐，其中日本藝術家山本修將首次參與主題展覽，帶來以貓版重新詮釋世界名畫；香港本地插畫家文地貓將於8月3日下午2點半在主舞台舉辦新書發佈會，與貓迷們一起成為更了解貓星人的貓奴；愛護動物協會將在「貓奴知識講座」分享寵物物理治療、貓貓行為研究、骨骼疾病的預防和治療的專業知識，幫助貓奴們更好地照顧自己的愛貓；「貓奴必到打卡區」設有巨型「吃貨貓」及首次展出「十二『喵』生肖」，以貓貓的視角重新詮釋中國傳統的十二生肖，創作出十二個卡通公仔，海報中的托腮貓與龍龍公仔互動，展現貓貓玩弄生肖公仔的趣味場景。
另外，Mono Care藉住10週年之際聯同「狗餅物語」，與日本東京谷中街區的招財貓聖地──「開運谷中堂」合作，博覽期間將會有4,000隻招財貓與大家見面，必定成為貓迷必到的打卡熱點；由香港黑貓會承辦的「CFA夏日冠軍貓展」兩日合共10環賽事，參賽貓隻會經10位來自世界各地的評判按美國CFA比賽規例獨立評選。與此同時，大會還將舉辦「CFA貓隻品種巡禮」，帶來20個品種超過100隻貓貓讓觀眾近距離接觸，增進對貓隻特點的了解，提高對貓隻品種保育的認識。
展商帶來一系列全新貓貓文創精品，以貓版重新詮釋世界名畫的日本藝術家山本修「貓・美術館」 (展位編號：TA12)首次來港參展，致力於提供一個全新的世界觀，以趣味的手法帶領大家認識「貓界」，透過橫跨東西洋藝術史的藝術瑰寶，全面「喵化你的視界」！本地插畫品牌「毛毛聊」(展位編號：Z11,12)將可愛和正能量注入生活，現場更有多款將插畫巧妙地融入的精品和日用品及兩個150cm高的貓貓打卡立牌；「Pop2make」(展位編號：R20) 推出貓貓造型全手工真皮招財貓鎖匙包、貓貓扣針及貓貓証件套；「CatrabbitSky貓兔子的天空」(展位編號：M66) 以中國水墨畫風格繪畫流浪貓並製作成明信片及環保袋，希望推廣領養不棄養的理念。「初蠟製作」(展位編號：M63)帶來寵物及孕婦友善的寵物造型蠟燭及擴香石用品。「Totalhouse Co土土屋」(展位編號：M17) 帶你探索日本最潮最新的可愛貓貓造型日常小物，讓你每天都被幸福圍繞！「Nomadsymmz」(展位編號：J28,30) 推出貓貓系列土耳其陶瓷首飾及皮革手袋。「Enjo Creation Design Co.」(展位編號：H61) Take Me Home 原創・鈎織【貓咪雙面抱枕套/坐墊】、【可愛貓咪小掛包】及【可愛潮貓Tote Bag】一定大受貓奴們喜愛。「Reel」(展位編號：G28,30) 深信人與寵物之間有著獨特連結，將每個獨特的紋理以100%人手打造成無法取締的個人寵物飾品，讓回憶永久保存「Amaz Company Limited」(展位編號：K62,66) 油畫及壁畫家Leon筆下的托腮貓Gloomie化身成手拿金牌的招財貓造型為粉絲帶來好運和祝福外，亦會現身於多款周邊產品上，屆時亦會驚喜發售超限量的全黑版的Lucky Gloomie。
博覽期間，「貓貓大銀幕」由寵主提供的貓貓靚相會登上舞台大銀幕，貓奴們可以帶埋貓咪一起在大銀幕前打卡留念。主人們可以在一連三日的貓主題工作坊親手打造可愛貓貓手工作品。顧客憑單一發票以Mastercard®卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每$250，均可獲一次抽獎機會，有機會獲得日本、韓國及中國台灣地區雙人來回機票、貓包等大批豐富禮品。客戶即場開設恒生優進理財服務並選擇恒生萬事達信用卡，最高可獲得250港元優惠券。入場人士讚好「香港貓迷博覽會」Facebook、Instagram，便可獲得托腮貓同款貓煲軚乙條，數量有限，送完即止。
香港貓迷博覽會2024
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日期
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2024年8月2日至4日 (星期五至日)
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時間
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8月2至3日 (星期五至六)：中午12時至晚上9時
8月4日 (星期日)：中午12時至晚上8時
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地點
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灣仔博覽道1號香港會議展覽中心展覽廳3BCD
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網址
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傳媒垂詢，請聯絡：
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Market Hubs Holdings Limited
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Debbie So
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Kary Chan
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+852 3998-4900
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+852 3998-4900
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Lierence Li 李鑒泉
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+852 3998-4900
精選活動及展商
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展商名稱
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介紹
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CFA夏日冠軍貓展
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合共10環賽事，參賽貓隻會經10位來自世界各地的評判按美國CFA比賽規例獨立評選
時間：8月3-4日 上午11:30 – 下午 7:00
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「CFA貓隻品種巡禮」
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20個品種超過100隻貓貓讓觀眾近距離接觸，增進對貓隻特點的了解，提高對貓隻品種保育的認識。
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文地貓《貓星人統治地球2》新書發佈會
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新書發佈會
位置：大會舞台
時間：8月3日 下午2:30-3 :00
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貓奴知識講座
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分享寵物物理治療、貓貓行為研究、骨骼疾病的預防和治療的專業知識。講座主題包括「寵物常見危疾及治療方法」、「喵喵護理101」、「愛咬人貓咪是如何煉成的」等。
位置：大會舞台
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Mono Care與「開運谷中堂」深度合作
(展位編號：L57)
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Mono Care藉住10週年與日本東京谷中街區的招財貓聖地──「開運谷中堂」合作，於博覽期間帶4,000隻招財貓與大家見面！
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「CatrabbitSky貓兔子的天空」
(展位編號：M66)
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以中國水墨畫風格繪畫流浪貓並製作成明信片及環保袋，希望推廣領養不棄養的理念。
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「初蠟製作」
(展位編號：M63)
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初蠟是寵物及孕婦友善的蠟燭及擴香石用品店，旨在將幸福的香氣及視覺的享受融合為一體，今次推出貓貓造型蠟燭及擴香石用品，望為各位送上一份別致的禮物，為環境及人際帶來升華。
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「TotalhouseCo土土屋」
(展位編號：M17)
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土土屋所有精選產品均由日本直接空運到港，帶你探索日本最潮最新的可愛貓貓造型日常小物，從可愛貓咪地氈到實用貓咪文具，每一件都充滿了貓咪的魅力，讓你每天都被幸福圍繞！
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「Nomadsymmz」
(展位編號：J28,30)
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純人手打造貓貓系列的土耳其陶瓷首飾、皮革手袋、地氈等產品。
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「Enjo Creation Design Co.」
(展位編號：H61)
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Take Me Home 原創・鈎織【貓咪雙面抱枕套/坐墊】可自行選擇喜愛的貓咪顏色及圖案，會場訂講任何款式均可獲贈 真空磨毛羽絲絨枕芯乙個及可享有一次性免費改名服務。
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「Reel」
(展位編號：G28,30)
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Reel深信人與寵物之間有著獨特連結，將最珍貴的回憶轉化為實體，珠寶匠人將每個獨特的紋理以100%人手打造成無法取締的個人寵物飾品，讓回憶永久保存。
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「Amaz Company Limited」
(展位編號：K62,66)
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香港油畫及壁畫家 LeonLollipop筆下的托腮貓Gloomie化身成手拿金牌的招財貓造型為粉絲帶來好運和祝福外，亦會現身於多款周邊產品上，屆時亦會驚喜發售超限量的全黑版的Lucky Gloomie。
SOURCE 展覽集團
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