華為举办2024全球軌道峰會 面向亞太展示智能解决方案

亞太地區正在快速擴張和城市化，推動未來對安全、高效和環境可持續的鐵路運輸需求不斷升級。在華為全球軌道峰會上，來自馬來西亞鐵路工業公司（Malaysia Rail Industry Corporation）、香港地鐵公司（Hong Kong MTR Corporation Limited）、新加坡SBS運輸有限公司（Singapore SBS Transit Ltd）、泰國鐵路技術研發機構（Thailand Rail Technology Research and Development Agency）、馬來西亞鐵路聯通（Malaysia Rail Link）和北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司的Top行業專家，以「引領基礎設施，加速交通智慧化」為主題，分享他們的數字化轉型故事和寶貴經驗。峰會期間，華為發布了《智慧城軌全光網技術白皮書》，系統闡述如何利用F5G先進的OTN技術，透過創新的灰光+彩光傳輸解決方案，打造城軌高品質光通訊網路底座。

面對軌道產業數字化、智能化變革的技術拐點，華為副總裁、交通智慧化軍團CEO馬悅在開場致詞中分享到：「智慧交通的關鍵是要根據實際需求，將數字技術深度融合到不同場景中，軌道交通有三個關鍵趨勢：雲和AI將加速軌道智能化；下一代聯接將為軌道智能化奠定堅實基礎；鐵路將融入多式聯運，使移動即服務（MaaS）成為現實。 」

華爲亞太地區部企業銷售部總裁馬建華在主題演講中表示：「華爲致力於加速軌道行業數字化和智能化轉型，不僅關注ICT基礎設施和技術，更關注我們服務的人群，我們將與合作夥伴一起，通過無縫購票、提供實時信息等方式，幫助客戶提升乘客體驗。」

新加坡捷運（SBS Transit Ltd）副總裁兼工程部（市區線）主管馮耀偉在分享SBS Transit數字化轉型歷程的過程中指出：「AI在數字化轉型中扮演重要作用，SBS Transit的理念和策略是，AI並非要取代人類，而是要增強人類能力。通過將日常工作任務自動化，提供有價值的信息來源，人工智能使人類得以專注於更具創造性、更個性化和高價值的工作。 」

港鐵有限公司高級數據與雲經理Andy Pang在主題分享中表示：「通過提供實時管理、異常檢測和數據驅動的決策支持，港鐵混合軌道雲這一數據基礎設施對建成智能軌道指揮平台發揮着至關重要的作用，數據智能框架扮演着模型角色，通過人工智能和大數據分析，提升運營和維護水平。」

作爲全球領先的ICT基礎設施提供商，華爲已在交通行業深耕近三十年，服務全球70多座城市、超過15萬公裡的鐵路與300多條城軌線路。從城軌雲、智能客運解決方案再到智能運維、鐵路週界防護，華爲爲軌道交通行業提供了豐富的産品和解決方案。

SOURCE 華為