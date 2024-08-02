「香港貓迷博覽會」2024正式開幕 日本、韓國、馬來西亞品牌進駐 文創產品成主流 打造貓文化盛會

展覽集團主席王學譜表示：「香港寵物產業(貓)每年市值逾22億，包括糧食、醫療、保健、保險、服務、玩具等不同種別，今年博覽增設一個展館，更首度有來自內地、日本、韓國、馬來西亞及澳門參與。早前公佈的數據更指指養貓每月支出較去年急升26%，加上留港消費的特性，對支撐本地經濟起了一定作用。」

博覽結合了購物、藝術創作、音樂、表演、講座等內容，讓一眾貓喵們及貓奴休憩遊玩。「文創藝術區」邀得來自內地、日本、韓國、馬來西亞及澳門的貓貓文創品牌進駐，其中日本藝術家山本修將首次參與主題展覽，帶來以貓版重新詮釋世界名畫；香港本地插畫家文地貓將於8月3日下午2點半在主舞台舉辦新書發佈會，與貓迷們一起成為更了解貓星人的貓奴；愛護動物協會將在「貓奴知識講座」分享寵物物理治療、貓貓行為研究、骨骼疾病的預防和治療的專業知識，幫助貓奴們更好地照顧自己的愛貓；「貓奴必到打卡區」設有巨型「吃貨貓」及首次展出「十二『喵』生肖」，以貓貓的視角重新詮釋中國傳統的十二生肖，創作出十二個卡通公仔，海報中的托腮貓與龍龍公仔互動，展現貓貓玩弄生肖公仔的趣味場景。

另外，Mono Care藉住10週年之際聯同「狗餅物語」，與日本東京谷中街區的招財貓聖地──「開運谷中堂」合作，博覽期間將會有4,000隻招財貓與大家見面，必定成為貓迷必到的打卡熱點；由香港黑貓會承辦的「CFA夏日冠軍貓展」兩日合共10環賽事，參賽貓隻會經10位來自世界各地的評判按美國CFA比賽規例獨立評選。與此同時，大會還將舉辦「CFA貓隻品種巡禮」，帶來20個品種超過100隻貓貓讓觀眾近距離接觸，增進對貓隻特點的了解，提高對貓隻品種保育的認識。

展商帶來一系列全新貓貓文創精品，以貓版重新詮釋世界名畫的日本藝術家山本修「貓・美術館」 (展位編號：TA12)首次來港參展，致力於提供一個全新的世界觀，以趣味的手法帶領大家認識「貓界」，透過橫跨東西洋藝術史的藝術瑰寶，全面「喵化你的視界」！本地插畫品牌「毛毛聊」(展位編號：Z11,12)將可愛和正能量注入生活，現場更有多款將插畫巧妙地融入的精品和日用品及兩個150cm高的貓貓打卡立牌；「Pop2make」(展位編號：R20) 推出貓貓造型全手工真皮招財貓鎖匙包、貓貓扣針及貓貓証件套；「CatrabbitSky貓兔子的天空」(展位編號：M66) 以中國水墨畫風格繪畫流浪貓並製作成明信片及環保袋，希望推廣領養不棄養的理念。「初蠟製作」(展位編號：M63)帶來寵物及孕婦友善的寵物造型蠟燭及擴香石用品。「Totalhouse Co土土屋」(展位編號：M17) 帶你探索日本最潮最新的可愛貓貓造型日常小物，讓你每天都被幸福圍繞！「Nomadsymmz」(展位編號：J28,30) 推出貓貓系列土耳其陶瓷首飾及皮革手袋。「Enjo Creation Design Co.」(展位編號：H61) Take Me Home 原創・鈎織【貓咪雙面抱枕套/坐墊】、【可愛貓咪小掛包】及【可愛潮貓Tote Bag】一定大受貓奴們喜愛。「Reel」(展位編號：G28,30) 深信人與寵物之間有著獨特連結，將每個獨特的紋理以100%人手打造成無法取締的個人寵物飾品，讓回憶永久保存「Amaz Company Limited」(展位編號：K62,66) 油畫及壁畫家Leon筆下的托腮貓Gloomie化身成手拿金牌的招財貓造型為粉絲帶來好運和祝福外，亦會現身於多款周邊產品上，屆時亦會驚喜發售超限量的全黑版的Lucky Gloomie。

博覽期間，「貓貓大銀幕」由寵主提供的貓貓靚相會登上舞台大銀幕，貓奴們可以帶埋貓咪一起在大銀幕前打卡留念。主人們可以在一連三日的貓主題工作坊親手打造可愛貓貓手工作品。顧客憑單一發票以Mastercard®卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每$250，均可獲一次抽獎機會，有機會獲得日本、韓國及中國台灣地區雙人來回機票、貓包等大批豐富禮品。客戶即場開設恒生優進理財服務並選擇恒生萬事達信用卡，最高可獲得250港元優惠券。入場人士讚好「香港貓迷博覽會」Facebook、Instagram，便可獲得托腮貓同款貓煲軚乙條，數量有限，送完即止。

香港貓迷博覽會2024

日期 2024年8月2日至4日 (星期五至日) 時間 8月2至3日 (星期五至六)：中午12時至晚上9時 8月4日 (星期日)：中午12時至晚上8時 地點 灣仔博覽道1號香港會議展覽中心展覽廳3BCD 網址 https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/catexpo2024

精選活動及展商

展商名稱 介紹 CFA夏日冠軍貓展 合共10環賽事，參賽貓隻會經10位來自世界各地的評判按美國CFA比賽規例獨立評選 時間：8月3-4日 上午11:30 – 下午 7:00 「CFA貓隻品種巡禮」 20個品種超過100隻貓貓讓觀眾近距離接觸，增進對貓隻特點的了解，提高對貓隻品種保育的認識。 文地貓《貓星人統治地球2》新書發佈會 新書發佈會 位置：大會舞台 時間：8月3日 下午2:30-3 :00 貓奴知識講座 分享寵物物理治療、貓貓行為研究、骨骼疾病的預防和治療的專業知識。講座主題包括「寵物常見危疾及治療方法」、「喵喵護理101」、「愛咬人貓咪是如何煉成的」等。 位置：大會舞台 Mono Care與「開運谷中堂」深度合作 (展位編號：L57) Mono Care藉住10週年與日本東京谷中街區的招財貓聖地──「開運谷中堂」合作，於博覽期間帶4,000隻招財貓與大家見面！ 「CatrabbitSky貓兔子的天空」 (展位編號：M66) 以中國水墨畫風格繪畫流浪貓並製作成明信片及環保袋，希望推廣領養不棄養的理念。 「初蠟製作」 (展位編號：M63) 初蠟是寵物及孕婦友善的蠟燭及擴香石用品店，旨在將幸福的香氣及視覺的享受融合為一體，今次推出貓貓造型蠟燭及擴香石用品，望為各位送上一份別致的禮物，為環境及人際帶來升華。 「TotalhouseCo土土屋」 (展位編號：M17) 土土屋所有精選產品均由日本直接空運到港，帶你探索日本最潮最新的可愛貓貓造型日常小物，從可愛貓咪地氈到實用貓咪文具，每一件都充滿了貓咪的魅力，讓你每天都被幸福圍繞！ 「Nomadsymmz」 (展位編號：J28,30) 純人手打造貓貓系列的土耳其陶瓷首飾、皮革手袋、地氈等產品。 「Enjo Creation Design Co.」 (展位編號：H61) Take Me Home 原創・鈎織【貓咪雙面抱枕套/坐墊】可自行選擇喜愛的貓咪顏色及圖案，會場訂講任何款式均可獲贈 真空磨毛羽絲絨枕芯乙個及可享有一次性免費改名服務。 「Reel」 (展位編號：G28,30) Reel深信人與寵物之間有著獨特連結，將最珍貴的回憶轉化為實體，珠寶匠人將每個獨特的紋理以100%人手打造成無法取締的個人寵物飾品，讓回憶永久保存。 「Amaz Company Limited」 (展位編號：K62,66) 香港油畫及壁畫家 LeonLollipop筆下的托腮貓Gloomie化身成手拿金牌的招財貓造型為粉絲帶來好運和祝福外，亦會現身於多款周邊產品上，屆時亦會驚喜發售超限量的全黑版的Lucky Gloomie。

SOURCE 展覽集團