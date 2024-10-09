2024年香港綠色金融協會年度論壇-「金融支持亞洲零碳轉型 」

香港特區政府和中國內地政府高級官員出席了此次論壇並擔任主禮嘉賓，包括香港特區政府財政司司長陳茂波先生、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室經濟部副部長譚亞波先生、中國人民銀行研究局副局長張蓓女士，以及香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇先生。許正宇局長在下午的論壇上致歡迎辭，重點介紹了香港在發展綠色生態系統方面的投資。

財政司司長陳茂波先生為論壇發表開幕致辭，他強調了香港作為全球領先的綠色科技和綠色金融中心的地位，並講解特區政府就實現此願景方面的重點工作。

陳茂波先生說：「全球各地都訂下了實現碳中和的目標，綠色投資也正持續增長。與此同時，轉型金融的重要性也在上升。香港有潛力成爲亞洲領先的轉型金融中心。我們在這方面具備堅實的基礎，包括健全的監管框架、完善的金融基礎設施、成熟的金融市場，以及在標準制訂和合規方面的專業人才。我們應推動社會更深入認識轉型金融的需要和潛力。」

基於陳茂波司長的評論，香港綠色金融協會主席及會長馬駿博士表示：「從中長期來看，可持續金融及數碼化將重塑我們的金融業。我們可以將數碼化與綠色和可持續金融領域相結合，香港綠色金融協會已準備好與公營部門和私人機構建立更強大的合作夥伴關係，以推動產品創新、提升行業能力，並促進交易達成。」

國際可持續準則理事會（ISSB）主席范易謀（Emmanuel Faber）先生及格拉斯哥淨零金融聯盟（GFANZ）副主席瑪麗•夏皮羅（Mary L. Schapiro）女士發表了主旨演講。

范易謀先生表示：「在我們的準則定稿之前，香港就已經啓動了關於準則採用的意見諮詢流程。我高度讚揚香港特別行政區的監管機構與有關部門與我們開展的多次卓有成效及開誠布公的對話，這不僅使我們有機會傾聽香港的早期經驗，也確保香港在構建自己的思路時，與我們正在建立的全球基準盡最大可能地保持一致。」

瑪麗•夏皮羅女士說：「GFANZ 香港分部將與當地金融機構、政策制定者、及香港綠色金融協會合作，支持擴大轉型融資規模所需的溝通及能力建設相關的工作，將GFANZ 的工作帶到該地區，並融合香港的實際情況。世界各地的政策制定者，包括香港、美國和英國，正逐步關注轉型規劃並參照GFANZ 的建議。香港有潛力展示這些努力將創造更多就業機會、增强城市韌性、並推動可持續發展。」

在上午的爐邊談話中，香港金融管理局助理總裁（外事）許懷志先生、亞洲開發銀行首席經濟學家朴之水先生，以及國際貨幣基金組織候任駐港代表陳方楠女士，就應對經濟逆境和實現《巴黎協定》目標所需採取的關鍵政策、區域合作和能力建設等議題展開了討論。下午的爐邊談話則著重探討了公營和私人機構的合作夥伴關係、融資和綠色科技創新如何支持亞洲實現淨零未來。

在四場專題討論中，香港綠色金融協會的會員和行業領袖分享了以下見解和實務考量：

轉型計劃實踐： 可靠的轉型計劃能將淨零排放目標轉化為具體的行動方案。對金融機構而言，這也是協助客戶管理風險、捕捉機遇的工具。然而，應用通用的轉型活動標準仍具挑戰性，需要整合協調一致且穩健的ESG監管框架、可兼容的分類目錄和標準化的評估方法。其中，湖州市的轉型金融生態系統等案例表明，具支持力度的政策、激勵措施和創新都能在實踐中發揮作用。

可靠的轉型計劃能將淨零排放目標轉化為具體的行動方案。對金融機構而言，這也是協助客戶管理風險、捕捉機遇的工具。然而，應用通用的轉型活動標準仍具挑戰性，需要整合協調一致且穩健的ESG監管框架、可兼容的分類目錄和標準化的評估方法。其中，湖州市的轉型金融生態系統等案例表明，具支持力度的政策、激勵措施和創新都能在實踐中發揮作用。 從轉型規劃到交易執行的融資解決方案： 據估算，至 2050 年，單單是全球能源領域的新投資就需要達到 70 萬億美元，才可支持從化石燃料轉型到可再生能源。針對高排放行業的轉型融資解決方案的技術門檻高，涉及新興技術，並需要政府政策和能力建設的支持。

據估算，至 2050 年，單單是全球能源領域的新投資就需要達到 70 萬億美元，才可支持從化石燃料轉型到可再生能源。針對高排放行業的轉型融資解決方案的技術門檻高，涉及新興技術，並需要政府政策和能力建設的支持。 碳價格、市場和核算： 碳核算和定價對於企業和金融機構在管理和計算碳排放（範疇 1、2、3），以及制定投資決策至關重要。要實現淨零排放目標，一個活躍的自願碳市場和可靠的碳信用額度機制不可或缺。

碳核算和定價對於企業和金融機構在管理和計算碳排放（範疇 1、2、3），以及制定投資決策至關重要。要實現淨零排放目標，一個活躍的自願碳市場和可靠的碳信用額度機制不可或缺。 自然資本是風險還是機遇： 氣候問題一直是全球關注的焦點，但可以看到越來越多人意識到自然資本對經濟的重要性。投資者的要求，以及將自然相關財務披露工作組（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures，TNFD）納入ISSB框架，都激發了亞洲區內對能力建設的需求。與慈善家、政府和非政府環保組織（如大自然保護協會）建立合作夥伴關係，對於擴大規模和應付基於自然方案的融資問題至關重要。

香港綠色金融協會持續致力於支持綠色和可持續金融生態系統的發展，並在論壇上預覽了即將發布的《香港綠色科技生態：融資機遇》調查結果。該調查展示了香港的綠色科技格局，涵蓋了香港和粵港澳大灣區具有巨大潛力的六大行業和 34 個子行業、其技術成熟度和融資需求，以及金融如何釋放新興技術的潛力。報告強調，香港有需要建立一個具有協調能力的跨領域的工作組，能夠匯聚政府、公營和私人機構，就公共和私人共同投資，以及為中小企業提供融資計劃工作。

今年的香港綠色金融協會年度論壇由中國銀行（香港）有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、渣打銀行、羅兵咸永道、穆迪、MSCI、法國外貿銀行、法國興業銀行和惠譽常青（Sustainable Fitch）贊助。

關於香港綠色金融協會

香港綠色金融協會於2018年9月正式成立，旨在為香港及其他地區推廣綠色金融和可持續投資發展提供獨特的平台。協會致力於動員公共和私營部門的資源和人才，制定綠色金融政策，並促進金融機構內部綠色金融業務和產品創新。

香港綠色金融協會的主要目標是將香港打造為領先的國際綠色科技和綠色金融中心。協會致力於為香港的金融機構和企業提供更多機會，讓他們能夠參與本地、中國內地以及「一帶一路」沿線市場的綠色金融交易。這與全球實施聯合國永續發展目標和《巴黎協定》的道路一致。

香港綠色金融協會的主要活動由五個工作組組織，分別是銀行– 轉型融資、產品創新和解決方案、可持續發展相關信息披露、政策和標準、粵港澳大灣區綠色金融聯盟，以及房地產。

香港綠色金融協會於 2024 年 9 月加入了全球能力建設聯盟 （GCBC），這是一項由聯合國秘書長氣候雄心與解決方案特使邁克爾•布隆伯格（Michael R. Bloomberg）首度發起的全球倡議，與多邊開發銀行、私營部門金融機構和國際機構攜手合作，共同應對新興市場和發展中經濟體（EMDEs） 的金融機構對能力建設支持日益增長的需求。香港綠色金融協會的研究成果、活動資訊和培訓資源將在該平台上開放共享。

欲了解更多信息，請訪問 https://www.hkgreenfinance.org

SOURCE Hong Kong Green Finance Association (HKGFA)