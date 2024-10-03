香港科技大學國際案例分析比賽2024 黎巴嫩貝魯特美國大學奪魁

香港2024年10月3日 /美通社/ -- 「香港科技大學國際案例分析比賽2024」於10月2日在香港科技大學校園圓滿閉幕。經過多輪比拼，黎巴嫩貝魯特美國大學為複雜的現實企業案例提供出色的創意解決方案，在16支頂尖國際商學院隊伍中脫穎而出，勇奪冠軍頭銜，同時斬獲「傑出商業概念獎」及「最佳演講者」獎項。加拿大多倫多大學和新加坡國立大學分別獲得亞軍和季軍。

「香港科技大學國際案例分析比賽2024」由香港科技大學工商管理學院（科大商學院）主辦，並獲滙豐鼎力支持，是亞洲首屈一指的商業案例競賽。比賽旨在透過解構現實企業案例，發揮年輕人的潛力，拓展他們的視野，並促進跨文化交流。

為期一周的賽事匯聚了來自澳洲、加拿大、丹麥、香港特別行政區、匈牙利、黎巴嫩、中國內地、新加坡、西班牙、泰國和美國的16支精英隊伍。期間，他們透過解構「微型案例」和「主要案例」，分別在5小時和24小時的準備時限下，為相關企業案例制定創新且實用的策略。學生及導師亦參觀了寶蓮禪寺和大澳水鄉，並體驗夜間電車派對，探索香港獨特的文化魅力。

科大工商管理學院署理院長許佳龍教授表示：「『香港科技大學國際案例分析比賽2024』展示科大商學院對於追求卓越、促進協作及推動國際化的承諾。是次比賽為學生提供寶貴機會，化解現實商業難題，將創意轉化為具影響力的解決方案，對於案例公司和參賽者均有莫大裨益。我們衷心感謝滙豐再度贊助賽事，今年比賽的規模更大，參賽隊伍數目和企業案例數量都有所增長，且以國際都會香港以及科大校園作為賽事平台，促進多地學生之間的互動交流，實屬難得。」

滙豐亞太區營運總監紀睿明指出：「這是我們第二年與香港科技大學合作，滙豐致力支持培育香港未來的商業領袖。『香港科技大學國際案例分析比賽2024』為頂尖國際的商學院學生提供了一個獨特的平台，讓他們展示能力、交流，並建立寶貴的人際網絡及友誼。我們鼓勵所有參與者抓緊這個機會，其創新想法和解決方案的確能啟發我們行業內外的靈感。」

決賽評審團由傑出的商界領袖組成，包括滙豐亞太區營運參謀長Goska Grabek、 滙豐財富管理及私人銀行服務營運主管Darren Shaw、滙豐批發業務服務營運主管Luciano Romano、星巴克亞太區總部產品、市場推廣及電子業務亞太區副總裁馮家揚先生及奧緯諮詢董事合伙人何洸毅先生。

獎項名單：

冠軍：黎巴嫩貝魯特美國大學

亞軍：加拿大多倫多大學

季軍：新加坡國立大學

傑出商業概念獎：黎巴嫩貝魯特美國大學

最佳演講者：Mr. Alexander Wakim（黎巴嫩貝魯特美國大學）

2024年參賽隊伍名單

亞太地區

泰國朱拉隆功大學

香港科技大學

新加坡國立大學

新加坡管理大學

清華大學

澳洲新南威爾士大學

澳洲悉尼大學

歐洲地區

丹麥哥本哈根商學院

匈牙利布達佩斯考文紐斯大學

西班牙納瓦拉大學

北美地區

加拿大哥倫比亞大學

美國加州大學伯克萊分校

美國南卡羅來納大學

美國南加州大學 - 馬歇爾商學院

加拿大多倫多大學

中東地區

黎巴嫩貝魯特美國大學

關於香港科大商學院

香港科技大學工商管理學院（香港科大商學院）是一所年輕、創新和致力推動全球商學教育的學府。其卓越的研究成就和高質教學課程，廣獲各界認同，並於全球排名榜上名列前茅。有關商學院更多資料，請瀏覽https://bm.hkust.edu.hk。

SOURCE 香港科技大學國際案例分析比賽