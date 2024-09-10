2024 法國澳門商會慈善晚宴支持樂施會 「紙皮回收」計畫

在過往多年成功的基礎上，這個備受期待的活動將帶來精緻的美食佳餚、引人入勝的娛樂節目，並吸引來自澳門和大灣區的社區和商業領袖。與往年一樣，這次晚宴將繼續成為城中亮點。

今年，法國澳門商會再次舉辦「澳門ESG大獎」，以表彰在環境、社會和公司治理（ESG）方面對澳門作出傑出貢獻的組織。大獎將在三個類別中頒發——最佳項目、最佳中小企業和最佳非政府組織，並在晚宴上公佈得獎者。

法國澳門商會今年支持樂施會的「紙皮回收」慈善計劃，這與我們對環境可持續性的承諾相一致，該計劃旨在通過社區參與和提高意識來提高澳門的紙張回收率。

在新聞發佈會上，法國澳門商會溫誠睿會長表示：「我們很高興今年能與一個久負盛名的機構——樂施會合作，並期待提高公眾對回收重要性的認識，幫助樂施會在這個經常被忽視的話題以及相關人員的生活中做出積極的改變。」

去年的法國澳門商會慈善晚宴取得了巨大成功，所籌得的捐款支持了澳門食物及環境健康協會的「良方妙『約』」項目。該項目提高了食品的可持續性，擴展了教育活動，並促成了不少有影響力活動。

預定座位請聯係 [email protected]

更多活動內容：https://www.francemacau.com/events/gala-dinners/2024-charity-gala-dinner.html

關於樂施會 ( Oxfam )

樂施會是國際扶貧機構，致力透過政策倡議、社區扶貧及人道救援服務，與大眾共建「無窮世界」。樂施會澳門辦公室於2012年2月成立，除竭力在全球推行扶貧救災及倡議工作外，也積極在澳門投放資源，培育青年人成為世界公民，共同改變導致貧窮的不公平現象。

關於法國澳門商會 (FMCC):

法國澳門商會(FMCC)成立於2008年，由榮譽主席何超瓊女士與本地商界領袖共同創辦，得到澳門貿易投資促進局和法國駐香港及澳門總領事的支持。作為法國國際工商會的一份子，我們與全球95個國家的120個商會建立了聯繫，為超過35,000名會員提供支持。

我們的願景：成為加強法國與澳門公司之間商業聯繫的首選平台。

我們的使命：加強中國澳門與法國的商業關係，提升大灣區發展。

FMCC舉辦多元活動如年度慈善晚宴、早餐分享會、國際研討會、工作坊和企業考察等活動，讓會員可以建立人脈、交流見解和發掘新商機。為適應市場需求，FMCC推出了「LeBooster」商業服務，為計劃在澳門和橫琴擴展的國際企業提供針對性的商業支持，加強促進企業業務成長。

SOURCE 法國澳門商會