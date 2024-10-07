2024 橋梁安全維護管理研討會盛大舉辦 邀您共襄盛舉

台北2024年10月7日 /美通社/ -- 財團法人中華顧問工程司與台灣世曦工程顧問股份有限公司攜手共辦的「2024橋梁安全維護管理研討會」，將於今（113）年度10月24日假集思交通部國際會議中心舉行。會中將匯聚政府、學術界、顧問公司等多位專家學者，深入探討並分享雲端、物聯網、AI及區塊鏈等技術於橋梁安全監測、維護及結構健康診斷中的應用。

橋梁結構在其生命週期中，面臨自然災害和結構老化等風險，隨著氣候變遷帶來的極端天氣現象日益頻繁，橋梁材料劣化與老化問題逐步削弱其性能及承載能力，增加了管理與維護的難度，服務安全性也隨著使用年限的延長備受挑戰。2018年，義大利莫蘭迪橋倒塌事件導致46人罹難，震驚全球並成為警惕。然而，隔年臺灣南方澳大橋無預警斷落，造成多人傷亡，新北五股觀音坑溪橋吊索斷裂事件更顯示臺灣橋梁安全維護作業仍有提升空間。近年來，國內先後竣工或興建中多座橋梁，包括第一座深水域跨海大橋金門大橋、擁有最大跨度透空拱肋鋼拱橋的中正橋，以及新南方澳大橋和盧山橋、淡江大橋等。這些橋梁在營運期間的檢監測、診斷、維修、補強與管理所需的政策尤為重要，以確保其長期安全和穩定運作。

在數位時代的快速變遷下，為提昇臺灣橋梁維護檢測技術，需秉持著科技導向思維，將雲端運算、物聯網、無人機、AI影像辨識、數據分析、區塊鏈及新穎材料創新的關鍵數據驅動力，透過數位孿生（Digital Twin）技術，整合來自物理世界的回饋資料，創建動態數位模型，實現結構健康監測（SHIM）。這樣的技術應用可以促進自主檢查、智慧診斷以及預防性維護的實施。此外，我們也必須同時重視數位科技所帶來的資安、隱私和法規挑戰，以確保技術應用的安全與合規性。

本次研討會將呈現一系列精采講題，包括無人機搭配AI影像辨識、數位孿生應用於橋梁震後診斷、爬索車進行鋼纜檢測及索力量測，以及使用機械手臂作為狹小空間檢測工具等創新研究成果、技術新知與實作經驗，以作為後續橋梁工程規劃、設計、施工、營運及養護的啟發與參考。不僅如此，會場上並且提供以上相關技術與研究的實體成果展示攤位，讓與會佳賓實際體驗各種應用在橋梁工程維護管理的最新技術與產品，誠摯邀請您踴躍參與，共同探討未來橋梁維護的新趨勢。

研討會資訊

2024 橋梁安全維護管理研討會

會議主題：結構健康監測，數據驅動診斷

日期：2024.10.24（四）

時間：09:00 －16:30（08:30 開始報到）

地點：集思交通部會議中心 3F國際會議廳（台北市中正區杭州南路一段24號）

主辦單位：財團法人中華顧問工程司、台灣世曦工程顧問（股）公司

協辦單位：交通部運輸研究所、交通部高速公路局、交通部公路局

贊助單位：私立大同大學、三聯科技(股)公司、福倈鷹航拍資訊有限公司、工業技術研究院

SOURCE 財團法人中華顧問工程司