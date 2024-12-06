新華絲路：2024企業家博鰲論壇 |芋香進博鰲 數智賦活力

賀州市農業農村局局長全昌文說：「賀州市當前不僅是全國香芋連片種植面積最大的區域之一，還培育發展形成了以八步區、平桂區為主的香芋加工集聚區，產品遠銷海外。」

目前，賀州香芋年種植面積超17萬畝的同時，還培育發展了香芋加工企業31家，年加工能力超27萬噸。依托建設海外倉和跨境電商平台，賀州香芋產品遠銷東南亞、歐美等地區，2023年出口1670噸、出口額3150萬元。

農產品價格指數是數字經濟與實體農林產業的有機結合，已成為諸多地區深化市場經濟體制改革、提升品牌影響力、促進產業健康發展的新型抓手。香芋價格指數為進一步推動賀州產業體系升級，深入構建賀州香芋區域品牌和價格影響力提供了重要支撐。

此外，業內人士認為，價格指數的發佈不僅為香芋產業從種植端到下游加工企業提供了多視角的市場觀察和數據指引，而且成為了賀州香芋進一步拓展市場影響力的重要抓手。

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SOURCE 新華絲路