「敢創．藝術營2024」 體驗中國傳統文化藝術

香港2024年4月18日 /美通社/ -- 由香港藝術發展局主辦，並與青年廣場一同策劃的第十六屆校園藝術大使計劃的「敢創．藝術營2024」已於3月30日及4月1至3日順利舉行，活動反應熱烈，得到超過620名來自「校園藝術大使計劃」的學生參與，一同分享藝術的樂趣。

今年的「敢創．藝術營2024」以「中國傳統文化 X 當代藝術」為主題， 透過不同類型的藝術工作坊，讓各位藝術大使發揮潛能，一起享受藝術創作的樂趣。藝術工作坊包括中國舞、中國鼓樂、水墨畫、傳統剪紙藝術、粵劇及傳統變臉技藝。透過不同的藝術工作坊，讓藝術大使體驗中國傳統文化藝術。藝術大使可互相交流及進行集體創作，激發創造力。

青年廣場一直致力提供一個輕鬆、可靠及安全的環境， 讓青年人能發展潛能，一展所長。我們希望透過是次「敢創．藝術營2024」，繼續以6G (Groom悉心培訓、Growth培育成長、Glow發揮所長、Green環保綠化、Global Vision環球視野及Give Back回饋社會)的指導原則，培育青年人對藝術的興趣和認知，讓同學們參與一系列多元化及精彩的藝術實驗，一同感受藝術創作帶來的樂趣。

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校園藝術大使計劃

「校園藝術大使計劃」是香港藝術發展局一個藝術推廣計劃。自2008年推出以來，「校園藝術大使計劃」至今已委任超過17,000位來自中、小學及特殊學校的學生成爲校園藝術大使，並透過舉辦多樣化的藝術活動，讓藝術大使發揮所長，發掘藝術無限的可能。計劃更鼓勵他們與朋輩分享藝術創作的樂趣，實踐「活出藝術．積極分享」的精神。

青年廣場

青年廣場乃政府場地，設施包括設有643個座位的Y綜藝館、Y劇場、Y展覽平台、多用途場地、辦公室、商舖及設有148間客房的Y旅舍等。致力凝聚青年人的力量，結集全港的青年發展活動，讓青年人擁有理想的場地以發展潛能，一展所長。青年廣場圍繞音樂、舞蹈、文化及藝術等主題舉辦活動。位於柴灣的青年廣場由新世界設施管理有限公司以非牟利模式負責營運及管理。

6G是青年廣場的重要指導原則，包括Groom悉心培訓、Growth培育成長、Glow發揮所長、Green環保綠化、Global Vision環球視野及Give Back回饋社會。

青年廣場官方網站︰http://www.youthsquare.hk

Y 旅舍

Y旅舍鄰近港鐵柴灣站，步行距離只需三分鐘，讓旅客得以盡享交通便利。旅舍共有148間客房，分佈於主座大樓及旅舍大樓，以雙人客房為主，另設有雙人露台房、三人房、六人房、複式六人房及無障礙客房。無障礙客房有更寬敞的走廊和空間，為殘疾人士提供舒適和寧靜的住宿環境。

新世界設施管理有限公司

新世界設施管理有限公司為新世界集團成員（香港股份代號：00017），屬旗下非牟利公司，以培育及發展青年潛能為任務，支持青年貢獻社會，矢志將青年廣場發展為鼓勵全港青年交流知識和經驗及有利青年探索潛能的平台。

SOURCE 青年廣場，Y旅舍，新世界設施管理有限公司